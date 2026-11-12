Lào Cai: Vốn tín dụng chính sách tiếp sức du lịch cộng đồng

Thêm nguồn lực để người dân làm du lịch

Những năm gần đây, tại Sa Pa, Tả Van, Mù Cang Chải, Nghĩa Lộ, Cầu Thia… du lịch cộng đồng đang trở thành hướng phát triển kinh tế được nhiều hộ dân lựa chọn. Tận dụng lợi thế cảnh quan thiên nhiên, văn hóa truyền thống và bản sắc dân tộc, người dân từng bước chuyển từ sản xuất nông nghiệp thuần túy sang kinh doanh dịch vụ lưu trú, ăn uống, trải nghiệm văn hóa. Tuy nhiên, thiếu vốn đầu tư vẫn là trở ngại đối với những gia đình có điều kiện kinh tế hạn chế.

Du khách trải nghiệm không gian nghỉ dưỡng giữa núi rừng.

Thực tế, nhiều hộ gia đình có lợi thế về vị trí, cảnh quan nhưng điều kiện kinh tế còn hạn chế, khó có thể tự đầu tư xây dựng cơ sở lưu trú, mua sắm trang thiết bị hay nâng cấp dịch vụ. Việc triển khai chính sách tín dụng ưu đãi theo Nghị quyết số 30/2025/NQ-HĐND của HĐND tỉnh mở thêm cơ hội để người dân tiếp cận nguồn vốn, đầu tư cơ sở vật chất và nâng cấp dịch vụ du lịch.

Đến ngày 31/10/2026, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Lào Cai đã giải ngân 16,7 tỷ đồng cho 128 hộ kinh doanh dịch vụ du lịch, trong đó, 4,8 tỷ đồng từ ngân sách địa phương; 11,9 tỷ đồng từ nguồn vốn Trung ương và các nguồn vốn khác. Hầu hết vốn vay tập trung chủ yếu tại Nghĩa Lộ, Sa Pa và Mù Cang Chải.

Ông Đỗ Long Thảo - Phó Giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh Lào Cai cho biết: “Tín dụng chính sách đang góp phần tạo thêm nguồn lực để người dân phát triển du lịch cộng đồng theo hướng lấy người dân làm trung tâm, văn hóa bản địa làm nền tảng và kinh tế du lịch làm động lực”.

Các cơ sở lưu trú du lịch cộng đồng được đầu tư, chỉnh trang, tạo không gian nghỉ dưỡng gần gũi với thiên nhiên, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của du khách.

Theo ông Thảo, nguồn vốn ưu đãi không chỉ giúp các hộ gia đình đầu tư cơ sở lưu trú, dịch vụ ăn uống, vận chuyển, hướng dẫn khách du lịch mà còn tạo điều kiện để người dân ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa chuyển dịch từ sản xuất nông nghiệp thuần túy sang làm dịch vụ. Qua đó, tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống và từng bước đưa những giá trị văn hóa truyền thống như nhà sàn, trang phục, văn nghệ dân gian trở thành sản phẩm phục vụ du khách. Đây cũng là cách để bảo tồn, phát huy di sản gắn với phát triển kinh tế, tạo sinh kế lâu dài cho cộng đồng.

Từ đồng vốn ưu đãi đến những mô hình sinh kế

Ở thôn Dề Thàng, xã Mù Cang Chải, gia đình chị Giàng Thị Giang, chủ Homestay Mù Cang Chải BigView, là một trong những hộ tận dụng hiệu quả nguồn vốn vay để mở rộng hoạt động kinh doanh du lịch.

Từ nguồn vốn vay ưu đãi gia đình chị Giàng Thị Giang đầu tư xây dựng thêm cơ sở vật chất, đáp ứng nhu cầu của khách du lịch.

Trước đây, gia đình chị chỉ có một nhà sàn phục vụ khách lưu trú, sức chứa khoảng 15 người. Trong khi đó, Mù Cang Chải ngày càng thu hút đông du khách, nhất là vào những mùa đặc trưng như mùa nước đổ, mùa lúa chín. Nhiều thời điểm, lượng khách có nhu cầu lưu trú tăng nhưng cơ sở vật chất của gia đình chưa đáp ứng được.

Nhận thấy cơ hội phát triển từ lợi thế du lịch của địa phương, chị Giàng Thị Giang mạnh dạn vay 100 triệu đồng từ nguồn tín dụng ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh để đầu tư thêm 4 căn bungalow, đồng thời mua sắm thêm chăn, ga, gối, đệm phục vụ khách. Khoản vay đã giúp gia đình từng bước mở rộng quy mô lưu trú, cải thiện điều kiện đón tiếp và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của du khách.

Chị Giang chia sẻ: “Nguồn vốn ưu đãi đến đúng thời điểm gia đình có nhu cầu mở rộng kinh doanh. Nhờ có thêm vốn đầu tư, hoạt động của homestay những năm gần đây thuận lợi hơn. Không chỉ tạo thêm nguồn thu cho gia đình, cơ sở còn tạo việc làm ổn định cho 2 lao động chính và lao động thời vụ vào những tháng cao điểm mùa du lịch”.

Chị Giang chuẩn bị phòng đón khách du lịch.

Cũng lựa chọn phát triển dịch vụ lưu trú, gia đình anh Hoàng Đức Kìn ở thôn Tả Van Giáy, xã Tả Van đã sử dụng vốn vay ưu đãi để cải tạo, nâng cấp cơ sở kinh doanh.

Bắt đầu làm du lịch từ năm 2010, sau nhiều năm hoạt động, một số căn bungalow của gia đình đã xuống cấp, nội thất và trang thiết bị không còn đáp ứng tốt yêu cầu phục vụ khách.

