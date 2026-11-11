Lào Cai và Đại học Thái Nguyên thúc đẩy hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế

Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng nhằm cụ thể hóa Thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh Lào Cai và Đại học Thái Nguyên giai đoạn 2026 - 2030; thúc đẩy liên kết Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp trong giải quyết những yêu cầu thực tiễn của địa phương.

Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai tổ chức chương trình báo cáo nghiệm thu sáng kiến “Hệ sinh thái tri thức số tích hợp thương mại điện tử hỗ trợ phát triển và tiêu thụ sản phẩm OCOP bền vững”.

Điểm nhấn của chuỗi hoạt động năm 2026 là các hội thảo quốc tế và diễn đàn kết nối, với sự tham gia của lãnh đạo các cơ quan quản lý, nhà khoa học, chuyên gia, cơ sở giáo dục đại học, tổ chức quốc tế, doanh nghiệp cùng sinh viên trong nước và quốc tế.

Từ ngày 11 - 13/11/2026, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Lào Cai, Hội thảo quốc tế Đối thoại chiến lược và trao đổi học thuật quốc tế năm 2026 diễn ra với chủ đề “Phát triển bền vững không biên giới: Thúc đẩy giáo dục, đổi mới sáng tạo và hợp tác khu vực”, với khoảng 200 đại biểu tham gia.

Nội dung hội thảo tập trung vào phát triển bền vững môi trường, giáo dục vì sự phát triển bền vững, kinh doanh bền vững và đổi mới kinh tế, ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số. Đồng thời, hội thảo đề cập việc phát triển năng lực lãnh đạo trẻ, phát huy vai trò của thanh niên trong thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs).

Tiếp nối chương trình, ngày 16/11/2026 sẽ diễn ra Hội thảo quốc tế “Thúc đẩy liên kết Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp trong đào tạo, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”, với quy mô dự kiến khoảng 800 đại biểu.

Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp vinh danh thủ khoa.

Tại hội thảo, các bên sẽ trao đổi định hướng hợp tác giữa Đại học Thái Nguyên và tỉnh Lào Cai giai đoạn 2027 - 2035, tập trung vào đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và thương mại hóa kết quả nghiên cứu.

Cũng trong ngày 16/11/2026, Đại học Thái Nguyên tổ chức Diễn đàn hợp tác giáo dục Việt Nam - Trung Quốc năm 2026 với chủ đề “Hợp tác giáo dục đại học Việt Nam - Trung Quốc trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI): Kết nối toàn cầu, đổi mới sáng tạo, kiến tạo tương lai”.

Diễn đàn hướng tới tăng cường kết nối giữa các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam và Trung Quốc, trao đổi về định hướng hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, trao đổi giảng viên, sinh viên, phát triển các chương trình liên kết đào tạo và mở rộng hợp tác học thuật.

Bên cạnh các hội thảo và diễn đàn, chuỗi hoạt động còn triển khai nhiều chương trình hợp tác chuyên môn cụ thể, gắn với nhu cầu phát triển của tỉnh Lào Cai.

Trong lĩnh vực y tế, Đại học Thái Nguyên sẽ tổ chức khám, tư vấn sức khỏe miễn phí cho người dân xã Cảm Nhân.

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên đồng thời hỗ trợ 3 trường phổ thông xây dựng mô hình giáo dục STEM, phòng học STEM và tập huấn giáo dục STEM cho đội ngũ cán bộ, giáo viên.

Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Thái Nguyên hỗ trợ Công ty Yên Thành, xã Trấn Yên xây dựng hệ thống quản trị số.

Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai tham gia Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2026.

Trong khuôn khổ chuỗi hoạt động, Đại học Thái Nguyên và tỉnh Lào Cai phối hợp tổ chức không gian triển lãm thành tựu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, gồm các gian trưng bày của Đại học Thái Nguyên và khu vực giới thiệu sản phẩm của tỉnh Lào Cai.

Chuỗi hoạt động “Đại học Thái Nguyên và tỉnh Lào Cai - Đào tạo nguồn nhân lực, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế năm 2026” góp phần mở rộng hợp tác trong nước và quốc tế, thúc đẩy kết nối tri thức, công nghệ và nguồn lực, hướng tới những đóng góp thiết thực cho sự phát triển nhanh, bền vững của tỉnh Lào Cai và khu vực Trung du và miền núi phía Bắc.

*** Tại hội thảo, Đại học Thái Nguyên đã công bố các quyết định thành lập Trung tâm Đào tạo, Khoa học công nghệ và Đổi mới sáng tạo Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai và Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện kỹ năng y khoa và Chăm sóc sức khỏe cộng đồng tại Lào Cai.

Hai trung tâm là những đầu mối quan trọng trong kết nối chuyên gia, nhà khoa học và doanh nghiệp, thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; đồng thời góp phần nâng cao năng lực đào tạo, thực hành và chăm sóc sức khỏe cộng đồng tại địa phương.