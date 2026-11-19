Phiên giao dịch việc làm năm 2026 tại xã Việt Hồng, tỉnh Lào Cai, góp phần kết nối tư vấn học nghề, giới thiệu việc làm với nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp, mở rộng cơ hội việc làm cho lao động địa phương. (Nguồn: Vietnam+)

Ngày 17/11, xã Việt Hồng, tỉnh Lào Cai tổ chức Phiên giao dịch việc làm năm 2026, nhằm kết nối người lao động với doanh nghiệp tuyển dụng, tư vấn học nghề và giới thiệu việc làm.

Hoạt động góp phần mở rộng cơ hội việc làm, nâng cao thu nhập cho lao động nông thôn, trong đó có đồng bào dân tộc thiểu số.

Phiên giao dịch do Ủy ban Nhân dân xã Việt Hồng phối hợp với Trung tâm Dịch vụ tổng hợp Nội vụ tỉnh Lào Cai tổ chức, thu hút đông đảo người lao động trên địa bàn tham gia.

Tại chương trình, đại diện Trung tâm và Công ty Cổ phần Việt Trí cung cấp thông tin về nhu cầu tuyển dụng trong và ngoài tỉnh, các vị trí việc làm, mức thu nhập, điều kiện làm việc và chế độ dành cho người lao động.

Người dân được trực tiếp tư vấn học nghề, chuyển đổi nghề nghiệp, tìm hiểu chính sách hỗ trợ việc làm và cơ hội đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Hoạt động này tiếp nối những kết quả trong công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm tại địa phương.

Nhiều người dân tộc thiểu số ở xã Việt Hồng được tiếp cận thông tin tuyển dụng, chính sách hỗ trợ học nghề và cơ hội chuyển đổi nghề nghiệp, hướng tới việc làm ổn định, nâng cao thu nhập. (Nguồn: Vietnam+)

Giai đoạn 2020-2025, xã Việt Hồng đã phối hợp tổ chức 22 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 73,6%, tạo việc làm mới cho hơn 1.600 lao động.

Riêng tháng 11/2026, xã tổ chức 2 lớp đào tạo nghề chăn nuôi thú y cho 70 học viên là đồng bào dân tộc Tày tại thôn Bản Nả và Bản Phạ.

Nội dung đào tạo tập trung vào kỹ thuật chăm sóc, phòng trị bệnh cho vật nuôi, giúp người dân áp dụng kiến thức vào sản xuất, phát triển sinh kế tại gia đình.

Ở quy mô toàn tỉnh, năm 2026, Lào Cai đặt mục tiêu đào tạo nghề cho hơn 29.500 người, trong đó hỗ trợ học nghề cho 7.000 lao động nông thôn, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số.

Việc kết hợp đào tạo nghề với tư vấn, kết nối tuyển dụng tại cơ sở phù hợp với định hướng phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm thuộc Tiểu dự án 3, Dự án 5 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, góp phần tạo sinh kế và giảm nghèo bền vững./.