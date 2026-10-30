Lào Cai: UBND tỉnh tổ chức Hội nghị gặp mặt chức sắc, chức việc tôn giáo trên địa bàn

Hòa thượng Thích Thanh Điện cùng chư tôn đức, đại biểu các tôn giáo tham dự hội nghị

Ông Giàng Quốc Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, Chủ trì hội nghị; cùng sự tham dự của đại diện Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai, Ban Dân tộc - HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQVN tỉnh, các cơ quan, đơn vị địa phương.

Về phía GHPGVN tỉnh Lào Cai có sự tham dự của Hòa thượng Thích Thanh Điện, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai; Thượng tọa Thích Minh Huy, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; chư vị thành viên Ban Trị sự; quý vị đại biểu là chức sắc, chức việc tôn giáo đang hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Ông Giàng Quốc Hưng phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, ông Giàng Quốc Hưng nhấn mạnh ý nghĩa thiết thực của sự kiện, đồng thời khẳng định hội nghị là diễn đàn quan trọng để thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, hoạt động tôn giáo và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các vị chức sắc, chức việc. Điểm lại tình hình kinh tế - xã hội trong 9 tháng đầu năm 2026, ông cho biết sau khi sáp nhập trên cơ sở hai tỉnh Lào Cai và Yên Bái cũ, tỉnh đã tạo ra dư địa phát triển mới rộng mở với nhiều thành tựu nổi bật.

Trong thành tựu chung đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp to lớn của đồng bào các tôn giáo trong việc làm tốt vai trò cầu nối, vận động tín đồ chấp hành pháp luật, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, công tác an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới. Ông mong muốn các vị chức sắc, chức việc tiếp tục phát huy uy tín để củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, lan tỏa giá trị nhân văn và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đại biểu tham dự

Tại hội nghị, toàn thể đại biểu theo dõi phóng sự "Đoàn kết tôn giáo, dân tộc - Động lực bứt phá của Lào Cai" do Sở Dân tộc và Tôn giáo phối hợp với Báo và Phát thanh, Truyền hình Lào Cai thực hiện, khắc họa rõ nét vai trò thiết thực của đồng bào các tôn giáo trong công cuộc xây dựng và phát triển tỉnh nhà.

Hội nghị cũng đã lắng nghe các ý kiến phát biểu tham luận của các vị chức sắc, chức việc tôn giáo qua đó phản ánh tâm tư, nguyện vọng cũng như các đề xuất thiết thực từ cơ sở.

Thượng tọa Thích Minh Huy phát biểu

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tọa Thích Minh Huy nhấn mạnh Phật giáo Lào Cai luôn bám sát phương châm hành đạo và gắn bó đồng hành cùng sự lớn mạnh của tỉnh nhà. Thay mặt Ban Trị sự, Thượng tọa trân trọng ghi nhận và bày tỏ sự phấn khởi trước sự quan tâm, tạo điều kiện sâu sát của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQVN các cấp để các hoạt động Phật sự từ tỉnh đến cơ sở luôn ổn định, trang nghiêm và giúp đời sống tín ngưỡng của đồng bào Phật tử ngày càng phát triển.

Trong bài phát biểu, Thượng tọa nhấn mạnh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai nêu cao quyết tâm thực hiện tốt 3 trọng tâm, bao gồm: Tiếp tục vận động Tăng Ni, Phật tử thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định địa phương; Nêu cao truyền thống yêu nước, sống "tốt đời, đẹp đạo"; Tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc và chính quyền phát động, qua đó không ngừng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và đoàn kết các tôn giáo để chung tay xây dựng tỉnh Lào Cai ngày càng giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình và phát triển bền vững.

Tặng quà đến các đại biểu là chức sắc, chức việc tôn giáo

Nhân dịp này, Ban Tổ chức đã trao những phần quà ý nghĩa đến các đại biểu là chức sắc, chức việc tôn giáo.