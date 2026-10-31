Lào Cai: Tuyên truyền, vận động nhân dân phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống

Đồn Biên phòng Trịnh Tường cùng Hội LHPN xã, cán bộ các thôn tuyên truyền, vận động nhân dân phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống.

Đây là hoạt động thuộc mô hình "Bộ đội Biên phòng Lào Cai đồng hành cùng thôn, bản nói không với tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống", được Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai triển khai từ tháng 10/2022, là mô hình đầu tiên trong lực lượng Bộ đội Biên phòng cả nước. Đến nay, mô hình đã phát huy vai trò của cán bộ, chiến sĩ biên phòng trong tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật, xây dựng nếp sống văn minh, góp phần nâng cao chất lượng đời sống và chăm lo an sinh xã hội tại khu vực biên giới.

Các lực lượng triển khai tại 5 thôn biên giới và một số thôn có nguy cơ xảy ra tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống.

Trong chương trình, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Trịnh Tường phối hợp với các lực lượng trực tiếp đến từng hộ gia đình tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình; phân tích những hệ lụy của tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống đối với sức khỏe, chất lượng dân số, đời sống gia đình và tương lai của thế hệ trẻ.

Hoạt động dịp này được triển khai tại 5 thôn biên giới và một số thôn có nguy cơ xảy ra tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. Các lực lượng tập trung vận động các gia đình, nhất là các bậc phụ huynh nâng cao trách nhiệm trong quản lý, giáo dục con em; hướng dẫn ký cam kết không để xảy ra tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. Với phương châm "Đi từng ngõ, gõ từng nhà", nội dung tuyên truyền được truyền tải gần gũi, dễ hiểu, phù hợp với phong tục, tập quán của đồng bào các dân tộc trên địa bàn.

Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân; vận động các gia đình quan tâm, tạo điều kiện cho con em tiếp tục học tập, không kết hôn khi chưa đủ tuổi theo quy định, từng bước đẩy lùi những hủ tục lạc hậu, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.

Cùng với nhiệm vụ tuyên truyền, Đoàn công tác đã tặng 100 chiếc chăn ấm cho trẻ em và trao quà cho gia đình khó khăn.

Cùng với công tác tuyên truyền, Đồn Biên phòng Trịnh Tường phối hợp với Câu lạc bộ Trái tim nhân ái tỉnh Lào Cai tổ chức thăm hỏi, trao quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn và tặng 100 chiếc chăn ấm cho học sinh tại các điểm trường mầm non Trịnh Tường. Những phần quà nhỏ góp phần chia sẻ khó khăn, động viên các gia đình và học sinh vùng biên giới khi mùa đông đang đến gần.