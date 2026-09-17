Lào Cai ứng trực 24/24 giờ, kiên quyết di dời dân ra khỏi vùng nguy cơ mất an toàn do mưa bão

Lực lượng chức năng căng dây cảnh báo tại điểm sạt lở trên quốc lộ 32 thuộc địa bàn xã Hạnh Phúc (Lào Cai). Ảnh: Truyền thông xã Hạnh Phúc

Lào Cai kiên quyết di dời dân ra khỏi vùng nguy cơ mất an toàn do mưa bão

Những ngày qua, mưa lớn trên địa bàn tỉnh Lào Cai gây ngập lụt, sạt lở đất, đá tại nhiều khu vực, làm thiệt hại tài sản của Nhà nước và nhân dân.

Nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và đường giao thông nông thôn bị ngập, sạt lở; một số khu dân cư ven sông, suối, sườn dốc, chân taluy xuất hiện điểm sạt lở hoặc có nguy cơ cao xảy ra sạt lở.

Mưa lớn kéo dài làm sạt lở đường giao thông ở xã Hạnh Phúc. Ảnh: Truyền thông xã Hạnh Phúc

Tuyến đường Hạnh Phúc - Xím Vàng (Trạm Tấu - Bắc Yên) bị sạt lở kéo dài. Ảnh: Truyền thông xã Hạnh Phúc

Do ảnh hưởng của mưa kéo dài, quốc lộ 32 đoạn qua đèo Khau Phạ cũng bị sạt lở. Ảnh: TL

Trước tình hình trên, ngày 17/9, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai ban hành văn bản hỏa tốc yêu cầu các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị và địa phương tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định đời sống người dân.

Yêu cầu các địa phương và đơn vị liên quan duy trì chế độ trực ban phòng, chống thiên tai 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất; kịp thời thông tin đến chính quyền cơ sở và người dân.

UBND các xã, phường được yêu cầu thực hiện nghiêm phương châm "4 tại chỗ", chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật tư, lương thực, nước uống, thuốc men và các điều kiện cần thiết để sẵn sàng ứng phó, cứu hộ, cứu nạn ngay từ giờ đầu.

Đặc biệt, các địa phương phải rà soát toàn bộ khu dân cư ven sông, suối, khu vực trũng thấp, sườn dốc, chân taluy và những nơi từng xảy ra hoặc có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu kiên quyết sơ tán, di dời người dân tại những vị trí không bảo đảm an toàn, nhất là các hộ đã bị ảnh hưởng tại phường Cầu Thia và các xã Phình Hồ, Hạnh Phúc, Văn Chấn; những khu vực có lượng mưa lớn như Tà Xi Láng, Cát Thịnh.

Các địa phương tuyệt đối không để người dân quay trở lại khu vực nguy hiểm khi chưa bảo đảm an toàn; đồng thời chủ động bố trí nơi ở tạm, lương thực, nước uống và các nhu yếu phẩm thiết yếu cho các hộ phải sơ tán, di dời.

Thường xuyên tuần tra, kịp thời phát hiện và cảnh báo tại các điểm sạt lở trên các tuyến đường ở vùng cao, trong khi mưa bão xảy ra. Ảnh: Truyền thông xã Hạnh Phúc

Lực lượng chức năng kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại tại những vị trí không bảo đảm an toàn. Máy móc, phương tiện, vật tư cũng phải được bố trí sẵn sàng để xử lý các điểm sạt lở, khôi phục giao thông phục vụ cứu hộ, cứu nạn và nhu cầu đi lại thiết yếu của người dân.

Sở Xây dựng được yêu cầu chuẩn bị lực lượng, vật tư, phương tiện, máy móc để khắc phục sự cố sạt lở, ách tắc giao thông, ưu tiên các tuyến đường phục vụ cứu hộ, cứu nạn, sơ tán dân và vận chuyển nhu yếu phẩm.

Đến 14 giờ ngày 16/9, toàn tỉnh Lào Cai ghi nhận 5 ngôi nhà bị ảnh hưởng do sạt lở, gồm 1 nhà tại xã Văn Chấn, 3 nhà tại xã Phình Hồ và 1 nhà tại xã Hạnh Phúc. Tại xã Nghĩa Tâm, cầu tràn thôn Liên Thành bị ngập sâu, người dân không thể qua lại. Việc đi lại của học sinh bị ảnh hưởng, phải tạm nghỉ học để bảo đảm an toàn. Tại phường Cầu Thia, khoảng 30m tuyến đường hướng đi Háng Gáng, tổ dân phố Bản Có, đường vào thủy điện Pá Hu bị sạt mất nền đường. Tại Km18+300 trên tuyến tỉnh lộ 174 nối Quốc lộ 32 đi Làng Nhì, taluy dương sạt khoảng 22m³ đất đá, khiến tuyến đường bị ách tắc hoàn toàn.