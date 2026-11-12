Lào Cai và Đại học Thái Nguyên thúc đẩy hợp tác giáo dục, khoa học và công nghệ

Các tiết mục văn nghệ chào mừng Hội thảo.

Tham dự hội thảo, về phía tỉnh Lào Cai có đồng chí Lý Bình Minh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Giàng A Tông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy xã Hạnh Phúc cùng đại diện lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan.

Về phía Đại học Thái Nguyên có Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Văn Hùng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Thái Nguyên. Hội thảo còn có sự tham gia của đại diện các đại sứ quán, cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, cơ sở giáo dục, các chuyên gia, nhà khoa học trong nước và quốc tế; cùng đông đảo giảng viên, sinh viên Đại học Thái Nguyên và học sinh các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Toàn cảnh hội thảo.

Trong những năm qua, mối quan hệ hợp tác giữa Đại học Thái Nguyên với tỉnh Lào Cai và tỉnh Yên Bái trước khi sáp nhập đã được duy trì và phát triển trên nhiều lĩnh vực. Hai bên đã phối hợp triển khai các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, chuyển đổi số và hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trong giai đoạn 2021 - 2026, Đại học Thái Nguyên đã tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và cấp trên 14.000 chứng chỉ cho cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên và người học.

Công tác tuyển sinh được quan tâm, duy trì đà tăng trưởng ổn định, với quy mô tuyển sinh đạt gần 7.000 sinh viên và học viên. Riêng Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai đã đào tạo, bổ sung 3.000 nhân lực có trình độ đại học và sau đại học cho địa phương.

Các đại biểu tham dự Hội thảo.

Hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ được đẩy mạnh, với tổng kinh phí gần 80 tỷ đồng, triển khai 23 đề tài, 9 hợp đồng tư vấn, 4 dự án doanh nghiệp và 2 nhiệm vụ số hóa.

Thông qua mạng lưới các trường đại học thành viên, đơn vị trực thuộc và Phân hiệu tại Lào Cai, các kết quả nghiên cứu khoa học từng bước được chuyển giao, ứng dụng vào thực tiễn, góp phần giải quyết những vấn đề đặt ra trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao, dược liệu, du lịch, chuyển đổi số và xây dựng kinh tế nông thôn theo hướng bền vững.

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Lào Cai xác định nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương.

Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội thảo.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ mong muốn hội thảo sẽ là diễn đàn trao đổi, chia sẻ những tri thức mới, kinh nghiệm quốc tế và các luận cứ khoa học có giá trị, góp phần nâng cao chất lượng hoạch định chính sách và đề xuất những giải pháp giải quyết hiệu quả các vấn đề đặt ra từ thực tiễn.

Trong đó, tỉnh quan tâm đến nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo nghề gắn với nhu cầu thực tế; phát triển năng lực số, ngoại ngữ cho người lao động, nhất là thanh niên vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm về phòng chống thiên tai, thích ứng biến đổi khí hậu, phát triển nông nghiệp bền vững, bảo tồn văn hóa gắn với du lịch.

Trong khuôn khổ triển khai thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026 - 2030, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ mong muốn Đại học Thái Nguyên tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, tăng cường liên kết trong đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và tư vấn chính sách; qua đó, góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, tạo ra những kết quả cụ thể, thiết thực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Sinh viên của Đại học Thái Nguyên và học sinh các trường THPT trên địa bàn tỉnh Lào Cai tham dự Hội thảo.

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Văn Hùng - Giám đốc Đại học Thái Nguyên nhấn mạnh vai trò của hợp tác quốc tế, giáo dục đại học, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo trong thúc đẩy phát triển bền vững.

Trước những thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu, đứt gãy chuỗi cung ứng và sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, việc tăng cường kết nối, chia sẻ tri thức và hợp tác giữa các quốc gia, các cơ sở giáo dục là yêu cầu tất yếu.

Đồng chí Giám đốc Đại học Thái Nguyên đề xuất Hội thảo tập trung trao đổi 4 nhóm vấn đề trọng tâm gồm: Phát huy vai trò của đại học trong thúc đẩy kinh tế xanh, kinh tế số tại các vùng biên giới; nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển nguồn nhân lực và mở rộng hợp tác đào tạo quốc tế; ứng dụng khoa học - công nghệ trong bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai; phát huy vai trò, năng lực sáng tạo và tinh thần dẫn dắt của thanh niên.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Văn Hùng - Giám đốc Đại học Thái Nguyên phát biểu tại hội thảo.

