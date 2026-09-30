Lào Cai trọng thể tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 71 hài cốt liệt sĩ

Dự buổi lễ về phía đại biểu Trung ương có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; đồng chí Thượng tướng Lê Quang Minh - Phó Chủ nhiệm Tổng Cục chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, thành viên Ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; đồng chí Đỗ Ngọc Huỳnh, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; đồng chí Thiếu tướng Đoàn Quang Hòa - Cục trưởng Cục Chính sách - Xã hội, Tổng cục Chính trị, Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Đại biểu Quân khu 2, có đồng chí Trung tướng Phạm Đức Duyên - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 2.

Quang cảnh buổi lễ.

Về phía tỉnh Lào Cai có đồng chí Dương Quốc Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Giàng Thị Dung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Nguyễn Thế Phước - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đồng chí Giàng Quốc Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh.

Dự buổi lễ còn có lãnh đạo một số cục, vụ của bộ, ngành Trung ương; Quân khu 2; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các bạn, sở, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; lãnh đạo các xã, phường cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, Nhân dân và học sinh trên địa bàn phường Cam Đường, phường Lào Cai.

Trước khi diễn ra Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; các đồng chí lãnh đạo Quân khu 2; lãnh đạo tỉnh đã tặng quà cho Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Ban Quản lý nghĩa trang liệt sĩ phường Cam Đường và thân nhân gia đình 2 liệt sĩ (ảnh trên).

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thỉnh trống kính báo anh linh các anh hùng liệt sĩ.

Các đại biểu dâng hương, dâng hoa kính viếng hương hồn các Anh hùng liệt sĩ.

Mở đầu buổi lễ truy điệu, các đồng chí lãnh đạo Trung ương, Quân khu 2, lãnh đạo tỉnh Lào Cai và các đại biểu đã dâng hương, dâng hoa kính viếng các Anh hùng liệt sĩ.

Đồng chí Giàng Quốc Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Lào Cai đọc lời điếu tại buổi lễ.

Đọc lời điếu, đồng chí Giàng Quốc Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Lào Cai nhấn mạnh: Trong lịch sử đấu tranh cách mạng của dân tộc Việt Nam, biết bao người con ưu tú của tỉnh Lào Cai đã hăng hái lên đường theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, cống hiến tuổi thanh xuân cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ tỉnh Lào Cai đã anh dũng chiến đấu, hy sinh trên các chiến trường, góp phần vào sự nghiệp thống nhất đất nước, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, vì hòa bình, độc lập, tự do, hạnh phúc.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Sự hy sinh ấy là biểu tượng sáng ngời của lòng yêu nước, ý chí kiên cường và tinh thần bất khuất của dân tộc Việt Nam. Tên tuổi, chiến công và sự hy sinh của các Anh hùng liệt sĩ mãi mãi được Tổ quốc và Nhân dân khắc ghi; trở thành sức mạnh tinh thần để các thế hệ hôm nay và mai sau tiếp tục xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, dưới sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia, Ban Chỉ đạo Quân khu 2, tỉnh Lào Cai xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, là trách nhiệm thiêng liêng, bổn phận và tình cảm sâu sắc, là mệnh lệnh từ trái tim; đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang và Nhân dân, triển khai đồng bộ công tác rà soát thông tin, rà phá bom mìn, vật nổ, tìm kiếm, quy tập, lấy mẫu sinh phẩm và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Trong số 71 hài cốt liệt sĩ an táng lần này có 2 liệt sĩ đã xác định được danh tính là liệt sĩ Lý A Tờ, xã Bát Xát và liệt sĩ Triệu Văn Mão, xã Lâm Thượng. Cả hai liệt sĩ đều hy sinh năm 1979 tại Đồn Biên phòng Nậm Mít, nay là Đồn Biên phòng A Mú Sung.

Thời gian qua, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ cùng với cấp ủy Đảng, chính quyền và toàn thể Nhân dân không quản khó khăn gian khổ, vạch từng gốc lau, cạy từng viên đá, đào từng mét đất trên các ngọn đồi, tát từng bát nước dưới các thung sâu để tìm kiếm, quy tập. Với niềm tin mỗi hài cốt liệt sĩ được tìm thấy là thêm một người con của Tổ quốc được trở về; mỗi danh tính được xác định là thêm một gia đình vơi đi nỗi khắc khoải, chờ mong kéo dài qua nhiều thập kỷ.

Từ khi phát động Chiến dịch đến nay, tỉnh Lào Cai đã tìm kiếm, quy tập được 90 hài cốt liệt sĩ (8 hài cốt liệt sĩ xác định được danh tính); đã hoàn thành khai quật 1.250 mộ, lấy được 820 mẫu sinh phẩm; đồng thời thu nhận 3.115 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính.

