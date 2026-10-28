Lào Cai tuyển chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Đồng chí Giàng Quốc Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh, chủ trì cuộc họp.

Quang cảnh cuộc họp.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Giàng Quốc Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, việc tuyển chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ phải được thực hiện đúng quy định, bảo đảm khách quan, xuất phát từ yêu cầu thực tiễn và hướng tới hiệu quả ứng dụng.

Đồng chí đề nghị các thành viên hội đồng phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung trao đổi, đóng góp ý kiến để hoàn thiện nội dung nghiên cứu. Đồng thời, đề nghị các đơn vị đăng ký chủ trì nghiêm túc tiếp thu ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ thuyết minh, bảo đảm các nhiệm vụ sau khi triển khai mang lại hiệu quả thiết thực.

Đại diện Trung tâm Giống Nông nghiệp tỉnh Lào Cai thuyết minh về nhiệm vụ đăng ký thực hiện tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh đã xem xét tuyển chọn 4 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, gồm: “Nghiên cứu chọn tạo giống ngô lai phục vụ sản xuất ngô hàng hoá cho tỉnh Lào Cai và các tỉnh miền núi phía Bắc”; “Nghiên cứu phục tráng và phát triển nguồn gen mận Hậu tại tỉnh Lào Cai” do Trung tâm Giống Nông nghiệp tỉnh Lào Cai đăng ký chủ trì thực hiện; “Xây dựng bản đồ số du lịch cộng đồng thông minh gắn kết với các “Làng nghề” truyền thống góp phần bảo tồn, phát triển du lịch tỉnh Lào Cai” do Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông đăng ký chủ trì thực hiện; “Tích hợp mô hình thủy văn, trí tuệ nhân tạo và dữ liệu UAV trong phân tích ngập lụt đô thị: Thí điểm tại khu vực phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai” do Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội đăng ký chủ trì thực hiện.

Các chuyên gia phản biện và thành viên Hội đồng tập trung trao đổi, thảo luận, đánh giá các nhiệm vụ.

Trên cơ sở hồ sơ thuyết minh, các chuyên gia phản biện và thành viên Hội đồng đã tập trung trao đổi, thảo luận, đánh giá từng nhiệm vụ theo các tiêu chí chuyên môn. Nội dung đánh giá chú trọng tính cấp thiết của đề tài, sự phù hợp giữa mục tiêu và nội dung nghiên cứu, phương pháp thực hiện, năng lực của tổ chức đăng ký chủ trì, sản phẩm khoa học và công nghệ dự kiến cũng như khả năng áp dụng kết quả nghiên cứu vào điều kiện thực tế của tỉnh. Các ý kiến tại cuộc họp góp phần làm rõ những nội dung cần tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng nghiên cứu và hiệu quả triển khai sau khi nhiệm vụ được phê duyệt.

Việc tuyển chọn các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh góp phần thúc đẩy hoạt động nghiên cứu gắn với yêu cầu thực tiễn, phát huy vai trò của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong giải quyết những vấn đề đặt ra từ sản xuất nông nghiệp, quản lý đô thị, giải quyết ngập lụt. Kết quả nghiên cứu sau khi được triển khai, nghiệm thu và ứng dụng sẽ góp phần bổ sung cơ sở khoa học, phục vụ công tác quản lý, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lào Cai.