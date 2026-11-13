Lào Cai và Đại học Thái Nguyên thúc đẩy hợp tác giáo dục, khoa học và công nghệ

Theo đó, các phiên tọa đàm được tổ chức với nhiều chủ đề thiết thực, gồm: Kinh doanh và phát triển công nghiệp; Giáo dục và phát triển nguồn nhân lực; Môi trường và công nghệ; Lãnh đạo thanh niên và phát triển nguồn nhân lực trẻ.

Các đại biểu tham gia tọa đàm chuyên đề I với chủ đề “Kinh doanh và phát triển công nghiệp”.

Các đại biểu tham dự toạ đàm.

Tại tọa đàm chuyên đề I với chủ đề “Kinh doanh và phát triển công nghiệp”, các đại biểu tập trung thảo luận về vai trò của trường đại học, doanh nghiệp và cộng đồng trong thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương theo hướng xanh, bao trùm và bền vững.

Các ý kiến nhấn mạnh sự cần thiết phải gắn hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học với nhu cầu thực tiễn; tăng cường chuyển giao công nghệ, phát triển nguồn nhân lực chất lượng và hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp. Bên cạnh đó, các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm về kinh tế tuần hoàn, tái chế chất thải, sử dụng nguyên liệu tái chế trong sản xuất cũng được chia sẻ, góp phần tiết kiệm tài nguyên, giảm phát thải và tạo thêm sinh kế cho người dân.

Tại phiên tọa đàm chuyên đề II với chủ đề “Giáo dục và phát triển nguồn nhân lực”, các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận về chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), đổi mới phương pháp giảng dạy và hợp tác quốc tế. Các ý kiến đề xuất phát triển hệ thống học liệu số, kết hợp linh hoạt giữa dạy học trực tuyến và trực tiếp, bảo đảm hoạt động giáo dục tại những địa bàn khó khăn về kết nối Internet.

Các đại biểu tham gia tọa đàm chuyên đề II với chủ đề “Giáo dục và phát triển nguồn nhân lực”.

Đại diện tỉnh Lào Cai nhấn mạnh sự cần thiết phải ưu tiên phát triển đội ngũ nhà giáo, mở rộng hạ tầng Internet tại các khu vực vùng cao, đồng thời bảo đảm an toàn thông tin và tạo điều kiện để học sinh dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh nữ được tiếp cận giáo dục bình đẳng.

Các đại biểu cũng chia sẻ kinh nghiệm về giáo dục thích ứng với biến đổi khí hậu, trao đổi sinh viên, đào tạo giáo viên tại địa phương và phát triển giáo dục song ngữ gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa.

Tại phiên tọa đàm chuyên đề III với chủ đề “Môi trường và công nghệ”, các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm về ứng phó với thiên tai, thích ứng biến đổi khí hậu và ứng dụng khoa học - công nghệ trong quản lý tài nguyên.

Các đại biểu tham gia tọa đàm chuyên đề III với chủ đề “Môi trường và công nghệ”.

Đại diện Pakistan nhấn mạnh sự cần thiết lồng ghép đánh giá nguy cơ động đất, lũ lụt, sạt lở vào quy hoạch đô thị và xây dựng hạ tầng. Đại diện Lào Cai chia sẻ giải pháp đa dạng hóa các kênh cảnh báo, giúp người dân chủ động phòng tránh thiên tai.

Trong khi đó, đại biểu Indonesia giới thiệu tiềm năng ứng dụng công nghệ viễn thám, cảm biến IoT, máy bay không người lái và AI trong giám sát môi trường, dự báo điều kiện sản xuất; đồng thời đề cao việc kết hợp công nghệ hiện đại với tri thức bản địa, kinh nghiệm của người dân trong phát triển nông nghiệp bền vững.

Học sinh, sinh viên quốc tế, Đại học Thái Nguyên và học sinh Trường THPT Lào Cai tham dự toạ đàm.

Các đại biểu cũng chia sẻ kinh nghiệm phát triển hệ thống vệ tinh, cảm biến và công nghệ AI phục vụ dự báo, xác định khu vực có nguy cơ thiên tai, hỗ trợ quy hoạch hạ tầng an toàn. Qua đó, khẳng định vai trò của khoa học - công nghệ trong nâng cao năng lực phòng ngừa, ứng phó thiên tai, song cần gắn với điều kiện thực tiễn và sự chủ động của cộng đồng.

