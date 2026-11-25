Tham dự cuộc họp có các thành viên hội đồng, chuyên gia, nhà khoa học; đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan và các chủ nhiệm đăng ký tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Quang cảnh cuộc họp.

Tại cuộc họp, Hội đồng Tư vấn tuyển chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh đã xem xét tuyển chọn 2 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, gồm: “Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh Lào Cai” do Trường Chính trị tỉnh Lào Cai đăng ký chủ trì thực hiện; “Nghiên cứu xây dựng mô hình du lịch sinh thái cộng đồng thông minh gắn với bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống của dân tộc Hà Nhì và Phù Lá tại tỉnh Lào Cai trong điều kiện ứng dụng chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo” do Trung tâm Nghiên cứu và phát triển vùng đăng ký chủ trì thực hiện.

Đồng chí Hứa Tân Hưng - Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Lào Cai thuyết minh về nhiệm vụ đăng ký thực hiện tại cuộc họp.

Đại diện Trung tâm nghiên cứu và phát triển vùng thuyết minh về nhiệm vụ đăng ký thực hiện tại cuộc họp.

Tiếp đó, các chủ nhiệm đăng ký tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã trình bày về tính cấp thiết của đề tài, những nội dung nghiên cứu, tính mới, giá trị nổi bật và hiệu quả ứng dụng của đề tài.

Các chuyên gia phản biện và thành viên Hội đồng Tư vấn tuyển chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh đã tập trung trao đổi, thảo luận, đánh giá từng nhiệm vụ theo các tiêu chí chuyên môn.

Các thành viên Hội đồng Tư vấn tuyển chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh tham dự cuộc họp.

Đối với nhiệm vụ “Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh Lào Cai”, Hội đồng Tư vấn tuyển chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh đánh giá cao về tính khả thi và cách tiếp cận nghiên cứu của đề tài. Tuy nhiên, đề tài cần bổ sung thêm mục tiêu, phân tích rõ các nguyên nhân gây ảnh hưởng đến phát triển kinh tế tư nhân của tỉnh; cập nhật thêm những chính sách liên quan đến kinh tế tư nhân mới được ban hành; có sự thống nhất giữa các đối tượng khảo sát và dự toán; đồng thời nghiên cứu rút ngắn thời gian thực hiện đề tài.

PGS.TS Nguyễn Ngọc Thanh - Nguyên Phó Viện trưởng Viện Dân tộc học, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam phản biện tại cuộc họp.

Đối với nhiệm vụ “Nghiên cứu xây dựng mô hình du lịch sinh thái cộng đồng thông minh gắn với bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống của dân tộc Hà Nhì và Phù Lá tại tỉnh Lào Cai trong điều kiện ứng dụng chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo”, cần phân tích làm rõ phần tổng quan, nội dung hoạt động, bố trí lại cấu trúc nội dung cho hợp lý, tránh chồng lấn... Đồng thời, cần có sự đồng nhất giữa du lịch thông minh và ứng dụng chuyển đổi số.

Đồng chí Trần Ngọc Luận - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Phó Chủ tịch Hội đồng Tư vấn tuyển chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Sau thời gian làm việc khoa học, nghiêm túc, nhiệm vụ khoa học và công nghệ “Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh Lào Cai” được Hội đồng Tư vấn tuyển chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh tư vấn tuyển chọn đánh giá cao, chấm điểm đủ điều kiện thông qua.

Đối với nhiệm vụ còn lại, Hội đồng Tư vấn tuyển chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh yêu cầu đơn vị chủ nhiệm đề tài cần tiếp tục hoàn thiện để xem xét sau.