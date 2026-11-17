Ngày 16/11, Bộ GD&ĐT phối hợp với tỉnh Lào Cai và Đại học Thái Nguyên tổ chức Hội thảo quốc tế “Thúc đẩy liên kết Nhà nước – Nhà trường – Doanh nghiệp trong đào tạo, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”.

Các đại biểu nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mô hình liên kết 3 nhà, chuyển từ ký kết hợp tác sang triển khai nhiệm vụ cụ thể, lấy sản phẩm ứng dụng và hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội làm thước đo.

Nhà nước kiến tạo, nhà trường chuyển hóa, doanh nghiệp dẫn dắt

Phát biểu tại hội thảo, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Dương Quốc Huy cho biết, địa phương có nhiều lợi thế về kinh tế cửa khẩu, công nghiệp, logistics, du lịch và nông nghiệp giá trị cao; hướng tới trở thành cực tăng trưởng, trung tâm kết nối giao thương giữa Việt Nam, ASEAN và Tây Nam Trung Quốc.

Ông Dương Quốc Huy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai phát biểu tại hội thảo

Lào Cai xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực là những động lực quan trọng.

Hiện tỉnh có 70 sản phẩm khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đứng thứ tư cả nước; hợp tác với hơn 250 trường đại học, viện nghiên cứu và tổ chức khoa học. Trong 9 tháng năm 2026, GRDP tăng 10,58%, đứng thứ ba trong vùng và thứ 10 cả nước.

Lễ ký kết biên bản hợp tác giữa Đại học Thái Nguyên và các doanh nghiệp

Đánh giá cao vai trò của Đại học Thái Nguyên trong đào tạo nhân lực và chuyển giao công nghệ, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai cho rằng việc thành lập hai trung tâm của Đại học Thái Nguyên tại địa phương là bước tiến trong thúc đẩy liên kết Nhà nước – Nhà trường – Doanh nghiệp.

Ông Dương Quốc Huy đề nghị xây dựng cơ chế để các bên cùng tham gia từ đầu, chia sẻ nguồn lực, trách nhiệm, lợi ích và rủi ro; tháo gỡ điểm nghẽn từ nghiên cứu, thử nghiệm đến chuyển giao, thương mại hóa, bảo đảm mỗi kết quả nghiên cứu đều có địa chỉ ứng dụng.

Lào Cai cam kết tạo điều kiện về cơ chế, chính sách, hạ tầng và xây dựng cơ chế “luồng xanh” cho các dự án khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Quang Hưng nhấn mạnh, liên kết 3 nhà phải được cụ thể hóa bằng những nhiệm vụ có nguồn lực và chủ thể sử dụng kết quả.

Theo Thứ trưởng, Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai hiện có hơn 3.000 sinh viên, trong đó 80% là con em đồng bào các dân tộc.

Ông đề xuất mô hình “tỉnh đặt hàng – trường chủ trì – doanh nghiệp cùng đầu tư”, gắn nghiên cứu với sản xuất, chế biến và tiêu thụ các sản phẩm đặc trưng như chè Shan tuyết, quế, dược liệu, du lịch cộng đồng.

Đồng thời, các biên bản hợp tác cần được cụ thể hóa bằng kế hoạch có đầu mối, nguồn lực, tiến độ, sản phẩm rõ ràng; thống nhất quyền sở hữu trí tuệ, khai thác và phân chia lợi ích.

Kéo gần khoảng cách giảng đường - nhà máy, phòng thí nghiệm - thị trường

Từ thực tiễn đào tạo và nghiên cứu, PGS.TS Hoàng Văn Hùng, Giám đốc Đại học Thái Nguyên, thẳng thắn nhìn nhận: “Chúng ta đã nói nhiều, ký nhiều, song chuyển hóa thành sản phẩm, thành giá trị thì còn khiêm tốn”.

PGS.TS. Hoàng Văn Hùng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Thái Nguyên phát biểu tại hội thảo

Nhận định này cho thấy yêu cầu đặt ra đối với mô hình liên kết 3 nhà không chỉ là mở rộng hợp tác mà còn phải nâng cao hiệu quả thực thi, đưa kết quả nghiên cứu vào sản xuất, kinh doanh và đời sống.

Việc gắn nhu cầu của địa phương, năng lực nghiên cứu của nhà trường và nguồn lực doanh nghiệp được kỳ vọng tạo động lực phát triển nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ, đóng góp thiết thực cho tăng trưởng kinh tế - xã hội.

Hiệu quả hợp tác cần được đánh giá bằng sản phẩm, việc làm và giá trị gia tăng, thay vì chỉ dựa trên số lượng biên bản ký kết.

Chia sẻ kinh nghiệm hợp tác 3 nhà, PGS.TS. Lâm Quang Vinh, Trưởng ban Khoa học và Công nghệ, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh cho rằng, liên kết “3 nhà” phải vận hành như một cơ chế tích hợp xuyên suốt chuỗi giá trị. Doanh nghiệp cần tham gia trực tiếp từ khâu đặt hàng bài toán thực tiễn đến thử nghiệm và thương mại hóa sản phẩm. Ông cũng chỉ ra ba điểm nghẽn cần tháo gỡ gồm cơ chế tài chính liên tục, hành lang thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) cho công nghệ mới và chính sách giao quyền sở hữu trí tuệ.

Thành lập hai trung tâm, đẩy mạnh liên kết hợp tác

Tại hội thảo, Đại học Thái Nguyên công bố quyết định thành lập hai đơn vị tại Lào Cai, gồm: Trung tâm Đào tạo, Khoa học công nghệ và Đổi mới sáng tạo; Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện kỹ năng y khoa và Chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Hai trung tâm có nhiệm vụ kết nối chuyên gia, nhà khoa học, cơ sở đào tạo, chính quyền và doanh nghiệp; thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực y tế và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Trong khuôn khổ hội thảo, Đại học Thái Nguyên cùng các đơn vị, doanh nghiệp ký kết biên bản hợp tác, hướng tới kết nối tri thức, công nghệ, nguồn lực và triển khai những chương trình hành động cụ thể.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Giàng Quốc Hưng nhấn mạnh, liên kết “3 nhà” phải xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, có sự tham gia đồng bộ của các bên, lấy hiệu quả đào tạo nhân lực, giá trị sản phẩm và năng suất lao động làm thước đo.

Tỉnh xác định sáu nhóm nhiệm vụ trọng tâm, tập trung phát triển nông, lâm nghiệp, dược liệu; công nghiệp xanh, tuần hoàn; hiện đại hóa kinh tế cửa khẩu, logistics; phát triển du lịch thông minh gắn với bảo tồn văn hóa; vận hành hiệu quả hai trung tâm mới thành lập; tăng cường chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế và thực hiện cơ chế “luồng xanh” cho các dự án.

Thời gian tới, Lào Cai và Đại học Thái Nguyên sẽ cụ thể hóa các cam kết bằng nhiệm vụ có đầu mối, nguồn lực, tiến độ và sản phẩm rõ ràng, đưa khoa học, công nghệ trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội.

(Nguồn: Đại học Thái Nguyên)