Đồng thời, đồng chí mong muốn hội thảo sẽ góp phần xây dựng mạng lưới hợp tác học thuật khu vực, chuyển hóa các ý tưởng thành chương trình hành động và đưa các thỏa thuận hợp tác vào thực tiễn, tạo ra những kết quả cụ thể, thiết thực

Tại hội thảo, các đại biểu đã nghe 6 tham luận của các chuyên gia, đại diện tổ chức quốc tế, cơ quan ngoại giao và địa phương, tập trung phân tích vai trò của hợp tác quốc tế trong thúc đẩy phát triển bền vững, đổi mới sáng tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Các tham luận gồm: “Từ cam kết toàn cầu đến tác động tại địa phương” của ông Iván Guillermo Gonzalez de Alba, chuyên gia kinh tế thuộc Văn phòng Điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc (UN RCO) tại Việt Nam; “Phát triển bền vững không biên giới: Thúc đẩy giáo dục, đổi mới sáng tạo và hợp tác khu vực trong kỷ nguyên bất định toàn cầu và trí tuệ nhân tạo” của ngài Adam M. Tugio - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Indonesia tại Việt Nam; “Quan hệ Philippines - Việt Nam và vai trò dẫn dắt trong ASEAN” của bà Danica Denise Manicad - Bí thư thứ ba kiêm Phó Lãnh sự Đại sứ quán Philippines tại Việt Nam.

Bên cạnh đó là tham luận “Tăng cường hợp tác quốc tế trong giáo dục và đào tạo tỉnh Lào Cai” của ông Luyện Hữu Chung - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai; “Hợp tác giáo dục và học thuật ASEAN - Đức” của ông Felix Wagenfeld - Giám đốc Văn phòng Khu vực Hà Nội, Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD); và “Thanh niên - động lực thúc đẩy phát triển bền vững” của bà Yllana Marie Aduana - Hoa hậu Không khí tại Hoa hậu Trái Đất 2023, Á hậu 2 Hoa hậu Hoàn vũ Philippines 2025.

Đại diện các đại sứ quán, cơ quan ngoại giao, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai cùng các chuyên gia, học giả trình bày tham luận tại hội thảo.

Các ý kiến nhấn mạnh việc chuyển hóa những cam kết toàn cầu thành hành động cụ thể tại địa phương; tăng cường hợp tác khu vực, phát huy vai trò của ASEAN trong bối cảnh thế giới nhiều biến động và sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo (AI).

Đồng thời, các tham luận cũng đề cập đến vai trò của quan hệ Philippines - Việt Nam trong thúc đẩy hợp tác và kết nối khu vực; kinh nghiệm hợp tác giáo dục, học thuật giữa ASEAN và Đức; đồng thời khẳng định giáo dục và đào tạo là nền tảng quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy hội nhập quốc tế.

Lãnh đạo UBND tỉnh Lào Cai chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu tham dự hội thảo.

Đối với tỉnh Lào Cai, việc mở rộng hợp tác quốc tế trong giáo dục và đào tạo được xác định là hướng đi cần thiết nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Lãnh đạo UBND tỉnh Lào Cai cùng các đại biểu tham dự hội thảo tham quan không gian trưng bày, giới thiệu các sản phẩm mang đậm bản sắc văn hóa địa phương tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

Bên cạnh đó, các đại biểu đặc biệt nhấn mạnh vai trò của thế hệ trẻ trong kiến tạo tương lai bền vững thông qua tinh thần trách nhiệm, đổi mới sáng tạo và chủ động tham gia giải quyết các vấn đề toàn cầu. Các tham luận đã mang đến nhiều góc nhìn, kinh nghiệm và đề xuất thiết thực, góp phần mở rộng cơ hội kết nối, thúc đẩy hợp tác quốc tế, đưa các mục tiêu phát triển bền vững đi vào thực tiễn tại địa phương.

Nhân dịp này, lãnh đạo UBND tỉnh, Ban Giám đốc Đại học Thái Nguyên trao Kỷ niệm chương cho các đại sứ quán, các nhà ngoại giao, các đơn vị, tổ chức quốc tế.

Lãnh đạo UBND tỉnh Lào Cai và Ban Giám đốc Đại học Thái Nguyên trao Kỷ niệm chương cho các đại sứ quán, các nhà ngoại giao, các đơn vị, tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

*** Chiều 12/11 và sáng 13/11, hội thảo tiếp tục diễn ra với các phiên tọa đàm, tập trung vào đối thoại chiến lược, trao đổi học thuật quốc tế, thúc đẩy phát triển bền vững không biên giới, tăng cường hợp tác trong giáo dục, đổi mới sáng tạo và liên kết khu vực.

Báo và Phát thanh, Truyền hình Lào Cai sẽ tiếp tục cập nhật, thông tin về các hoạt động trong khuôn khổ hội thảo.