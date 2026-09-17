Lào Cai vinh danh 3 Đại sứ Văn hóa đọc năm 2026

Được triển khai trong 3 tháng ở vòng sơ khảo, cuộc thi thu hút 41.934 học sinh, sinh viên đến từ 273 cơ sở giáo dục và 59 đơn vị cấp xã tham gia. Ban Tổ chức tiếp nhận 593 tác phẩm dự thi cấp tỉnh, gồm 488 bài viết và 105 video.

Với chủ đề “Sách và sứ mệnh giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trong kỷ nguyên số”, cuộc thi tạo sân chơi để học sinh, sinh viên chia sẻ cảm nhận về sách, phát huy khả năng sáng tạo, đồng thời đề xuất những sáng kiến đưa văn hóa đọc đến gần hơn với cộng đồng.

Điểm đáng chú ý của cuộc thi năm nay là nhiều tác phẩm khai thác các giá trị văn hóa, lịch sử và đặc trưng địa phương của Lào Cai, đồng thời ứng dụng công nghệ số để xây dựng những mô hình đọc sách mới. Tiêu biểu có các sáng kiến như “Chiếc gùi tri thức và phiên chợ sách vùng cao”, “Audiobook trên lá cờ mã QR”, “Từ trang sách đến bản làng”, “Bản đồ đọc sách di sản Lào Cai”...

Ban tổ chức vinh danh 3 Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Lào Cai năm 2026 ở 3 cấp học. Ảnh: Tuấn Nam

Các tác phẩm, sáng kiến không chỉ thể hiện tình yêu sách mà còn cho thấy khả năng vận dụng công nghệ của thế hệ trẻ trong việc giới thiệu bản sắc văn hóa, đưa tri thức từ sách đến trường học, bản làng và cộng đồng.

Kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức trao 107 giải thưởng, gồm 20 giải tập thể, 67 giải cá nhân và 20 giải chuyên đề.

Ba giải Nhất thuộc về em Lự Thị Phương Nga (lớp 5, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Sơn Thủy, xã Văn Bàn); em Dương Phương Anh (lớp 6, Trường THCS Yên Thịnh, phường Văn Phú) và em Trịnh Thị Ngọc Ánh (lớp 10, Trường THPT số 3 Bảo Thắng, xã Phong Hải).

Chương trình cũng vinh danh 3 Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Lào Cai năm 2026 ở 3 cấp học, gồm: Cấp tiểu học - em Dương Thảo Nguyên (học sinh lớp 5A2, Trường Tiểu học Bắc Hà, xã Bắc Hà); cấp THCS - em Trần Ngọc Anh (học sinh lớp 7I, Trường THCS&THPT Bắc Cường, phường Cam Đường) và cấp THPT - em Đỗ Quỳnh Anh (học sinh lớp 10A5, Trường THPT số 2 Bảo Thắng, xã Gia Phú).

Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Lào Cai năm 2026 góp phần khơi dậy niềm đam mê đọc sách, tinh thần tự học và khả năng sáng tạo trong học sinh, sinh viên; đồng thời thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong phát triển văn hóa đọc và xây dựng xã hội học tập trên địa bàn.

Thời gian tới, tỉnh Lào Cai sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, thể lệ cuộc thi; nâng cao năng lực thẩm định cho giáo viên, nhân viên thư viện; khuyến khích các hình thức dự thi hiện đại như video, podcast và mã QR. Các tác phẩm, mô hình, sáng kiến tiêu biểu sẽ được số hóa nhằm tiếp tục lan tỏa phong trào đọc sách trong cộng đồng.