Anh Hoàng Đức Kìn đã vay vốn tín dụng ưu đãi theo Nghị quyết số 30 để sửa chữa khu homestay, đầu tư cơ sở vật chất và mở rộng không gian lưu trú. Đến nay, cơ sở của gia đình có 10 căn bungalow và một nhà sàn cộng đồng với sức chứa khoảng 20 khách. Bình quân mỗi tháng, homestay đón gần 300 lượt khách, vào mùa cao điểm lượng khách còn đông hơn.

Anh Hoàng Đức Kìn cho biết: “Khoản vay giúp gia đình có điều kiện cải tạo cơ sở lưu trú thay vì phải đầu tư dàn trải từ nguồn vốn tự có. Việc nâng cấp không gian nghỉ dưỡng, thay mới trang thiết bị góp phần cải thiện chất lượng phục vụ, tạo thêm lợi thế cạnh tranh trong bối cảnh ngày càng có nhiều cơ sở kinh doanh du lịch tại địa phương”.

Từ khoản vay ưu đãi gia đình anh Hoàng Đức Kìn thay mới toàn bộ chăn, ga, gối, đệm và làm mới không gian lưu trú.

Không chỉ dịch vụ lưu trú, nguồn vốn tín dụng chính sách còn mở rộng cơ hội cho các hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống, góp phần hoàn thiện chuỗi sản phẩm du lịch cộng đồng.

Tại tổ dân phố Đình Cại, phường Cầu Thia, gia đình chị Đinh Thị Tom, chủ nhà hàng Hồng Tom đã sử dụng khoản vay tín dụng ưu đãi theo Nghị quyết số 30 để mở rộng hoạt động kinh doanh, đầu tư cơ sở vật chất phục vụ khách.

Nhà hàng chuyên phục vụ các món ăn dân tộc, góp phần giới thiệu nét đặc sắc trong văn hóa ẩm thực địa phương đến du khách. Hiện cơ sở thường xuyên tạo việc làm cho 3 lao động trong gia đình; vào mùa du lịch, khi lượng khách tăng, nhà hàng còn thuê thêm lao động thời vụ và người dân trong thôn.

“Nhờ có thêm nguồn vốn đầu tư, hoạt động kinh doanh từng bước được mở rộng, vừa tạo thu nhập cho gia đình, vừa mang lại cơ hội việc làm cho lao động tại chỗ” - chị Đinh Thị Tom chia sẻ.

Khách du lịch thưởng thức ẩm thực dân tộc tại nhà hàng Hồng Tom.

Phát huy nguồn lực, nâng chất lượng du lịch cộng đồng

Cảnh quan thiên nhiên cùng những trải nghiệm về đời sống, văn hóa của người dân địa phương tạo nên sức hấp dẫn riêng của du lịch cộng đồng. Để đáp ứng nhu cầu trải nghiệm ấy và giữ chân du khách, việc đầu tư cơ sở lưu trú, dịch vụ ăn uống phù hợp là yêu cầu thiết thực.

Những khoản vay ưu đãi đang góp phần giúp người dân có điều kiện cải thiện hạ tầng dịch vụ, từ đó tạo thêm cơ hội đưa các giá trị văn hóa truyền thống vào hoạt động du lịch.

Ông Đỗ Long Thảo - Phó Giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh Lào Cai cho biết thêm: “Để phát huy hiệu quả chính sách, thời gian tới, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn thực hiện chính sách đến các tầng lớp Nhân dân. Các phòng giao dịch tập trung rà soát đối tượng, nắm bắt nhu cầu vay vốn, chuẩn bị hồ sơ để có thể triển khai giải ngân ngay khi nguồn vốn được phân bổ”.

Gia đình chị Đinh Thị Tom (áo đỏ), chủ nhà hàng Hồng Tom đầu tư phát triển dịch vụ ẩm thực dân tộc, góp phần quảng bá văn hóa địa phương và tạo việc làm cho lao động tại chỗ.

Sự phối hợp giữa ngân hàng, chính quyền cơ sở và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục được chú trọng, giúp người dân nắm rõ điều kiện, thủ tục vay vốn, sử dụng vốn đúng mục đích và đầu tư hiệu quả.

Được tiếp thêm nguồn lực, người dân có điều kiện phát huy vai trò chủ thể trong khai thác, gìn giữ các giá trị văn hóa gắn với phát triển du lịch, tạo sinh kế bền vững, nâng cao đời sống và đóng góp vào kinh tế địa phương.

Nghị quyết số 30/2025/NQ-HĐND ngày 9/12/2025 của HĐND tỉnh Lào Cai quy định chính sách hỗ trợ phát triển du lịch, có hiệu lực từ 1/1/2026. Theo khoản 2 Điều 4 của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết: - Đối tượng vay: Người lao động là thành viên hộ gia đình, có đăng ký thường trú tại Lào Cai. - Mục đích vay: Làm mới, cải tạo, mở rộng nhà truyền thống để kinh doanh homestay; mua sắm thiết bị, vật dụng phục vụ du lịch; đầu tư phát triển nghề truyền thống phục vụ du lịch. - Mức vay: Tối đa 100 triệu đồng/người. - Thời hạn vay: Theo chu kỳ dự án, tối đa 60 tháng. - Lãi suất: Theo chương trình cho vay hỗ trợ việc làm, duy trì và mở rộng việc làm từng thời kỳ. Điều kiện, trình tự, thủ tục thực hiện theo quy định cho vay tương ứng của Ngân hàng Chính sách Xã hội.