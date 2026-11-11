Lào Cai và Tập đoàn Điện lực Việt Nam bàn giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng lưới điện

Quang cảnh hội nghị.

Dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Ngô Hạnh Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan và chủ đầu tư các nhà máy điện trên địa bàn tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Lào Cai và lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam tham dự buổi làm việc.

Về phía ngành điện có đồng chí Nguyễn Đức Thiện - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu khai mạc buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Lào Cai có nhiều tiềm năng, lợi thế trong phát triển năng lượng, tuy nhiên, việc đầu tư các công trình nguồn điện và hạ tầng lưới điện trên địa bàn vẫn còn những hạn chế, thiếu đồng bộ. Đặc biệt, một số dự án đang gặp khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai, khả năng giải tỏa công suất và hiệu quả khai thác các nguồn điện.

Trên tinh thần chủ động, đồng hành và tháo gỡ khó khăn, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định Lào Cai sẽ tăng cường phối hợp với ngành điện trong khảo sát, rà soát, kịp thời giải quyết những vướng mắc thuộc thẩm quyền; đồng thời tổng hợp, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ những vấn đề vượt thẩm quyền của địa phương.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, xác định rõ những khó khăn, điểm ngẽn trong quá trình triển khai các dự án năng lượng, từ đó đề xuất giải pháp đẩy nhanh tiến độ các công trình điện trọng điểm, nhất là hạ tầng cấp điện phục vụ các khu công nghiệp, khu đô thị và những dự án đầu tư lớn.

Nhu cầu điện tăng cao, hạ tầng truyền tải đứng trước áp lực lớn

Theo báo cáo của Sở Công Thương, tỉnh Lào Cai hiện có 199 dự án thủy điện nằm trong quy hoạch, với tổng công suất lắp máy hơn 2.977 MW. Trong đó, 108 dự án đã hoàn thành và đưa vào vận hành phát điện, tổng công suất hơn 1.794 MW; 15 dự án đang trong quá trình thi công; 20 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư và đang hoàn thiện các thủ tục cần thiết để triển khai khởi công.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc giữa Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lào Cai với Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Cùng với phát triển các nguồn điện, hệ thống lưới điện trên địa bàn tỉnh tiếp tục được quan tâm đầu tư, từng bước đáp ứng nhu cầu điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt của Nhân dân. Hiện toàn tỉnh có 1 trạm biến áp 500 kV, 4 trạm biến áp 220 kV và 19 trạm biến áp 110 kV. Nhờ đó, việc cung ứng điện cơ bản ổn định, chất lượng điện năng được duy trì, tình trạng mất điện do sự cố giảm rõ rệt.

Trong 10 tháng năm 2026, sản lượng điện thương phẩm trên địa bàn tỉnh đạt 3.979 triệu kWh, bằng 80% kế hoạch năm. Tuy nhiên, trước nhu cầu sử dụng điện tiếp tục gia tăng, nhất là tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và những dự án sản xuất quy mô lớn, việc bảo đảm nguồn điện đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất ngày càng trở nên cấp thiết.

Các đại biểu dự hội nghị.

Dự báo giai đoạn 2026 - 2030, nhu cầu sử dụng điện trên địa bàn tỉnh tăng bình quân từ 11,85% đến 15%/năm. Đây là sức ép không nhỏ đối với hạ tầng truyền tải và phân phối điện hiện có, đồng thời đặt ra yêu cầu phải chủ động đầu tư, nâng cấp hệ thống lưới điện, bảo đảm nguồn cung cho các động lực tăng trưởng mới.

Đáng chú ý, một số trạm biến áp và tuyến đường dây đang vận hành trong tình trạng mang tải cao, làm hạn chế khả năng giải tỏa công suất của các nhà máy điện. Trong khi đó, nhiều dự án lưới điện quan trọng đang gặp khó khăn về giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư và sự chồng lấn giữa các quy hoạch.

Tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh các dự án điện trọng điểm

Hiện nay, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia đang triển khai 10 dự án lưới điện truyền tải trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Trong đó, có các công trình trọng điểm như: Trạm biến áp 500 kV Yên Bái; đường dây 500 kV Than Uyên - Yên Bái; đường dây 500 kV Yên Bái - Thái Nguyên; Trạm biến áp 220 kV Lục Yên và Trạm biến áp 220 kV Bát Xát.

Cùng với đó, ngành điện đang triển khai 7 dự án đường dây, trạm biến áp cấp 110 kV. Riêng năm 2026, tổng vốn đầu tư lưới điện trung, hạ áp đang thực hiện là 616,6 tỷ đồng.

Tại buổi làm việc, tỉnh Lào Cai đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị thành viên tăng cường phối hợp trong công tác rà soát, điều chỉnh quy hoạch; ưu tiên nguồn lực đầu tư các công trình lưới điện truyền tải trọng điểm, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án cấp điện phục vụ khu công nghiệp, cụm công nghiệp và những khu vực có nhu cầu phụ tải lớn.

Trong đó, việc đẩy nhanh tiến độ Trạm biến áp 500 kV Yên Bái, Trạm biến áp 220 kV Lục Yên và các công trình lưới điện liên quan được xác định là cần thiết để nâng cao khả năng truyền tải, giải tỏa công suất nguồn điện và bảo đảm cung ứng điện ổn định.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chíPhạm Hải Hà - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghiệp Việt Long, kiến nghị ngành điện quan tâm đầu tư, nâng cấp hệ thống đường dây truyền tải, tạo điều kiện giải tỏa công suất cho các nhà máy thủy điện nhỏ. Theo ông, những hạn chế về hạ tầng truyền tải và sự cố trong quá trình vận hành đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, gây thiệt hại về kinh tế cho doanh nghiệp.

Liên quan đến cơ chế giá điện, đồng chí Phạm Hải Hà kiến nghị nghiên cứu, xây dựng chính sách giá phù hợp đối với sản lượng điện phát trong các khung giờ cao điểm của mùa nước, qua đó khuyến khích các nhà máy thủy điện chủ động điều tiết nguồn nước, nâng cao hiệu quả khai thác, vận hành.

Đồng thời, doanh nghiệp kiến nghị xem xét tác động của việc điều chỉnh khung giờ cao điểm, bình thường và thấp điểm đối với các nhà máy thủy điện nhỏ. Theo ông, sự thay đổi khung giờ mua điện có thể ảnh hưởng trực tiếp đến phương án vận hành, doanh thu và hiệu quả đầu tư của các nhà máy, nhất là những công trình có khả năng điều tiết nước hạn chế.

Đồng chí Phạm Hải Hà - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghiệp Việt Long, phát biểu kiến nghị tháo gỡ khó khăn về hạ tầng truyền tải và cơ chế giá điện đối với các nhà máy thủy điện nhỏ.

Đại diện Công ty TNHH Dịch vụ và Năng lượng Trường An cho biết, trong quá trình triển khai các dự án điện mặt trời trên địa bàn tỉnh Lào Cai, doanh nghiệp đang gặp một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến quy hoạch, thủ tục đầu tư, đấu nối lưới điện và khả năng giải tỏa công suất. Doanh nghiệp kiến nghị tỉnh và ngành điện tăng cường phối hợp, hướng dẫn tháo gỡ các vướng mắc về thủ tục; làm rõ phương án đấu nối, trách nhiệm quản lý, vận hành và cơ chế giá điện. Đồng thời, đề nghị đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng lưới điện, tạo điều kiện thuận lợi để các dự án sớm hoàn thành, đưa vào khai thác.