Tại phiên tọa đàm chuyên đề IV với chủ đề “Lãnh đạo thanh niên và phát triển nguồn nhân lực trẻ”, các đại biểu tập trung trao đổi về vai trò của thế hệ trẻ trong khởi xướng, triển khai các sáng kiến và thúc đẩy hợp tác quốc tế.

Các đại biểu tham gia tọa đàm chuyên đề IV với chủ đề “Lãnh đạo thanh niên và phát triển nguồn nhân lực trẻ”.

Các ý kiến nhấn mạnh sự cần thiết tăng cường phối hợp giữa trường học, trường đại học, tổ chức thanh niên, cơ quan truyền thông và các đối tác cộng đồng nhằm tạo thêm cơ hội để người trẻ phát huy năng lực, hiện thực hóa ý tưởng.

Trong đó, chú trọng kết nối các dự án do sinh viên khởi xướng tại Lào Cai với đối tác trong khu vực ASEAN; khuyến khích thanh niên cùng thiết kế, thử nghiệm các giải pháp và chia sẻ kết quả với cộng đồng.

Trọng tâm là chuyển hóa những ý tưởng tiềm năng thành các dự án thiết thực do chính người trẻ chủ động dẫn dắt, hoàn thiện và nhân rộng, qua đó phát huy vai trò của thanh niên trong giải quyết các vấn đề thực tiễn và đóng góp vào phát triển cộng đồng.

Các phiên tọa đàm là dịp để các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm, kết nối nguồn lực và đề xuất giải pháp hợp tác giữa địa phương, trường đại học, doanh nghiệp và đối tác quốc tế, hướng tới phát triển kinh tế - xã hội xanh, bao trùm và bền vững.

Trong khuôn khổ hội thảo, các học viên, thạc sĩ và giảng viên trong nước cùng các nước ASEAN trình bày nghiên cứu, thảo luận tại 4 nhóm chuyên đề song song: Kinh doanh và Đổi mới; Giáo dục; Môi trường và Phát triển bền vững; Lãnh đạo thanh niên.

Các học viên, thạc sĩ và giảng viên trong nước và các nước ASEAN trình bày nghiên cứu và thảo luận chuyên đề song song.

Theo chương trình, các báo cáo được bố trí đan xen với phần hỏi đáp, tạo điều kiện để tác giả và đại biểu trao đổi về phương pháp nghiên cứu, cơ sở khoa học, giới hạn của kết quả và hướng phát triển tiếp theo. Nội dung thảo luận chú trọng kết nối nghiên cứu với nhu cầu của cơ sở giáo dục, doanh nghiệp và cộng đồng, đồng thời xem xét khả năng triển khai các giải pháp trong những bối cảnh khác nhau.

Chuyên đề bảo tồn đa dạng sinh học, quản lý tài nguyên, thích ứng với biến đổi khí hậu, kinh tế tuần hoàn và đổi mới công nghệ môi trường. Các báo cáo tiếp cận vấn đề này từ cả góc độ kỹ thuật và sinh kế cộng đồng.

Trong đó, một số nghiên cứu đề cập đến ứng dụng di động hỗ trợ nhận diện, bảo tồn động vật thân mềm và khai thác an toàn; đánh giá trữ lượng carbon trong trầm tích rừng ngập mặn và thảm cỏ biển; nhận thức về biến đổi khí hậu và khả năng chuẩn bị ứng phó với El Nino của cộng đồng ngư dân tại Philippines.

Các học viên, thạc sĩ và giảng viên trong nước và các nước ASEAN tham dự nội dung trình bày nghiên cứu khoa học.

Các nghiên cứu tại Việt Nam hướng đến bảo tồn cây dược liệu, phát triển chuỗi giá trị xanh, sử dụng phụ phẩm nông nghiệp và phát huy tri thức sinh thái địa phương trong thích ứng với biến đổi khí hậu.

Nhóm nghiên cứu về vật liệu và công nghệ môi trường giới thiệu các hướng tận dụng bột vỏ trứng làm chất thay thế một phần xi măng, sử dụng sợi thân chuối để sản xuất vật liệu túi giấy, phát triển chất xúc tác tạo hydrogen.

Phần thảo luận đặt trọng tâm vào hiệu quả sử dụng tài nguyên, chi phí, độ bền, tác động môi trường và khả năng mở rộng ứng dụng.

Với chủ đề “Giáo dục vì sự phát triển bền vững: Đổi mới, bao trùm và hợp tác xuyên biên giới” tập trung vào đổi mới phương pháp giảng dạy, chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, giáo dục hòa nhập và phát triển năng lực công dân toàn cầu.

