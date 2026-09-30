Lào Cai truy điệu, an táng 71 liệt sĩ hy sinh vì Tổ quốc

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà di quan hài cốt các Anh hùng liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Dự buổi lễ có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Quân khu 2, tỉnh Lào Cai cùng đông đảo nhân dân địa phương.

Trong không khí trang nghiêm, xúc động và thành kính, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai đã dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ, tri ân sự hy sinh của các Anh hùng liệt sĩ vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà cùng các đại biểu và nhân dân tham dự Lễ viếng, truy điệu và an táng 71 hài cốt liệt sĩ. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Xúc động đọc lời điếu văn truy điệu anh linh các liệt sĩ, đồng chí Giàng Quốc Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Lào Cai bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn, tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ - những người con ưu tú của dân tộc đã hiến dâng tuổi thanh xuân, máu xương và cả cuộc đời mình cho Tổ quốc.

Đồng chí nhấn mạnh, sự hy sinh ấy là biểu tượng sáng ngời của lòng yêu nước, ý chí kiên cường và tinh thần bất khuất của dân tộc Việt Nam. Tên tuổi, chiến công và sự hy sinh của các anh mãi mãi được Tổ quốc và nhân dân khắc ghi; trở thành sức mạnh tinh thần để các thế hệ hôm nay và mai sau tiếp tục xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Lễ viếng, truy điệu và an táng 71 hài cốt liệt sĩ được tỉnh Lào Cai tổ chức trang trọng. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai nguyện tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết chung sức, đồng lòng khắc phục khó khăn, phát huy ý chí kiên cường của các thế hệ cha anh; xây dựng quê hương Lào Cai ngày càng phát triển, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà tặng quà cho các đơn vị và gia đình liệt sĩ. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Tham dự Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ, ông Lý Tiến Nam, trú tại xã Bát Xát, là con đẻ liệt sĩ Lý A Tờ, hy sinh năm 1972, không giấu được xúc động.

Ông Nam chia sẻ: “Bố tôi được trở về hôm nay là niềm mong mỏi của cả gia đình suốt bao năm tháng. Có những thời điểm, niềm hy vọng tưởng như trở nên mong manh, nhưng trong sâu thẳm, gia đình vẫn luôn tin rằng một ngày nào đó bố sẽ trở về. Hôm nay, ước nguyện ấy đã thành hiện thực. Thay mặt gia đình, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đến các cấp chính quyền, các đơn vị, cựu chiến binh và bà con nhân dân đã quan tâm, giúp đỡ trong quá trình tìm kiếm, xác minh và đưa hài cốt liệt sĩ trở về với gia đình”.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà cùng các đại biểu dâng hương tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng liệt sĩ. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Sau lễ truy điệu, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai đã đưa hài cốt các Anh hùng liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng tại Nghĩa trang Liệt sĩ phường Cam Đường và Nghĩa trang Liệt sĩ xã Bảo Thắng.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà thắp hương tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng liệt sĩ. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt các liệt sĩ là dịp để cán bộ, chiến sĩ và nhân dân bày tỏ lòng tri ân đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; đồng thời góp phần giáo dục, lan tỏa truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc.

Thời gian tới, tỉnh Lào Cai tiếp tục đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, phấn đấu đưa thêm nhiều liệt sĩ trở về với quê hương, gia đình và đồng đội.

Đông đảo nhân dân trên địa bàn tiễn đưa các Anh hùng liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Trước đó, thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, tỉnh Lào Cai đã triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, từ thu thập, xác minh thông tin, tổ chức tìm kiếm, quy tập và lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Từ khi phát động chiến dịch đến nay, tỉnh Lào Cai đã tìm kiếm, quy tập được 90 hài cốt liệt sĩ (8 hài cốt liệt sĩ xác định được danh tính); đã hoàn thành khai quật 1.250 mộ, lấy được 820 mẫu sinh phẩm; đồng thời thu nhận 3.115 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính.

Các đại biểu cùng người dân an táng hài cốt các Anh hùng liệt sĩ. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Giai đoạn 2, tỉnh Lào Cai xác định tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền công tác tìm kiếm, đặc biệt là các vùng lõi; tiếp tục tổ chức lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn; bảo đảm chế độ, chính sách cho các đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, phấn đấu hoàn thành 100% mục tiêu của “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.