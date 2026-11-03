Lào Cai trưng bày sản phẩm nông nghiệp, dược liệu tiêu biểu

Hoạt động nằm trong khuôn khổ Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại lĩnh vực nông nghiệp tỉnh Lào Cai năm 2026, hướng tới giới thiệu nông sản đặc trưng, sản phẩm OCOP, kết nối giao thương và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Với 88 gian hàng và sự tham gia của 68 đơn vị, không gian giới thiệu hơn 400 sản phẩm OCOP, trong đó có 10 sản phẩm OCOP 5 sao, 45 sản phẩm OCOP 4 sao, 203 sản phẩm OCOP 3 sao cùng hơn 150 sản phẩm tiềm năng đạt các chứng nhận chất lượng khác. Với các chủ thể OCOP, đây là dịp đưa sản phẩm đến gần hơn với khách hàng, giới thiệu đặc điểm, chất lượng và giá trị riêng của từng mặt hàng. Thông qua trao đổi trực tiếp, cơ sở sản xuất có điều kiện tìm hiểu nhu cầu của người mua, tìm kiếm đối tác và cơ hội hợp tác tiêu thụ sản phẩm.

Không gian trưng bày hơn 400 sản phẩm, với 10 sản phẩm OCOP 5 sao, 45 sản phẩm OCOP 4 sao và 203 sản phẩm OCOP 3 sao.

Không gian trưng bày được chia thành 6 khu vực gồm: Sản phẩm nông nghiệp, sinh vật cảnh, sản phẩm công nghệ cao, dược liệu tiêu biểu, không gian chè và không gian du lịch.

Một nét riêng của chương trình là 4 không gian chè mang tên Suối Giàng, A Mú Sung, Phong Hải và Mường Khương; giới thiệu chè Shan tuyết cổ thụ, gắn sản phẩm với những vùng chè của tỉnh Lào Cai. Cùng với đó, không gian du lịch giới thiệu những nét văn hóa đặc trưng, các hoạt động du lịch nông nghiệp và du lịch cộng đồng. Sự kết hợp giữa nông sản, nghề thủ công và các điểm đến tạo thêm trải nghiệm cho khách tham quan, góp phần quảng bá sản phẩm gắn với giới thiệu về vùng đất, con người Lào Cai.

Khu sản phẩm công nghệ cao giới thiệu máy bay không người lái, công nghệ tưới nhỏ giọt và sấy nông sản.

Song song với trưng bày trực tiếp, chương trình còn tổ chức phiên Megalive với chủ đề “Thương hiệu lan tỏa - Đặc sản OCOP Lào Cai - Hàng Việt vì người Việt”. Phiên phát sóng diễn ra từ 9 giờ đến 17 giờ ngày 4-11-2026 trên fanpage “Top Nông sản - Nông sản về phố”, hướng tới quảng bá đặc sản và sản phẩm OCOP trên nền tảng số.

Việc kết hợp các gian hàng trực tiếp với quảng bá trực tuyến mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng, kể cả những người không đến tham quan. Từ các sản phẩm OCOP đã được công nhận đến nông sản tiềm năng, chương trình hướng tới mở thêm cơ hội tiêu thụ, tìm kiếm đối tác và lan tỏa thương hiệu nông sản Lào Cai.