Các học viên, thạc sĩ và giảng viên trong nước và các nước ASEAN trình bày nghiên cứu và thảo luận chuyên đề song song.

Các báo cáo giới thiệu những hướng nghiên cứu về lớp học đảo ngược trong giảng dạy tiếng Anh; ứng dụng AI hỗ trợ luyện nói, ghi nhớ từ vựng và học phát âm; đánh giá quá trình thi với sự hỗ trợ của hệ thống giám sát đa phương thức; xây dựng học liệu số tích hợp cho giáo dục địa lý hòa nhập. Bên cạnh khả năng hỗ trợ người học, nội dung trao đổi cũng chú trọng yêu cầu bảo đảm tính công bằng, quyền riêng tư và độ tin cậy của các công cụ công nghệ.

Hợp tác giáo dục Việt Nam và Philippines là nội dung xuyên suốt, gắn với trao đổi thanh niên, phát triển năng lực liên văn hóa, quốc tế hóa giáo dục và cơ hội phối hợp thử nghiệm các mô hình giảng dạy phù hợp với điều kiện của mỗi nước.

Ban Tổ chức điều hành và hỏi đáp, làm rõ nội dung các báo cáo nghiên cứu khoa học đã được trình bày.

Các báo cáo về đổi mới mô hình kinh doanh, thương mại điện tử, chuyển đổi số, tiêu dùng xanh và khởi nghiệp bền vững tập trung phân tích những thay đổi trong hoạt động doanh nghiệp và hành vi người tiêu dùng dưới tác động của công nghệ và yêu cầu phát triển bền vững.

Những nội dung đáng chú ý gồm: Quản trị chuỗi cung ứng tuần hoàn tại doanh nghiệp sản xuất nhỏ và vừa; tiếp thị số cho nông sản; ứng dụng công nghệ trong quản lý du lịch bền vững; ảnh hưởng của kinh tế việc làm tự do đến lựa chọn nghề nghiệp của thế hệ trẻ; mối quan hệ giữa ý định và hành vi tiêu dùng xanh của du khách.

Các nghiên cứu đều quan tâm đến cơ hội tham gia thương mại điện tử của phụ nữ dân tộc thiểu số, trao quyền khởi nghiệp và tác động của chuyển đổi số đến tăng trưởng kinh tế.

Phần thảo luận hướng đến làm rõ tính khả thi của các mô hình, rào cản về chi phí, năng lực công nghệ và điều kiện hỗ trợ triển khai.

Các học viên, thạc sĩ và giảng viên trong nước và các nước ASEAN trình bày nghiên cứu và thảo luận chuyên đề song song.

Các học viên, thạc sĩ và giảng viên trong nước và các nước ASEAN tham dự nội dung trình bày nghiên cứu khoa học

Với chuyên đề năng lực lãnh đạo của thanh niên, đổi mới sáng tạo xã hội, kỹ năng tương lai và hợp tác liên văn hóa, nhiều báo cáo lấy sinh viên làm đối tượng nghiên cứu, xem xét vai trò của trải nghiệm học tập, hoạt động ngoại khóa và dự án cộng đồng trong hình thành năng lực lãnh đạo.

Các nội dung được đưa ra trao đổi gồm khoảng cách giữa nhận thức và hành vi bền vững; tác động của chương trình trao đổi sinh viên quốc tế đến tư duy công dân toàn cầu; năng lực tự lãnh đạo và khả năng thích ứng học tập của sinh viên năm thứ nhất; những rào cản giao tiếp trong tổ chức sinh viên.

Thông qua các nội dung trình bày nghiên cứu và thảo luận chuyên đề song song của học viên, thạc sĩ và giảng viên trong nước cùng các nước ASEAN, chương trình tiếp tục kết nối các hướng nghiên cứu về môi trường, giáo dục, kinh tế và phát triển thanh niên, hướng tới đề xuất khuyến nghị thực tiễn và mở rộng hợp tác học thuật vì sự phát triển bền vững.

Ban Tổ chức trao giấy chứng nhận cho các các học viên, thạc sĩ và giảng viên có báo cáo khoa học xuất sắc.

Kết thúc chương trình, Ban tổ chức trao giấy chứng nhận cho các học viên, thạc sĩ và giảng viên có báo cáo khoa học, ghi nhận đóng góp trong nghiên cứu, trao đổi học thuật và kết nối hợp tác quốc tế.