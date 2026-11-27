Chiều 25/11, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai phối hợp với UBND xã Y Tý tổ chức hội nghị công bố Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo và ra mắt mô hình “Bộ đội Biên phòng đồng hành cùng thôn, bản nói không với tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống”.

Hội nghị kết hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2026.

Tại hội nghị, Ban tổ chức công bố Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ tư vấn mô hình. Thành phần Ban Chỉ đạo gồm đại diện lãnh đạo chính quyền địa phương, lực lượng Bộ đội Biên phòng và các cơ quan, đơn vị liên quan, nhằm tạo sự phối hợp đồng bộ trong quá trình triển khai.

Phát biểu chỉ đạo, ông Lồ A Sính, Phó Chủ tịch UBND xã, Trưởng Ban Chỉ đạo mô hình đề nghị các thành viên chủ động phối hợp với cơ quan, đơn vị và các thôn, bản tổ chức thực hiện thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế. Trong đó, cần đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền; phát huy vai trò của bí thư chi bộ, trưởng thôn, người có uy tín và từng gia đình trong vận động nhân dân thay đổi nhận thức, từng bước xóa bỏ những tập tục lạc hậu.

Y Tý là địa bàn vùng cao, biên giới với đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Trong điều kiện phong tục, tập quán vẫn có ảnh hưởng nhất định đến đời sống cộng đồng, việc phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống không thể chỉ dừng ở những buổi tuyên truyền tập trung mà cần được thực hiện thường xuyên, kiên trì, phù hợp với từng nhóm dân cư.

Chính quyền địa phương, lực lượng Bộ đội Biên phòng phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai mô hình “Bộ đội Biên phòng đồng hành cùng thôn, bản nói không với tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống”

Đại diện Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai nhấn mạnh vai trò của lực lượng biên phòng trong tuyên truyền, vận động quần chúng, tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống nhân dân khu vực biên giới.

Việc xây dựng mô hình là giải pháp thiết thực nhằm tăng cường phối hợp giữa Bộ đội Biên phòng, cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân trong phòng ngừa, ngăn chặn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu và người dân được tuyên truyền chuyên đề về phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin về Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2026. Nội dung tập trung phân tích những hệ lụy của tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống đối với sức khỏe bà mẹ, trẻ em, chất lượng dân số và hạnh phúc gia đình; đồng thời phổ biến các quy định pháp luật để người dân nâng cao ý thức chấp hành.

Việc ra mắt mô hình được kỳ vọng sẽ tạo thêm một kênh tuyên truyền, vận động ngay từ thôn, bản, đưa kiến thức pháp luật đến gần hơn với đồng bào. Thông qua sự đồng hành của cán bộ biên phòng, chính quyền cơ sở và người có uy tín, những quan niệm chưa phù hợp về hôn nhân, gia đình sẽ từng bước được thay đổi.

Quan trọng hơn, mô hình hướng tới hình thành ý thức tự giác trong mỗi gia đình, để người dân không chỉ hiểu tác hại của tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống mà còn chủ động vận động con em thực hiện hôn nhân đúng pháp luật. Qua đó, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và cộng đồng trong xây dựng gia đình hạnh phúc, thôn bản văn minh...