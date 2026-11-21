Thực hiện Kế hoạch số 429/KH-UBND ngày 10/9/2026 của UBND tỉnh, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh phối hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư Kỷ Nguyên Mới Việt Nam triển khai thí điểm công cụ “Trợ lý Nhân dân hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ thủ tục hành chính” tại 2 cơ sở của Trung tâm và 5 xã, phường, gồm: Yên Bái, Yên Bình, Cam Đường, Sa Pa và Bát Xát.

Người dân thực hiện giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Yên Bình.

Ứng dụng AI cho phép nhận dạng thông tin trên giấy tờ, tự động điền dữ liệu vào biểu mẫu, số hóa và đính kèm thành phần hồ sơ; đồng thời hướng dẫn người dân kiểm tra nội dung kê khai.

Đáng chú ý, công cụ còn tích hợp chức năng hỗ trợ bằng giọng nói đối với 12 thủ tục hộ tịch, chứng thực phổ biến, tạo thuận lợi cho người cao tuổi và những người chưa thành thạo thao tác trên môi trường số.

Sau một tháng thí điểm, tính đến ngày 15/10/2026, công cụ đã hỗ trợ trực tiếp 5.599 hồ sơ. Trong đó, AI có khả năng tự động điền từ 60 - 80% dữ liệu biểu mẫu; tỷ lệ hồ sơ thực hiện qua công cụ không cần chỉnh sửa thủ công đạt trên 90% đối với văn bản đánh máy và trên 80% đối với chữ viết tay rõ nét. Thời gian nhập liệu, hoàn thiện hồ sơ giảm đáng kể, từ 15 - 20 phút xuống còn 3 - 5 phút.

Việc đưa Robot AI vào hoạt động mang lại nhiều tiện ích cho người dân.

Hệ thống hiện được cấu hình 56 thủ tục hành chính phổ biến, chiếm tối thiểu 80% số hồ sơ phát sinh tại Trung tâm. Tỷ lệ đáp ứng hồ sơ tại các địa phương thí điểm đạt kết quả tích cực: Cam Đường 94%, Sa Pa 91%, Yên Bình 85%, Bát Xát 82% và Yên Bái 78%.

Cùng với ứng dụng công nghệ mới, công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tiếp tục được duy trì thông suốt.

Từ đầu năm đến nay, tại 2 cơ sở của Trung tâm đã tiếp nhận hơn 166.390 hồ sơ. Trong đó, 147.794 hồ sơ tiếp nhận mới, gồm 120.788 hồ sơ trực tuyến, chiếm 82%; 27.006 hồ sơ tiếp nhận trực tiếp và qua dịch vụ bưu chính, chiếm 18%; 18.600 hồ sơ chuyển từ kỳ trước. Trung tâm đã giải quyết 149.446 hồ sơ, trong đó 148.145 hồ sơ đúng và trước hạn, đạt 99,1%.

Người dân được cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Yên Bái hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính.

Đến ngày 11/11/2026, toàn tỉnh có 1.330/1.693 thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, đạt 78,5%; 318 thủ tục cung cấp dịch vụ công trực tuyến một phần, chiếm 18,8%.

Công tác công khai, minh bạch và giám sát quá trình giải quyết thủ tục hành chính được chú trọng. 100% quyết định công bố thủ tục hành chính được công khai; 100% quy trình nội bộ được phê duyệt và cấu hình điện tử.

Tiến độ giải quyết hồ sơ được cập nhật trên hệ thống, đồng thời thông báo qua mã QR và tin nhắn SMS Brandname. Từ đầu năm đến nay, Trung tâm tiếp nhận 237 phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức; đã xử lý và công khai 230 phản ánh, kiến nghị, 7 nội dung đang được nghiên cứu trả lời.

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Yên Bình hướng dẫn người thực hiện thủ tục và sử dụng dịch vụ công trực tuyến nhanh chóng, thuận tiện, minh bạch.

Để nâng cao năng lực thực thi nhiệm vụ trên môi trường số, Trung tâm đã tổ chức 21 lớp tập huấn cho lãnh đạo, cán bộ bộ phận một cửa của 99 xã, phường và các sở, ban, ngành.

Công tác bảo đảm an toàn thông tin được thực hiện thường xuyên; 100% máy tính được cài đặt phần mềm diệt virus bản quyền, hệ thống giám sát an toàn thông tin SOC hoạt động 24/24 giờ.

Từ việc rút ngắn thời gian hoàn thiện hồ sơ đến nâng cao tỷ lệ giải quyết đúng hạn, công khai tiến độ xử lý và tăng cường tương tác với người dân, những kết quả bước đầu cho thấy chuyển đổi số đang đi vào thực chất trong hoạt động của Trung tâm. Qua đó, góp phần xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, hiện đại, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo chất lượng phục vụ.