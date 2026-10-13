Lào Cai: Vốn vay ưu đãi tiếp sức tạo việc làm bền vững

Hiệu quả thiết thực từ đồng vốn chính sách

Gia đình bà Hoàng Thị Mơ ở tổ dân phố số 10, phường Văn Phú được vay 160 triệu đồng từ Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Lào Cai. Từ nguồn vốn này, gia đình bà đã phát triển chăn nuôi, trồng rừng và cây dược liệu.

“Sau nhiều năm vay vốn, tôi thấy công tác bình xét rất công khai, minh bạch. Thủ tục vay vốn nhanh gọn. Cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội luôn theo sát quá trình vay vốn. Từ nguồn vay vốn ưu đãi, chúng tôi đã có điều kiện phát triển kinh tế gia đình, giải quyết việc làm tại chỗ và tăng thêm thu nhập” - bà Hoàng Thị Mơ chia sẻ.

Cán bộ Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Lào Cai kiểm tra nguồn vốn vay tại hộ gia đình bà Hoàng Thị Mơ.

Hiệu quả thiết thực từ mô hình phát triển kinh tế của gia đình bà Mơ là minh chứng rõ nét cho thấy nguồn vốn tín dụng chính sách đã và đang đi đúng hướng.

Nắm bắt được nhu cầu phát triển kinh tế ngày càng cao của người dân, từ đầu năm đến nay, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Lào Cai đã chủ động đẩy nhanh tiến độ giải ngân, tạo điều kiện để người dân tiếp cận nguồn vốn ưu đãi kịp thời.

Trong 9 tháng năm 2026, đơn vị đã giải ngân 990,194 tỷ đồng vốn vay ưu đãi hỗ trợ tạo việc làm cho 10.220 khách hàng.

Để đạt được kết quả toàn diện trên, dòng vốn ưu đãi đã được định hướng phân bổ rất rõ ràng thông qua hai chương trình trọng điểm: hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm; cho vay người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Việc giải ngân nguồn vốn ưu đãi kịp thời giúp nhiều hộ gia đình có điều kiện phát triển kinh tế.

Cụ thể, chương trình hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm giữ vai trò chủ lực, với 983,4 tỷ đồng giải ngân cho 10.117 khách hàng, chiếm 99,3% tổng doanh số giải ngân của nhóm. Bình quân mỗi khách hàng được vay khoảng 97,2 triệu đồng, tạo nguồn lực thiết thực để các hộ gia đình, cơ sở sản xuất đầu tư máy móc, tư liệu sản xuất, mở rộng quy mô kinh doanh, góp phần duy trì và tạo thêm việc làm.

Mức vốn này tương đối phù hợp với quy mô kinh tế hộ gia đình miền núi để đầu tư xoay vòng hiệu quả, đồng thời nằm trong ngưỡng an toàn giúp người dân đảm bảo khả năng hoàn trả.

Song song với đó, chương trình cho vay người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đã giải ngân 6,794 tỷ đồng cho 103 khách hàng. Dù chiếm tỷ trọng nhỏ, chương trình vẫn có ý nghĩa thiết thực trong việc mở rộng cơ hội việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động. Theo đó, bình quân mỗi lao động được vay khoảng 66 triệu đồng, giúp giảm áp lực chi phí ban đầu khi đi làm việc ở nước ngoài, mở rộng cơ hội việc làm và nâng cao thu nhập cho gia đình.

Chính nhờ sự đồng hành của hai chương trình tín dụng trọng điểm, nguồn vốn chính sách hỗ trợ tạo việc làm tại Lào Cai tiếp tục phát huy hiệu quả. Đến ngày 30/9/2026, tổng dư nợ nhóm chương trình tạo việc làm trên địa bàn tỉnh đạt 3.418,728 tỷ đồng, với 42.771 khách hàng còn dư nợ.

Đối với tỉnh miền núi như Lào Cai, nguồn vốn tín dụng chính sách đã tiếp sức cho người dân tự tạo việc làm, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống và góp phần ổn định sinh kế, bảo đảm an sinh xã hội bền vững.

Nâng cao chất lượng và an toàn tín dụng

Phát huy những thành quả đã đạt được, thời gian tới, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Lào Cai xác định cần tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động. Mục tiêu cốt lõi là dịch chuyển dòng vốn theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm nguồn lực của Nhà nước được quản trị chặt chẽ và mang lại hiệu quả bền vững nhất cho người dân.

Đồng chí Đỗ Long Thảo - Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Lào Cai cho biết: “Thời gian tới, Chi nhánh tiếp tục ưu tiên nguồn vốn vào các nhóm lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo; lao động nông thôn, vùng khó khăn và các hộ, cơ sở sản xuất có nhu cầu vay vốn tạo việc làm, mở rộng kinh doanh và các cơ sở có khả năng sử dụng thêm lao động tại chỗ. Ngân hàng sẽ chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác và cơ quan quản lý lao động nhằm rà soát nghiêm túc từ cơ sở, bảo đảm xác định đúng đối tượng, đúng nhu cầu vốn”.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin đã giúp Ngân hàng Chính sách xã hội quản lý nguồn vốn vay hiệu quả.

Cùng với đó, Chi nhánh chú trọng chất lượng của các phương án vay vốn, ưu tiên các mô hình sản xuất, kinh doanh khả thi, có khả năng tạo thu nhập ổn định và có tiềm năng tạo thêm việc làm mới cho xã hội. Đặc biệt, trong giai đoạn mới là phải gắn chặt chẽ hoạt động tín dụng với các công tác bổ trợ như: hướng dẫn người dân sử dụng vốn đúng mục đích, chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật, đào tạo nghề và chủ động kết nối thị trường tiêu thụ sản phẩm. Sự gắn kết đồng bộ này sẽ giúp nâng cao hàm lượng hiệu quả của đồng vốn, chuyển dịch tư duy sản xuất của người dân từ sản xuất nhỏ lẻ sang phát triển kinh tế bền vững.

Song song với mở rộng tiếp cận vốn là yêu cầu quản trị rủi ro và siết chặt an toàn hệ thống tài chính. Hoạt động kiểm tra, giám sát sau khi cho vay sẽ được tăng cường mạnh mẽ nhằm kịp thời hỗ trợ hộ vay tháo gỡ các vướng mắc phát sinh trong thực tế sản xuất, ngăn chặn từ sớm và hạn chế tối đa việc phát sinh nợ quá hạn. Đồng thời, Chi nhánh tiếp tục đẩy mạnh việc đơn giản hóa các quy trình, thủ tục hành chính nhằm tạo thuận lợi và nhanh chóng nhất cho người dân.

Nguồn vốn tín dụng chính sách cho vay tạo việc làm tại Lào Cai đã chứng minh được hiệu quả thiết thực. Đây sẽ tiếp tục là giải pháp then chốt giúp người dân trên địa bàn tỉnh phát triển sinh kế, ổn định cuộc sống và giảm nghèo bền vững.