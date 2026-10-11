Lào Cai: Ưu tiên ít nhất 90% vốn đầu tư phát triển các chương trình mục tiêu quốc gia cho cấp xã

Theo Nghị quyết được HĐND tỉnh Lào Cai Khóa XVII thông qua tại Kỳ họp thứ 4 (kỳ họp chuyên đề) ngày 11/8/2026, việc phân bổ vốn phải bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình; bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng, đúng đối tượng, nội dung hỗ trợ và không vượt tổng mức vốn được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Lào Cai dành trên 90% vốn đầu tư phát triển thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia cho cấp xã. Ảnh: Trọng Bảo

Nghị quyết cũng xác định nguyên tắc đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả, bền vững; tập trung ưu tiên phân bổ ngân sách Trung ương ở mức cao nhất cho các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, biên giới, nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.

Về định mức phân bổ, đối với vốn đầu tư phát triển, các cơ quan cấp tỉnh được phân bổ tối đa 10%, cấp xã tối thiểu 90% tổng vốn đầu tư phát triển của Chương trình. Đối với vốn sự nghiệp, các cơ quan cấp tỉnh được phân bổ tối đa 20%, cấp xã tối thiểu 80%.

Nghị quyết cũng quy định cụ thể tiêu chí, hệ số phân bổ vốn ngân sách Trung ương cho cấp xã. Theo đó, thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được tính hệ số 1; xã khu vực III và xã biên giới hệ số 50; xã khu vực II hệ số 40; xã khu vực I hệ số 30 và các xã còn lại hệ số 25. Trường hợp một xã đồng thời thuộc nhiều nhóm đối tượng thì chỉ áp dụng hệ số cao nhất, không tính trùng hoặc cộng gộp các hệ số.

Đối với vốn đối ứng, ngân sách tỉnh bảo đảm bố trí vốn tương ứng với mức vốn ngân sách Trung ương giao theo quy định. Mức vốn đối ứng cụ thể do HĐND tỉnh quyết định trong phương án phân bổ vốn giai đoạn 5 năm và hằng năm, phù hợp với khả năng cân đối ngân sách địa phương.

Ngoài ra, ngân sách tỉnh còn được bố trí để hỗ trợ thực hiện các chính sách giảm nghèo, chính sách vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xây dựng nông thôn mới tại các thôn thuộc phường; hỗ trợ các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới phấn đấu đạt nông thôn mới hiện đại và các nhiệm vụ khác theo quy định.

HĐND tỉnh yêu cầu các địa phương căn cứ mức vốn được giao và điều kiện thực tế để phân bổ, sử dụng hiệu quả; đồng thời khuyến khích các địa phương trong cùng khu vực kết hợp nguồn lực triển khai các dự án liên xã. UBND tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện; Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh thực hiện giám sát việc triển khai Nghị quyết.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 22/8/2026, tạo cơ sở pháp lý cho việc phân bổ, sử dụng nguồn lực thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026 - 2030, hướng đến nâng cao hiệu quả đầu tư, ưu tiên các địa bàn khó khăn và thúc đẩy phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.