Đại diện Công ty TNHH Dịch vụ và Năng lượng Trường An phát biểu, kiến nghị tháo gỡ khó khăn trong triển khai các dự án điện mặt trời trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Tại buổi làm việc, hầu hết các ý kiến đều tập trung đề xuất tăng cường phối hợp giữa tỉnh Lào Cai, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị liên quan trong xây dựng kế hoạch đầu tư, phát triển hệ thống lưới điện. Trong đó, chú trọng rà soát tiến độ các công trình trọng điểm, nghiên cứu giải pháp tháo gỡ khó khăn về đầu tư, đấu nối và truyền tải điện. Đồng thời, đề nghị đánh giá tác động của việc điều chỉnh cơ chế, chính sách đối với hoạt động của các nhà máy thủy điện nhỏ, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các bên.

Đại diện các nhà đầu tư thủy điện nhỏ phát biểu, kiến nghị tháo gỡ khó khăn về hạ tầng truyền tải và cơ chế giá điện tại buổi làm việc.

Đại diện Bộ Công Thương ghi nhận những khó khăn, vướng mắc mà tỉnh Lào Cai và các doanh nghiệp đang gặp phải trong quá trình đầu tư phát triển nguồn điện, hạ tầng lưới điện. Đối với các kiến nghị liên quan đến thủ tục đầu tư và cơ chế giá điện đối với các nhà máy thủy điện, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục rà soát, nghiên cứu, phối hợp với các cơ quan liên quan đề xuất giải pháp tháo gỡ theo thẩm quyền, qua đó góp phần đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Ngô Hạnh Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, nhận định nhu cầu sử dụng điện trên địa bàn tăng nhanh, trong khi hạ tầng lưới điện còn hạn chế, một số trạm biến áp vận hành ở mức tải cao, tiến độ triển khai các dự án điện chưa đáp ứng yêu cầu phát triển.

Đồng chí Ngô Hạnh Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lào Cai, phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí đề nghị Sở Công Thương tăng cường phối hợp với ngành điện trong công tác dự báo nhu cầu phụ tải, xây dựng phương án vận hành hệ thống điện phù hợp, bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định. Đồng thời, tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình truyền tải điện trọng điểm, ưu tiên phát triển hạ tầng cấp điện phục vụ các khu công nghiệp, khu đô thị và khu du lịch trên địa bàn tỉnh.

Đối với những vướng mắc về giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, đồng chí yêu cầu các sở, ngành, địa phương chủ động phối hợp, xác định rõ trách nhiệm, tập trung giải quyết dứt điểm; trong đó, phấn đấu hoàn thành các nội dung liên quan đến chế độ, chính sách giải phóng mặt bằng của những dự án được đề cập trước ngày 30/11/2026.

Đồng chí Nguyễn Đức Thiện - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đức Thiện - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, khẳng định đơn vị sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với tỉnh Lào Cai trong nghiên cứu, đầu tư phát triển hệ thống lưới điện, đáp ứng nhu cầu phụ tải ngày càng tăng và nâng cao khả năng giải tỏa công suất các dự án năng lượng trên địa bàn. Việc đầu tư phát triển hạ tầng điện cần được nghiên cứu, tính toán đồng bộ, bảo đảm hiệu quả kinh tế và hài hòa lợi ích giữa các bên liên quan.

Đồng chí Nguyễn Đức Thiện đề nghị tỉnh Lào Cai và các nhà đầu tư duy trì trao đổi thông tin, thường xuyên cập nhật tiến độ triển khai các dự án, làm cơ sở để ngành điện chủ động xây dựng phương án đầu tư phát triển lưới điện và đấu nối phù hợp. Đồng thời, tăng cường phối hợp ngay từ giai đoạn chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án nguồn điện. Tổng công ty Điện lực miền Bắc bày tỏ sự quan tâm đối với lĩnh vực điện mặt trời và các nguồn năng lượng tái tạo; mong muốn tỉnh tiếp tục phối hợp, hỗ trợ tháo gỡ những vướng mắc liên quan đến quy hoạch, đất đai và giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình điện trên địa bàn.