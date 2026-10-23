Lào Cai (Việt Nam) và Vân Nam (Trung Quốc) tăng cường phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới đất liền

Trưởng đoàn hai bên ký biên bản ghi nhớ hội đàm. Ảnh: Trung Dũng

Đoàn đại biểu Biên giới đoạn số 3 tỉnh Lào Cai (Việt Nam) do Đại tá Nguyễn Phi Khanh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai, làm Trưởng đoàn. Đoàn đại biểu Biên giới đoạn số 3 tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) do Đại tá Đồng Quân Long, Chính ủy Bộ đội Biên phòng khu Mông Tự, tỉnh Vân Nam, làm Trưởng đoàn.

Tại hội đàm, hai bên đánh giá tình hình biên giới giữa tỉnh Lào Cai (Việt Nam) và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) thời gian qua cơ bản ổn định, quan hệ hợp tác ngày càng đi vào chiều sâu. Lực lượng biên phòng hai bên đã phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới, giữ gìn an ninh, trật tự khu vực biên giới trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau.

Để tiếp tục duy trì ổn định an ninh khu vực biên giới, hai bên thống nhất tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, tập trung vào các hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép; buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ và ma túy; sử dụng thiết bị bay không người lái vi phạm quy định về biên giới.

Quang cảnh hội đàm. Ảnh: Trung Dũng

Hai bên cũng thống nhất phối hợp giải quyết dứt điểm các vấn đề tồn tại liên quan đến hàng rào khống chế, ngăn chặn của phía Trung Quốc. Đồng thời, hai bên thống nhất tiếp tục giám sát các công trình xây dựng khu vực biên giới, phối hợp xử lý các vị trí sạt lở từ Mốc 89 đến Mốc 90 và trên đường tuần tra khu vực Mốc 142; thúc đẩy mở lối thông quan Bát Xát (Việt Nam) - Bá Sái (Trung Quốc).

Kết thúc hội đàm, đại diện hai bên ký biên bản ghi nhớ bằng tiếng Việt và tiếng Trung, thống nhất các nội dung phối hợp trong thời gian tới. Theo cơ chế luân phiên, hội đàm định kỳ năm 2027 sẽ do phía Trung Quốc chủ trì tổ chức.