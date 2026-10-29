Lào Cai vượt 'bão giá', Lạng Sơn linh hoạt gỡ khó xây trường nội trú liên cấp

Lời tòa soạn: Đầu tháng 10/2026, kết luận về tình hình, tiến độ triển khai xây dựng và vận hành trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu ghi nhận việc xây dựng trường đã được các bộ, ngành, các địa phương tích cực triển khai, nỗ lực khắc phục khó khăn. Song, bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn những nút thắt cần kịp thời tháo gỡ để việc xây dựng và vận hành trong thời gian tới đảm bảo chất lượng, tiến độ. Tuyến bài "Gỡ khó xây trường phổ thông nội trú liên cấp" của báo VietNamNet ghi nhận những cách làm hiệu quả và bài học kinh nghiệm tại các địa phương; đồng thời phản ánh những khó khăn thực tế tại những nơi có điều kiện triển khai phức tạp. Bài 1: Nghệ An gỡ 'nút thắt' xây dựng, hoàn thiện 21 trường nội trú liên cấp biên giới Bài 2: Những ngôi trường nghìn tỷ ở vùng biên Quảng Trị, Quảng Ngãi 'chạy đua' về đích

Các địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn về cơ sở vật chất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, chi phí vật liệu và tổ chức dạy học, sinh hoạt cho học sinh.

Chủ động điều kiện vận hành trường đã hoàn thành

Tại Lạng Sơn, 4 trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Quốc Khánh, Mẫu Sơn, Kiên Mộc và Khuất Xá nằm trong số 11 trường nội trú liên cấp trọng điểm tại các xã biên giới. Các công trình được khởi công từ tháng 11/2025, khánh thành và khai giảng năm học mới ngày 5/9/2026.

Sau hơn một tháng hoạt động, các trường từng bước ổn định việc dạy học, ăn ở cho học sinh. Tuy nhiên, một số hạng mục chưa hoàn thiện, gây áp lực cho công tác quản lý, chăm sóc học sinh và tổ chức sinh hoạt nội trú.

Tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Quốc Khánh, 36 phòng học, nhà đa năng và sân thể thao đã được đưa vào sử dụng. Khu nội trú có 98 phòng, đáp ứng chỗ ở cho 784 học sinh. Nhà trường tổ chức nấu ăn, khám sức khỏe và bảo đảm nước uống cho học sinh; đồng thời thường xuyên kiểm tra các khu vực đang thi công, phòng ngừa nguy cơ mất an toàn và đôn đốc nhà thầu hoàn thiện những hạng mục còn lại.

Chuẩn bị bữa ăn bán trú tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Mẫu Sơn (Lạng Sơn)

Tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Mẫu Sơn, hoạt động dạy học cơ bản ổn định với 1.258 học sinh. Khu phòng học và ký túc xá đã được đưa vào phục vụ, trong khi nhà đa năng, sân thể thao và tường rào tiếp tục được hoàn thiện.

Khó khăn rõ hơn tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Kiên Mộc. Hiện 326 học sinh tiểu học học tại cơ sở mới, còn 658 học sinh vẫn học tại hai điểm trường cũ. Trong tổng số học sinh của trường, 402 em ở nội trú và 462 em ăn bán trú nhưng không ngủ lại tại trường. Một số phòng học THCS, khu ký túc xá, nhà hành chính, bếp và nhà ăn chưa hoàn thiện đồng bộ, ảnh hưởng đến kế hoạch tổ chức dạy học tập trung và công tác chăm sóc học sinh.

Trước tình hình này, nhà trường tiếp tục đề nghị chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ, ưu tiên các hạng mục thiết yếu phục vụ học tập, ăn ở. Sở GD-ĐT Lạng Sơn thành lập các tổ công tác phụ trách từng trường, kiểm tra, đôn đốc tiến độ hằng tuần, kịp thời xử lý khó khăn hoặc báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo tháo gỡ.

