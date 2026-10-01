Lào Cai triệt phá vụ vận chuyển 21.000 bao thuốc lá nhập lậu

Đối tượng Trần Quang Khải cùng tang vật và phương tiện bị bắt giữ. (Ảnh: TÂM THỜI)

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai phát hiện một đường dây có dấu hiệu vận chuyển trái phép hàng cấm với số lượng lớn từ các tỉnh nội địa lên Lào Cai để tiêu thụ.

Sau khi áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc quy luật hoạt động của các đối tượng, đơn vị đã triển khai kế hoạch phối hợp vây bắt.

Vào 5 giờ ngày 29/9, tại đường Chiềng On, tổ dân phố số 21, phường Cam Đường, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai phối hợp Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh và Công an phường Cam Đường tiến hành kiểm tra xe tải mang biển số 29C-889.83, do lái xe Trần Quang Khải, sinh năm 1989, trú tại phường Long Biên, thành phố Hà Nội điều khiển.

Lực lượng chức năng kiểm đếm phân loại tang vật. (Ảnh: TÂM THỜI)

Kiểm tra thực tế thùng xe tải dưới sự chứng kiến của tài xế và người dân, lực lượng chức năng phát hiện 34 thùng các-tông bên trong chứa 2.100 cây thuốc lá, với tổng 21.000 bao thuốc lá điếu có chữ nước ngoài, không có tem nhập khẩu.

Tại thời điểm kiểm tra, lái xe Trần Quang Khải thừa nhận đang vận chuyển số thuốc lá lậu kể trên và không xuất trình được bất kỳ hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp.

Các nhãn hiệu thuốc lá lậu bị bắt giữ. (Ảnh: TÂM THỜI)

Đánh giá đây là vụ vận chuyển hàng cấm với số lượng lớn, các đối tượng hoạt động tinh vi, di chuyển liên tỉnh qua nhiều địa bàn, sử dụng phương tiện được ngụy trang kỹ lưỡng và thường lựa chọn thời điểm rạng sáng để vận chuyển. Tổ công tác đã lập biên bản bắt quả tang người phạm tội đối với Trần Quang Khải, đồng thời tạm giữ toàn bộ tang vật, phương tiện để tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.