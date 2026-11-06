Lào Cai và Đại học Thái Nguyên chuẩn bị chuỗi sự kiện hợp tác trọng điểm trong tháng 11/2026

Thời gian qua, bám sát các định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và chiến lược phát triển của cơ sở giáo dục đại học hàng đầu vùng Trung du và miền núi phía Bắc, UBND tỉnh Lào Cai và Đại học Thái Nguyên đã duy trì mối quan hệ phối hợp chặt chẽ, hiệu quả. Chuỗi hoạt động trong tháng 11 mang quy mô lớn, có ý nghĩa chính trị - xã hội và hợp tác quốc tế sâu rộng, bao gồm 3 hoạt động trọng tâm:

Từ ngày 11 - 13/11: Hội thảo quốc tế “Đối thoại chiến lược quốc tế và trao đổi học thuật (ISDAE) 2026 - Hợp tác Philippines - Việt Nam trong các lĩnh vực môi trường, giáo dục, kinh doanh và công nghệ”.

Ngày 16/11: Hội thảo quốc tế “Tăng cường liên kết Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp trong đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, phát triển tỉnh Lào Cai và hội nhập quốc tế”.

Ngày 15 - 16/11: Diễn đàn hợp tác giáo dục Việt Nam - Trung Quốc năm 2026 với chủ đề “Hợp tác giáo dục đại học Việt Nam - Trung Quốc trong kỷ nguyên AI: Kết nối toàn cầu, đổi mới sáng tạo, kiến tạo tương lai”, dự kiến có sự tham gia của hơn 20 trường đại học lớn của Trung Quốc, đại diện cơ quan ngoại giao, chuyên gia quốc tế và lưu học sinh.

Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Bên cạnh các hội thảo chuyên đề, chuỗi sự kiện còn có các hoạt động kết nối, giao lưu học thuật, góp phần khẳng định vai trò của Đại học Thái Nguyên trong đào tạo, nghiên cứu khoa học; đồng thời tăng cường hợp tác đối ngoại, quảng bá hình ảnh tỉnh Lào Cai năng động, phát triển.

Đồng chí Hoàng Văn Hùng -Giám đốc Đại học Thái Nguyên phát biểu tại buổi làm việc.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành Lào Cai đã chủ động phối hợp với Đại học Thái Nguyên chuẩn bị chuỗi sự kiện trong tháng 11/2026. Tại buổi làm việc, hai bên rà soát các nhiệm vụ theo Thỏa thuận hợp tác toàn diện giai đoạn 2026 - 2030, thống nhất phương châm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thời gian hoàn thành”; tập trung hoàn thiện nội dung hội thảo, công tác lễ tân, hậu cần, đón tiếp đại biểu, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn thông tin và đẩy mạnh công tác tuyên truyền.

Hai bên cũng thống nhất nội dung công bố quyết định thành lập, ra mắt Trung tâm Đào tạo, Khoa học công nghệ và Đổi mới sáng tạo Đại học Thái Nguyên và Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện kỹ năng y khoa và Chăm sóc sức khỏe cộng đồng tại Lào Cai; đồng thời xây dựng kế hoạch tập huấn, trao tặng cơ sở vật chất phục vụ giáo dục STEAM tại một số trường học trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu tham gia buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương tinh thần chủ động, trách nhiệm của các sở, ngành của tỉnh và Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai trong công tác chuẩn bị. Nhấn mạnh thời gian tổ chức chuỗi sự kiện đang đến gần, đồng chí yêu cầu các cơ quan liên quan tăng cường phối hợp, khẩn trương hoàn thiện từng nhiệm vụ, bảo đảm chặt chẽ, không để xảy ra sai sót. Qua đó, tổ chức thành công chuỗi sự kiện tháng 11/2026 theo hướng trang trọng, an toàn, thiết thực, góp phần củng cố và phát triển quan hệ hợp tác toàn diện giữa tỉnh Lào Cai và Đại học Thái Nguyên trong giai đoạn mới.