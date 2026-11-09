Lào Cai: Tỷ lệ kích hoạt tài khoản VNeID vượt kế hoạch giao

Theo thống kê, tính đến ngày 8/11, toàn tỉnh đã thực hiện thu nhận 1.495.191 tài khoản/1.603.409 người trên 6 tuổi đủ điều kiện thu nhận, kích hoạt tài khoản định danh điện tử, đạt 93,25%. Trong đó, có 1.433.522 tài khoản đã được kích hoạt, đạt 97% kế hoạch.

Toàn tỉnh đã thực hiện thu nhận 1.495.191 tài khoản định danh điện tử.

Trong đó, có 90 xã, phường đạt tỷ lệ người dân thu nhận và kích hoạt tài khoản trên 90%; một số địa phương như: Khao Mang, Bản Liền, Phong Dụ Thượng đạt gần 100%; một số địa phương có dân số đông đạt kết quả cao như: Yên Bình, Bát Xát, Gia Phú, Lào Cai, Cam Đường…

90 xã, phường đạt tỷ lệ người dân thu nhận và kích hoạt tài khoản trên 90%.

Để có được kết quả này, lực lượng Công an các cấp đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương huy động sự tham gia của các ban, ngành, đoàn thể; đẩy mạnh tuyên truyền về tiện ích của VNeID; tổ chức hướng dẫn, hỗ trợ người dân đăng ký, kích hoạt tài khoản.

Đặc biệt, tại các địa bàn vùng cao, vùng sâu, vùng xa, lực lượng chức năng tăng cường đến từng thôn, bản, trực tiếp hỗ trợ người dân, nhất là người cao tuổi và những người gặp khó khăn trong tiếp cận công nghệ, bố trí xe đưa đón người dân đến làm căn cước, định danh điện tử.

Nhiều người dân đã chủ động đến cơ quan Công an để được hướng dẫn kích hoạt tài khoản VNeID.

Thượng tá Lê Tiến Mạnh – Phó trưởng Phòng Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Lào Cai cho biết: Công an tỉnh đang tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn Công an các xã, phường để sớm hoàn thành chỉ tiêu. Chúng tôi cũng sẽ huy động, điều tiết, bổ sung trang thiết bị, máy thu nhận định danh điện tử cho các xã chưa hoàn thành chỉ tiêu.

Tỉnh Lào Cai gia hạn cho các xã, phường đến 31/12/2026 để hoàn thành nhiệm vụ cài đặt ứng dụng VNeID cho người dân.

Việc đẩy mạnh thu nhận, kích hoạt tài khoản VNeID không chỉ góp phần hoàn thành các mục tiêu chuyển đổi số của tỉnh, còn mang lại nhiều tiện ích thiết thực cho người dân; từng bước hình thành công dân số, thúc đẩy xây dựng chính quyền số, xã hội số; góp phần nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành chính để phục vụ người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.