Lào Cai tư vấn tuyển chọn 2 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2026

Tham dự cuộc họp có các thành viên hội đồng, chuyên gia, nhà khoa học; đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan và các chủ nhiệm đăng ký tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Giàng Quốc Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, việc tuyển chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ phải được thực hiện đúng quy định, bảo đảm khách quan, xuất phát từ yêu cầu thực tiễn và hướng tới hiệu quả ứng dụng.

Đồng chí đề nghị các thành viên hội đồng phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung trao đổi, đóng góp ý kiến để hoàn thiện nội dung nghiên cứu. Đồng thời, đề nghị các đơn vị đăng ký chủ trì nghiêm túc tiếp thu ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ thuyết minh, bảo đảm các nhiệm vụ sau khi triển khai mang lại hiệu quả thiết thực.

Đồng chí Giàng Quốc Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh đã xem xét tuyển chọn 2 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, gồm: “Phát triển các giải pháp can thiệp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống cấp cứu trước viện tại tỉnh Lào Cai” do Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai đăng ký chủ trì thực hiện; và “Giải pháp phát triển du lịch thân thiện với người Hồi giáo (du lịch Halal) trên địa bàn tỉnh Lào Cai” do Viện Nghiên cứu Nam Á, Tây Á và Châu Phi đăng ký chủ trì thực hiện.

Trên cơ sở hồ sơ thuyết minh, các chuyên gia phản biện và thành viên hội đồng đã tập trung thảo luận, đánh giá tính cấp thiết, mục tiêu, nội dung, phương pháp nghiên cứu, sản phẩm dự kiến và khả năng ứng dụng thực tiễn của từng nhiệm vụ.

Đại diện Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai trình bày thuyết minh nhiệm vụ.

Đại diện các chuyên gia cho ý kiến phản biện.

Đối với nhiệm vụ "Phát triển các giải pháp can thiệp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống cấp cứu trước viện tại tỉnh Lào Cai", hội đồng đánh giá cao tính cấp thiết và ý nghĩa thực tiễn của nghiên cứu.

Các ý kiến tập trung làm rõ thực trạng tổ chức, vận hành hệ thống cấp cứu trước viện trên địa bàn tỉnh; những khó khăn, hạn chế cần khắc phục và tính khả thi của các giải pháp can thiệp. Qua đó, hướng tới nâng cao năng lực cấp cứu, rút ngắn thời gian tiếp cận người bệnh, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Đại diện Viện Nghiên cứu Nam Á, Tây Á và Châu Phi trình bày thuyết minh nhiệm vụ.

Đại diện các chuyên gia cho ý kiến phản biện.

Đối với nhiệm vụ nghiên cứu “Giải pháp phát triển du lịch thân thiện với người Hồi giáo (du lịch Halal) trên địa bàn tỉnh Lào Cai”, Hội đồng đánh giá đây là hướng nghiên cứu mới, có tiềm năng góp phần đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng thị trường khách du lịch quốc tế.

Tuy nhiên, các chuyên gia đề nghị đơn vị chủ trì nghiên cứu mở rộng phạm vi khảo sát trên toàn tỉnh, đánh giá đầy đủ tiềm năng, điều kiện và đặc thù của từng địa bàn; đồng thời làm rõ các yếu tố pháp lý, văn hóa, dịch vụ và những yêu cầu cần thiết để phát triển loại hình du lịch này.

Đặc biệt, hội đồng đề nghị nghiên cứu, điều chỉnh tên nhiệm vụ theo hướng gắn với định hướng phát triển du lịch của tỉnh Lào Cai, bảo đảm tính bao quát, phù hợp với tiềm năng, lợi thế và chiến lược phát triển du lịch địa phương.

Sau thời gian làm việc nghiêm túc, khoa học và hiệu quả, Hội đồng tư vấn tuyển chọn đánh giá cao cả 2 nhiệm vụ khoa học và công nghệ, đồng thời chấm điểm đạt yêu cầu, đủ điều kiện thông qua.