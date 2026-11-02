Lào Cai ưu tiên 15 dự án cấp bách sắp xếp dân cư giai đoạn 2026 - 2027

Các khu tái định cư tập trung góp phần đưa người dân vùng nguy cơ thiên tai đến nơi ở an toàn, ổn định cuộc sống.

Đây là nhóm dự án được xác định thuộc diện ưu tiên cấp bách trong Kế hoạch bố trí, sắp xếp dân cư theo Quyết định 590/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2026 - 2030, vừa được UBND tỉnh Lào Cai ban hành tại Kế hoạch 518/KH-UBND ngày 1/11/2026.

Danh mục ưu tiên tập trung vào những địa bàn có nhu cầu di dời, bố trí dân cư cấp thiết. Trong đó, dự án bố trí, sắp xếp dân cư khẩn cấp ra khỏi vùng lũ quét, sạt lở đất tại các thôn Khấu Dê, Háng Thồ, Suối Giao, xã Hạnh Phúc có quy mô 210 hộ, tổng mức đầu tư dự kiến 39 tỷ đồng. Dự án tại thôn Ngải Thầu Thượng, xã Ý Tý bố trí 120 hộ, kinh phí 47 tỷ đồng; dự án tại thôn Nậm Lang, xã Mường Bo cũng có quy mô 120 hộ, kinh phí 47,5 tỷ đồng.

Một số dự án khác được đưa vào danh mục ưu tiên gồm: sắp xếp dân cư tại thôn 3 Minh Hạ, xã Minh Lương với 65 hộ, kinh phí 19,8 tỷ đồng; thôn Bản Tổng Kim, xã Nghĩa Đô với 50 hộ, kinh phí 20 tỷ đồng; thôn Thác Dây - Tam Đỉnh, xã Văn Bàn với 39 hộ, kinh phí 20 tỷ đồng. Tại xã Văn Chấn, hai dự án di dân tái định cư Bu Cao và Ba Cầu có quy mô lần lượt 30 hộ và 51 hộ, với tổng kinh phí dự kiến 49,9 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, toàn bộ 54 dự án bố trí dân cư tập trung trên địa bàn tỉnh được chia thành hai giai đoạn. Sau 15 dự án ưu tiên thực hiện trong năm 2026 - 2027, 39 dự án còn lại sẽ triển khai trong giai đoạn 2028 - 2030, với quy mô 2.265 hộ, tổng mức đầu tư dự kiến 1.224 tỷ đồng.

Việc lựa chọn thứ tự ưu tiên nhằm tập trung nguồn lực cho những khu vực cấp bách, từng bước giảm thiểu rủi ro thiên tai, bảo đảm an toàn cho người dân. Các dự án đồng thời phải đáp ứng yêu cầu về quy hoạch, điều kiện địa chất và hạ tầng thiết yếu tại nơi ở mới.