Lào Cai: Xác minh vụ học sinh lớp 9 dùng chổi đánh học sinh lớp 7

Hình ảnh cắt từ clip lan truyền trên mạng xã hội.

Theo thông tin từ địa phương, khoảng 13 giờ ngày 22/9/2026, trong thời gian nghỉ trưa trước giờ học buổi chiều, tại lớp 7 của Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Mù Cang Chải, em P.T.D., học sinh lớp 9, đã dùng chổi cước tác động vật lý vào người em H.A.T., học sinh lớp 7.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, UBND xã Mù Cang Chải đã chỉ đạo nhà trường, Công an xã và các bộ phận liên quan phối hợp với gia đình khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc.

Địa phương đồng thời chỉ đạo nhà trường phối hợp với gia đình hai học sinh đưa em H.A.T. đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe; quán triệt học sinh toàn trường về ứng xử văn minh với thầy cô, bạn bè; tăng cường giáo dục đạo đức, phòng, chống bạo lực học đường và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội trong quản lý, giáo dục học sinh.

Ông Giàng A Tạng - Phó Chủ tịch UBND xã Mù Cang Chải cho biết: Địa phương xác định việc xử lý vụ việc phải bảo đảm khách quan, đúng quy định pháp luật, đồng thời bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, sức khỏe và tâm lý của học sinh, hướng tới xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh.

Hiện, vụ việc đang được các cơ quan chức năng và nhà trường tiếp tục phối hợp giải quyết theo đúng trình tự.