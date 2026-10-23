Lào Cai tuyên dương bí thư cấp ủy xuất sắc ở cơ sở năm 2027

Theo Kế hoạch 139-KH/TU ngày 21/10/2026, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai, hoạt động nhằm tôn vinh bí thư cấp ủy có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, năng lực lãnh đạo nổi bật, có tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; lan tỏa những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ sở.

Đối tượng được xem xét tuyên dương gồm bí thư đảng ủy cơ sở cấp xã, phường và tương đương; bí thư đảng ủy trực thuộc cơ sở; bí thư chi bộ. Số lượng tối đa 142 người được phân bổ cho 105 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy.

Tỉnh Lào Cai sẽ tổ chức Lễ tuyên dương bí thư cấp ủy xuất sắc ở cơ sở năm 2027.

Việc lựa chọn phải bảo đảm công khai, minh bạch, thực chất, căn cứ vào thành tích và đóng góp cụ thể của từng cá nhân, không chạy theo cơ cấu hoặc thành tích hình thức. Người được đề nghị tuyên dương phải có kết quả nổi bật trong xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện nhiệm vụ chính trị; có uy tín, sức lan tỏa trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Theo tiêu chí chung, cá nhân phải được đánh giá, xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” từ 2 năm trở lên, tính cả năm 2026.

Tỉnh ưu tiên lựa chọn những bí thư cấp ủy tiêu biểu tại vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có đông đồng bào theo tôn giáo và doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước; chú trọng các điển hình có thành tích nổi bật trong vượt khó, phát triển sản xuất, phòng, chống thiên tai, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Tỉnh Lào Cai ưu tiên lựa chọn những bí thư cấp ủy tiêu biểu tại vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số có thành tích nổi bật trong vượt khó.

Các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy có trách nhiệm rà soát, thẩm định, lựa chọn và hoàn thiện hồ sơ đề nghị tuyên dương, gửi về Ban Tổ chức Tỉnh ủy trước ngày 20/12/2026.

Lễ tuyên dương dự kiến tổ chức trong năm 2027, cùng Lễ trao Giải Búa liềm vàng lần thứ XI tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, phường Yên Bái. Chương trình dự kiến được truyền hình trực tiếp trên kênh truyền hình của Báo và Phát thanh - Truyền hình tỉnh.

Thông qua hoạt động này, tỉnh hướng tới phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo của tổ chức đảng ở cơ sở, nâng cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, củng cố mối liên hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.