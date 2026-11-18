Hội nghị là dịp ghi nhận những đóng góp của đội ngũ nhà giáo đối với sự nghiệp giáo dục tỉnh Lào Cai

Năm học 2025 - 2026 đánh dấu giai đoạn chuyển đổi quan trọng của ngành Giáo dục Lào Cai khi vận hành theo quy mô hành chính mới sau hợp nhất. Quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy đặt ra nhiều thách thức, nhất là yêu cầu duy trì chất lượng dạy học trên địa bàn miền núi, biên giới.

Sau sắp xếp, số cơ sở giáo dục toàn tỉnh giảm 53,2%; gần 1.000 cán bộ quản lý cấp trường cơ bản được bố trí trở lại trực tiếp giảng dạy. Dù đối mặt với nhiều biến động về tổ chức, chất lượng giáo dục mũi nhọn vẫn được duy trì.

Tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT, học sinh Lào Cai đạt 134 giải, xếp thứ 8 toàn quốc. Tỉnh cũng có hai năm liên tiếp học sinh lọt vào Đội tuyển Olympic Tin học châu Á và ghi nhận những học sinh đạt thành tích thủ khoa toàn quốc tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Trong năm học vừa qua, toàn ngành có 154 lượt tập thể và 566 lượt cá nhân được các cấp khen thưởng. Tại hội nghị, 22 tập thể và 235 cá nhân có thành tích xuất sắc được tuyên dương, khen thưởng.

Trong đó, 104 nhà giáo, cán bộ quản lý được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Đặc biệt, năm 2026, Lào Cai có 7 cá nhân được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận danh hiệu Nhà giáo tiêu biểu.

Các tập thể dẫn đầu phong trào thi đua đổi mới sáng tạo vinh dự đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Lào Cai Dương Quốc Huy ghi nhận, biểu dương những đóng góp bền bỉ của đội ngũ nhà giáo, nhất là những người đang ngày đêm bám trường, bám lớp ở vùng cao. Những tấm gương tiêu biểu như cô giáo Vương Thị Bích, Trường Mầm non Cán Cấu (Si Ma Cai), với 19 năm gắn bó với học sinh vùng cao; cô giáo Lê Thị Hằng, Phân hiệu Cốc Mỳ, Trường Mầm non Trịnh Tường, tiên phong ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giảng dạy.

Cùng với đó là cô giáo Nguyễn Thị Hiền, Trường THPT số 3 Bảo Thắng và cô giáo Ngô Ánh Nguyệt, Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ, đạt danh hiệu Nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp Trung ương; 36 giáo viên tiếng Anh được biệt phái đến Mù Cang Chải, Trạm Tấu, góp phần khắc phục khó khăn về đội ngũ tại các địa bàn này.

Tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học 2025 - 2026

Quán triệt tinh thần Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu ngành Giáo dục chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang quản trị phát triển, với quan điểm xuyên suốt: “Chất lượng là thước đo, hạnh phúc là mục tiêu, bản sắc là nền tảng, nhân tài là động lực”.

Đồng thời nhấn mạnh ba nhóm nhiệm vụ trọng tâm: bảo đảm điều kiện dạy học tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giải quyết tình trạng thiếu giáo viên tiếng Anh, Tin học, Nghệ thuật và thực hiện kịp thời các chế độ, chính sách đối với nhà giáo; đổi mới phương pháp dạy học phù hợp với từng địa bàn, đẩy mạnh giáo dục kỹ năng số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, xây dựng môi trường học đường an toàn, thân thiện; phát huy trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị trong đồng hành, ưu tiên nguồn lực, tháo gỡ khó khăn cho các cơ sở giáo dục.

Bí thư Tỉnh ủy kỳ vọng mỗi nhà giáo tiếp tục nỗ lực, sáng tạo, đổi mới trong giảng dạy, không chỉ truyền đạt tri thức mà còn tận tâm dìu dắt, chăm sóc học trò bằng tình yêu thương và trách nhiệm.