Lào Cai ứng dụng AI đưa pháp luật đến đồng bào dân tộc thiểu số

Trong các ngày từ 9/11 và 10/11/2026 VKSND tỉnh Lào Cai phối hợp với các xã Yên Bình, Thác Bà và phường Văn Phú tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật theo Đề án số 07-ĐA/TU của Tỉnh uỷ Lào Cai gắn với phòng chống vi phạm, tội phạm xâm hại trẻ em; thực hiện Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội.

Tỉnh Lào Cai ứng dụng công nghệ AI tuyên truyền pháp luật đến đồng bào dân tộc thiểu số.

Các Chuyên đề tuyên truyền được lựa chọn dựa trên những vấn đề nổi cộm đã và đang xảy ra trong thực tiễn đời sống Nhân dân hiện nay, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh Lào Cai, trong điều kiện kinh tế còn khó khăn, hiểu biết pháp luật còn hạn chế. Nội dung tuyên truyền xây dựng dễ hiểu, có viện dẫn các căn cứ pháp luật hiện hành hướng tới người dân dễ hiểu, dễ nhận diện, răn đe, phòng ngừa. Đồng thời, đổi mới Phương thức tuyên truyền bằng hình thức trực quan thông qua chuyển đổi số ứng dụng công nghệ AI đọc, thuyết trình, trình chiếu bằng Slide và video gồm 3 chuyên đề:

Chuyên đề thứ nhất: Nhận diện hành vi tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và hành vi phạm tội xâm hại trẻ em và các chế tài xử lý theo Luật Hôn nhân và gia đình; Luật hình sự hiện hành.

Chuyên đề 2: Tuyên truyền phổ biến pháp luật về nhận diện Người thành niên phạm tội và các chế tài xử lý theo Luật tư pháp người chưa thành niên phạm tội.

Chuyên đề 3.Tuyên truyền phổ biến pháp luật về nhận diện, tiếp nhận xử lý và quy trình Viện kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự công ích và bảo vệ người yếu thế theo Nghị quyết số 205/2025/QH15 ngày 24/6/2025 của Quốc hội.

Hội nghị giáo dục và phổ biến pháp luật được tổ chức tại ba xã đã thu hút hơn 370 người tham dự, góp phần đưa thông tin pháp luật trực tiếp đến người dân thông qua các ủy ban Đảng địa phương, chính quyền, các tổ chức quần chúng và các cơ quan liên quan. Điều này đã giúp nâng cao nhận thức và tuân thủ pháp luật trong cán bộ, người dân, đặc biệt là thanh niên, phụ nữ và các dân tộc thiểu số; đồng thời nâng cao nhận thức về hậu quả của nạn tảo hôn, tội phạm vị thành niên, bạo hành trẻ em, lợi ích công cộng và việc bảo vệ các đối tượng dễ bị tổn thương.

Trong thời gian tới, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lào Cai sẽ tiếp tục phối hợp tổ chức các hội nghị tuyên truyền giáo dục pháp luật trực tiếp tại các phường, xã trên toàn tỉnh Lào Cai, đồng thời đăng tải các slide và video chuyên đề trên trang Fanpage của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lào Cai để phổ biến rộng rãi thông tin đến người dân các dân tộc thiểu số trên toàn tỉnh Lào Cai, góp phần phòng chống vi phạm pháp luật, giúp khu vực ổn định trật tự xã hội và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội theo định hướng của tỉnh Lào Cai.