Lào Cai: Truyền thông dịch vụ trợ giúp xã hội, lan tỏa chính sách an sinh đến cộng đồng

Hội nghị có sự tham dự của 160 đại biểu là tổ trưởng tổ dân phố, chi hội trưởng, chi hội phó Hội Người cao tuổi trên địa bàn phường Yên Bái. Đây là lực lượng nòng cốt tại cơ sở, giữ vai trò quan trọng trong tuyên truyền, kết nối và hỗ trợ người dân tiếp cận các chính sách an sinh xã hội.

Các đại biểu chăm chú lắng nghe báo cáo viên thông tin về các chủ trương, chính sách trợ giúp xã hội; đồng thời tìm hiểu chức năng, nhiệm vụ và những dịch vụ công tác xã hội, bảo trợ xã hội đang được Trung tâm. Ảnh: Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội số 1 tỉnh Lào Cai

Tại hội nghị, các đại biểu được thông tin về các chủ trương, chính sách trợ giúp xã hội; đồng thời tìm hiểu chức năng, nhiệm vụ và những dịch vụ công tác xã hội, bảo trợ xã hội đang được Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội số 1 tỉnh Lào Cai triển khai.

Nội dung truyền thông tập trung làm rõ các dịch vụ hỗ trợ, chăm sóc và bảo trợ dành cho những người có nhu cầu, qua đó giúp các đại biểu nắm bắt thông tin để tuyên truyền, hướng dẫn người dân tiếp cận dịch vụ phù hợp.

Tại hội nghị cũng dành thời lượng giới thiệu mô hình dưỡng lão tự nguyện tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội số 1 tỉnh Lào Cai. Các đại biểu được tìm hiểu về hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng, hỗ trợ sinh hoạt và chăm sóc đời sống tinh thần cho người cao tuổi có nhu cầu.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội số 1 tỉnh Lào Cai

Thông qua hội nghị, Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội số 1 tỉnh Lào Cai mong muốn tăng cường kết nối với chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể ở cơ sở, phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ tổ dân phố, hội viên Hội Người cao tuổi trong công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách an sinh xã hội, giúp người dân tiếp cận thông tin đầy đủ hơn và kịp thời tìm kiếm sự hỗ trợ khi có nhu cầu.

Hoạt động cũng thể hiện nỗ lực của Trung tâm trong việc chủ động đưa thông tin về dịch vụ công tác xã hội, bảo trợ xã hội đến cộng đồng, từng bước nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ và góp phần thực hiện tốt hơn công tác chăm sóc, hỗ trợ các đối tượng cần trợ giúp trên địa bàn tỉnh Lào Cai.