Bữa ăn bán trú của học sinh Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Mẫu Sơn (Lạng Sơn)

Cùng với việc hoàn thiện cơ sở vật chất, bảo đảm an toàn tại các khu vực thi công và duy trì điều kiện sinh hoạt cho học sinh là yêu cầu cấp thiết. Đây cũng là kinh nghiệm quan trọng trong giai đoạn vận hành: không chỉ đưa công trình vào sử dụng mà phải tiếp tục giám sát chất lượng, hoàn thiện các hạng mục còn thiếu và tổ chức hoạt động phù hợp với điều kiện thực tế.

Tại Lào Cai, công tác chuẩn bị vận hành các trường thuộc giai đoạn 1 được thực hiện đồng bộ hơn về nhân lực. Năm học 2026–2027, tỉnh đã đưa vào sử dụng 4 trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Mường Khương, Pha Long, Y Tý và A Mú Sung.

Ngay trong tháng 8/2026, tỉnh hoàn thành tuyển sinh với hơn 4.100 học sinh, đồng thời điều động, phân công cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên có năng lực chuyên môn về công tác tại các trường. Nhờ chủ động chuẩn bị đội ngũ và các điều kiện dạy học, sau hơn một tháng hoạt động, cả 4 trường cơ bản vận hành thuận lợi.

Thực tế này cho thấy, bên cạnh tiến độ xây dựng, việc chuẩn bị nhân lực, tuyển sinh và tổ chức các điều kiện ăn ở, sinh hoạt cần được triển khai song song để trường mới có thể vận hành hiệu quả ngay từ đầu năm học.

Một tiết học của học sinh Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Quốc Khánh (Lạng Sơn)

Gỡ vướng mặt bằng, thủ tục và chi phí ở giai đoạn 2

Nếu giai đoạn 1 tập trung ổn định hoạt động tại các trường đã hoàn thành, thì giai đoạn 2 đặt ra yêu cầu tháo gỡ những nút thắt trong chuẩn bị đầu tư và thi công các công trình mới.

Tại Lạng Sơn, trong năm 2026, tỉnh triển khai 7 dự án trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới Ba Sơn, Cao Lộc, Đồng Đăng, Thụy Hùng, Hoàng Văn Thụ, Quốc Việt và Kháng Chiến. Một số dự án đã đạt tiến độ san nền đáng kể, nhưng vẫn gặp khó khăn về giải phóng mặt bằng, di dời đường điện, vị trí đổ thải và thủ tục đầu tư.

Trước những vướng mắc này, tại cuộc họp ngày 20/10, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Hoàng Quốc Khánh yêu cầu các sở, ngành, địa phương phối hợp xử lý dứt điểm những vấn đề phát sinh, xác định rõ trách nhiệm và thời hạn hoàn thành.

Trường Bản Lầu đã hoàn thành trên 80% khối lượng san gạt mặt bằng. Ảnh: Trọng Bảo

Trong giai đoạn 1, với vai trò chủ đầu tư 2 trường phổ thông nội trú liên cấp tại Mẫu Sơn và Quốc Khánh, Công an Lạng Sơn đã quyết liệt chỉ đạo thi công, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị tháo gỡ những vướng mắc, hoàn thành công trình phục vụ khai giảng năm học mới.

Trong đợt cao điểm “80 ngày đêm hoàn thành các công trình, dự án xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS các xã biên giới trên địa bàn tỉnh giai đoạn I”, từ ngày 1/6-19/8, đơn vị đã huy động cán bộ, chiến sĩ công an cùng người dân địa phương hỗ trợ thi công, vận chuyển vật liệu, san gạt mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ xây dựng.

Ông Triệu Tuấn Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn, cho biết: Sự vào cuộc trực tiếp này góp phần đẩy nhanh tiến độ, đưa 2 trường vào sử dụng đúng kế hoạch trong năm học 2026-2027.