“Đối với những liệt sĩ chưa xác định được danh tính, hành trình tìm lại tên các anh vẫn sẽ tiếp tục”, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Giàng Quốc Hưng khẳng định.

Ông Lý Tiến Nam, xã Bát Xát – con của liệt sĩ Lý A Tờ phát biểu tại buổi lễ.

Là một trong 2 thân nhân gia đình liệt sĩ tại lễ truy điệu, ông Lý Tiến Nam, xã Bát Xát – con của liệt sĩ Lý A Tờ bày tỏ sự biết ơn và niềm xúc động khi được đón người cha thân yêu trở về với quê hương và gia đình.

“Bố tôi được trở về hôm nay là niềm mong mỏi, chờ đợi của gia đình suốt bao năm tháng. Có những thời điểm, niềm hy vọng tưởng như đã trở nên mong manh, nhưng trong sâu thẳm trái tim, gia đình vẫn luôn tin rằng một ngày nào đó, người con, người anh, người cha, người chồng của chúng tôi sẽ được trở về”, anh Nam bày tỏ!

Các đại biểu thực hiện nghi thức di quan, đưa hài cốt các liệt sĩ về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ.

Ngay sau lễ truy điệu, 71 hài cốt liệt sĩ được đưa về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ phường Cam Đường (45 liệt sĩ) và nghĩa trang liệt sĩ xã Bảo Thắng (26 liệt sĩ).

Người dân, cựu chiến binh, đoàn viên, thanh niên, học sinh và thân nhân gia đình các liệt sĩ xúc động tiễn đưa các Anh hùng liệt sĩ về an nghỉ tại nghĩa trang liệt sĩ phường Cam Đường và xã Bảo Thắng.

An táng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ phường Cam Đường.

* Tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, lễ an táng 26 hài cốt liệt sĩ đã được tổ chức trong không khí trang nghiêm, thành kính.

Dự lễ an táng hài cốt liệt sĩ tại xã Bảo Thắng có Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Ngân, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân Khu 2.

Về phía tỉnh Lào Cai có đồng chí Nguyễn Thế Phước - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đồng chí Lý Thị Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bảo Thắng; lãnh đạo các ban, sở, ngành của tỉnh, các xã lân cận và đông đảo người dân xã Bảo Thắng.

Các đồng chí lãnh đạo, đại biểu dự lễ an táng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Bảo Thắng.

Trước đó, lễ truy điệu các liệt sĩ được tổ chức trọng thể tại Đài tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ tỉnh Lào Cai, phường Cam Đường.

Các đồng chí lãnh đạo Quân khu 2, tỉnh Lào Cai, xã Bảo Thắng dâng hương tưởng niệm liệt sĩ.

Sau lễ truy điệu, trong không khí trang nghiêm, các đồng chí lãnh đạo Quân khu 2, tỉnh Lào Cai, cán bộ, đảng viên và Nhân dân địa phương thực hiện nghi thức di quan, đưa 26 hài cốt liệt sĩ về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Bảo Thắng. Trong đó, có 19 mộ đơn và 1 mộ tập thể (gồm 7 hài cốt liệt sĩ).

Các lực lượng, người dân địa phương trang nghiêm, xúc động đón các liệt sĩ về nơi an nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Bảo Thắng.

Các lực lượng thực hiện nghi thức di quan hài cốt liệt sĩ.

Việc tổ chức truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ thể hiện trách nhiệm, tình cảm và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với các anh hùng liệt sĩ.

Các lực lượng làm nhiệm vụ an táng hài cốt liệt sĩ trong không khí trang nghiêm, thành kính.

Các đồng chí lãnh đạo Quân khu 2, tỉnh Lào Cai và cán bộ, người dân địa phương rải hoa, rải cát và thắp hương tiễn biệt liệt sĩ.

Trong không khí thiêng liêng, các đồng chí lãnh đạo Quân khu 2, tỉnh Lào Cai, cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân địa phương đã thực hiện các nghi thức an táng, tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hiến dâng tuổi thanh xuân, xương máu cho độc lập, tự do và bình yên của Tổ quốc.

Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, cán bộ, đảng viên và Nhân dân nguyện tiếp tục gìn giữ, phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết xây dựng quê hương ngày càng phát triển, đồng thời chăm lo tốt hơn công tác "Đền ơn đáp nghĩa", xứng đáng với sự hy sinh to lớn của những người đã anh dũng ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.