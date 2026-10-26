Lào Cai ứng dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc điện tử cho 612 dòng sản phẩm

Trong tháng 10/2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai tiếp tục rà soát, cập nhật dữ liệu các cơ sở, sản phẩm tham gia hệ thống truy xuất nguồn gốc; phối hợp hoàn thiện hồ sơ đề nghị kết nối, tích hợp hệ thống của tỉnh với Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Lào Cai có 612 dòng sản phẩm được truy xuất nguồn gốc điện tử. Ảnh chụp màn hình

Đến nay, có 83 doanh nghiệp, hợp tác xã và 138 hộ sản xuất, kinh doanh tham gia Hệ thống thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa tỉnh Lào Cai, với 291 dòng sản phẩm; hệ thống đã kết nối với Cổng truy xuất nguồn gốc quốc gia.

Bên cạnh đó, Hệ thống hỗ trợ xúc tiến thương mại các sản phẩm nông nghiệp có 280 tổ chức, cá nhân tham gia, với 575 dòng sản phẩm được cập nhật thông tin chào bán, góp phần tiêu thụ sản phẩm và nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp địa phương.

Trong công tác quản lý vùng trồng, toàn tỉnh có 37 mã số vùng trồng với diện tích trên 1.130 ha và 6 mã số cơ sở đóng gói. Trong lĩnh vực lâm nghiệp, diện tích rừng trồng được cấp chứng chỉ rừng và chứng nhận quế hữu cơ đạt 36.478,7 ha; diện tích được cấp mã số vùng trồng rừng nguyên liệu đạt 8.177,66 ha, với khoảng 8.857 mã số.

Thời gian tới, ngành nông nghiệp tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, hướng dẫn các cơ sở sản xuất ghi chép nhật ký, cập nhật thông tin, gắn mã QR truy xuất nguồn gốc, ưu tiên sản phẩm chủ lực và sản phẩm OCOP. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng, kết nối dữ liệu với các hệ thống quốc gia, góp phần minh bạch thông tin, nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của nông, lâm, thủy sản Lào Cai trên thị trường.