Phát huy kinh nghiệm từ giai đoạn 1, Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp tục làm chủ đầu tư 7 dự án giai đoạn 2 với tổng mức đầu tư 2.126 tỷ đồng. Đơn vị đã tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo do Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng ban, phân công lãnh đạo phụ trách từng dự án, đồng thời phối hợp với các sở, ngành, địa phương đẩy nhanh thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng và tháo gỡ vướng mắc về hạ tầng.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh tăng cường đôn đốc tiến độ, kiểm soát chất lượng và chi phí, phấn đấu hoàn thành các công trình đúng kế hoạch, đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt của học sinh vùng biên.

Theo kế hoạch, đến ngày 30/11/2026, các dự án cơ bản hoàn thành san nền; các công trình phấn đấu được nghiệm thu, bàn giao trước ngày 30/8/2027.

Ông Phùng Đình Long (bên phải) khẳng định đơn vị thi công sẽ nỗ lực bàn giao công trình đúng kế hoạch. Ảnh: Trọng Bảo

Tại Lào Cai, giai đoạn 2 gồm 4 trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS tại các xã Bản Lầu, Si Ma Cai, Trịnh Tường và Bản Vược. Công tác giải phóng, bàn giao mặt bằng tại các công trình cơ bản hoàn thành, các nhà thầu đang tập trung nhân lực, thiết bị để đẩy nhanh thi công.

Tuy nhiên, một số vướng mắc vẫn cần giải quyết. Tại trường ở xã Trịnh Tường, chủ đầu tư phối hợp với địa phương hoàn thiện thủ tục điều chỉnh dự án và phương án giải phóng mặt bằng khu vực đổ thải. Ở xã Bản Vược, các đơn vị tiếp tục làm việc với hai hộ dân chưa thống nhất phương án bồi thường để sớm bàn giao mặt bằng.

Theo ông Đinh Văn Đăng, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lào Cai, chủ đầu tư đang phối hợp với chính quyền địa phương và nhà thầu tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện đẩy nhanh thi công, bảo đảm chất lượng và tiến độ.

Một thách thức khác là giá nhiên liệu và vật liệu xây dựng tăng, làm phát sinh chi phí thi công. Tại dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Bản Lầu, công trình có tổng mức đầu tư 230 tỷ đồng, nhà thầu phải huy động lượng lớn máy móc để san gạt mặt bằng, thi công kè và chuẩn bị các hạng mục xây dựng.

Ông Phùng Đình Long, Phó Chỉ huy trưởng công trường, cho biết giá xăng dầu tăng kéo theo chi phí vận hành máy móc và giá nhiều loại vật liệu như sắt, thép, gạch tăng cao. Trong khi đó, đơn giá nhân công, vật liệu chưa theo kịp biến động thực tế của thị trường, gây áp lực đối với công tác tổ chức thi công.

Để hạn chế ảnh hưởng, nhà thầu chủ động ứng vốn, đặt mua trước một số vật liệu thiết yếu và đẩy nhanh các hạng mục đủ điều kiện triển khai. Sau khi hoàn thành san nền và phần móng, đơn vị dự kiến tăng tốc thi công các hạng mục tiếp theo, phấn đấu bàn giao công trình trước năm học mới 2027–2028.

Từ thực tế tại Lạng Sơn và Lào Cai, có thể thấy việc gỡ khó xây dựng, vận hành trường phổ thông nội trú liên cấp cần những giải pháp phù hợp với từng giai đoạn. Với các trường đã đưa vào sử dụng, trọng tâm là hoàn thiện cơ sở vật chất, bảo đảm an toàn và chuẩn bị đầy đủ điều kiện dạy học, ăn ở. Với các dự án xây mới, cần xử lý kịp thời vướng mắc về mặt bằng, thủ tục, hạ tầng và chi phí, đồng thời tăng cường phối hợp, phân công rõ trách nhiệm và kiểm soát tiến độ.

Sự chủ động của địa phương, chủ đầu tư, nhà thầu, ngành giáo dục cùng sự tham gia của người dân là cơ sở quan trọng để các công trình hoàn thành đúng kế hoạch, từng bước cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt cho học sinh vùng biên giới.

Bài tiếp theo: Hoàn thiện tổ chức dạy học, nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục học sinh

Thúy Hồng