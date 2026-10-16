Lào Cai: Triển lãm ảnh chào mừng Tuần Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026

Cụ thể, Triển lãm ảnh nghệ thuật “Lào Cai - Nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc” được tổ chức tại khuôn viên Khu Tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Triển lãm ảnh nghệ thuật "Di sản Nghệ thuật Xòe Thái - Ảnh đẹp Du lịch Tây Bắc” được trưng bày tại Quảng trường Golden Field.

Không gian trưng bày Triển lãm ảnh nghệ thuật "Lào Cai - Nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc" tại Khu Tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Không gian trưng bày Triển lãm ảnh nghệ thuật "Di sản Nghệ thuật Xòe Thái - Ảnh đẹp Du lịch Tây Bắc" tại Quảng trường Golden Field.

Chuỗi sự kiện mở cửa đón du khách và Nhân dân tới tham quan từ ngày 15/10 đến hết ngày 21/10/2026.

Tại hai triển lãm, Ban tổ chức giới thiệu 200 tác phẩm ảnh nghệ thuật được tuyển chọn kỹ lưỡng từ các cuộc thi ảnh quy mô toàn quốc do Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Lào Cai phát động dưới sự bảo trợ của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, kết hợp cùng nguồn tư liệu quý trong kho ảnh của Hội.

Qua góc nhìn tinh tế và giàu cảm xúc của các nghệ sĩ nhiếp ảnh, các tác phẩm đã khắc họa một cách sinh động và chân thực vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ, tráng lệ cùng bản sắc văn hóa độc đáo, tình người thân thiện của cộng đồng các dân tộc Tây Bắc.

Đồng thời, các tác phẩm được trưng bày tại triển lãm phản ánh những thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lào Cai trong thời gian qua.

Các tác phẩm được trưng bày tại triển lãm.

Sự kiện không chỉ là cơ hội để đánh giá lại những kết quả tích cực trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản Xòe Thái sau 5 năm được UNESCO vinh danh, mà còn tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của người Thái và cộng đồng các dân tộc Lào Cai.

Đây cũng là hoạt động thiết thực nhằm cụ thể hóa và thực hiện hiệu quả chủ trương phát triển văn hóa theo tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 07/01/2026 của Bộ Chính trị.

Thông qua việc trưng bày và quảng bá các sản phẩm nghệ thuật, hai triển lãm đóng vai trò quan trọng trong việc giới thiệu tiềm năng, thế mạnh du lịch, thúc đẩy liên kết phát triển giữa Lào Cai với các tỉnh khu vực Tây Bắc cũng như các địa phương trên cả nước.

Chuỗi sự kiện mở cửa đón du khách và Nhân dân tới tham quan từ ngày 15/10 đến hết ngày 21/10/2026.

Hoạt động này không chỉ thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước mà còn góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho Nhân dân, phục vụ hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của địa phương.