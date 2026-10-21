Lào Cai tuyển chọn 4 nhiệm vụ khoa học và công nghệ lĩnh vực y tế

Tham dự cuộc họp có các thành viên Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh, chuyên gia, nhà khoa học; đại diện các cơ quan, tổ chức và chủ nhiệm đăng ký tuyển chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Giàng Quốc Hưng phát biểu tại cuộc họp.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Giàng Quốc Hưng đề nghị các thành viên hội đồng cần làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, khách quan, khoa học, đánh giá kỹ tính khả thi và khả năng ứng dụng thực tiễn, lựa chọn những nhiệm vụ thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh.

Tại cuộc họp, các thành viên hội đồng đã xem xét, đánh giá 4 nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc lĩnh vực y tế, tập trung vào ứng dụng trí tuệ nhân tạo, phát triển các kỹ thuật chẩn đoán, điều trị bệnh.

Cụ thể gồm các nhiệm vụ: phát triển trí tuệ nhân tạo trong tầm soát, lập giải pháp điều trị cho bệnh nhân quá sản lành tính tuyến tiền liệt có triệu chứng đường tiểu dưới và rối loạn chức năng tình dục tại tỉnh Lào Cai; nghiên cứu phát triển, ứng dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ chẩn đoán sớm đột quỵ não trên hình ảnh cắt lớp vi tính sọ não; triển khai và ứng dụng một số kỹ thuật điện quang can thiệp; đánh giá tổn thương động mạch vành bằng hai phương pháp chụp cắt lớp vi tính mạch vành (MSCT), chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) và kết quả can thiệp ở bệnh nhân có hội chứng mạch vành.

Đối với từng nhiệm vụ, hội đồng thực hiện quy trình tuyển chọn theo quy định. Sau khi công bố quyết định thành lập hội đồng và thống nhất nguyên tắc, phương thức làm việc, đại diện tổ chức đăng ký chủ trì, chủ nhiệm đăng ký tuyển chọn trình bày thuyết minh, làm rõ mục tiêu, nội dung, phương pháp nghiên cứu, sản phẩm dự kiến và khả năng ứng dụng.

Đại diện chủ nhiệm nhiệm vụ tham gia thuyết minh, giải trình tại cuộc họp.

Trên cơ sở hồ sơ thuyết minh, các chuyên gia phản biện, thành viên hội đồng đã trao đổi, phân tích, đánh giá toàn diện về tính cấp thiết, tính mới, cơ sở khoa học, phương pháp nghiên cứu, khả năng ứng dụng của từng nhiệm vụ.

Các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực y tế đánh giá cao tính thực tiễn, định hướng nghiên cứu, ứng dụng các kỹ thuật y học tiên tiến, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo và các phương pháp chẩn đoán, điều trị chuyên sâu. Đây là những hướng nghiên cứu có tiềm năng, góp phần nâng cao năng lực chuyên môn, chất lượng khám, chữa bệnh, đồng thời tạo điều kiện để người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương.

Bên cạnh những đánh giá tích cực, các chuyên gia cũng đề nghị làm rõ hơn phạm vi nghiên cứu, phương pháp triển khai, điều kiện về nhân lực, trang thiết bị, sản phẩm đầu ra và phương án chuyển giao công nghệ, bảo đảm các nhiệm vụ có tính khả thi, phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh Lào Cai. Trên cơ sở đó, hội đồng góp ý hoàn thiện hồ sơ thuyết minh và tiến hành đánh giá, chấm điểm theo quy định.

Các chuyên gia, nhà khoa học tham gia phản biện tại cuộc họp.

Kết quả, cả 4 nhiệm vụ khoa học và công nghệ đều được Hội đồng tư vấn tuyển chọn đánh giá cao, chấm điểm đủ điều kiện thông qua; đồng thời, yêu cầu các chủ nhiệm, đơn vị chủ trì tiếp thu ý kiến góp ý để chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện thuyết minh nhiệm vụ theo kết luận của hội đồng và nộp lại hồ sơ để tiến hành thẩm định kinh phí theo quy định.

Đối với nhiệm vụ “Triển khai và ứng dụng một số kỹ thuật điện quang can thiệp”, GS.TS.BS Phạm Minh Thông - Chủ tịch Hội Điện quang và Y học hạt nhân Việt Nam đánh giá cao tính cấp thiết, ý nghĩa thực tiễn và khả năng ứng dụng của nhiệm vụ, đặc biệt trong điều kiện của tỉnh miền núi như Lào Cai. Giáo sư cho rằng, việc triển khai nhiệm vụ không chỉ góp phần nâng cao năng lực chuyên môn, từng bước làm chủ các kỹ thuật y học hiện đại tại địa phương mà còn giúp người bệnh được tiếp cận các phương pháp điều trị tiên tiến, hạn chế chuyển tuyến, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh. Đối với nhiệm vụ “Đánh giá tổn thương động mạch vành bằng hai phương pháp chụp cắt lớp vi tính mạch vành (MSCT), chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) và kết quả can thiệp ở bệnh nhân có hội chứng mạch vành tại tỉnh Lào Cai”, GS.TS.BS Đỗ Doãn Lợi - Phó Chủ tịch Hội Tim mạch học Việt Nam đánh giá cao việc xây dựng nhiệm vụ khoa học, bài bản, có cơ sở thực tiễn và đặt vấn đề nghiên cứu phù hợp. Theo Giáo sư, bệnh lý động mạch vành hiện là gánh nặng lớn đối với ngành y tế, do đó việc nghiên cứu nhằm nâng cao hiệu quả chẩn đoán, điều trị là hết sức cần thiết. Kết quả nghiên cứu được kỳ vọng sẽ góp phần hoàn thiện quy trình chuyên môn, nâng cao năng lực can thiệp tim mạch và chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân trên địa bàn tỉnh.