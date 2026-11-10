Lào Cai triển khai xây dựng thí điểm mô hình 'Xã xã hội chủ nghĩa' tại Trấn Yên

Đại biểu bấm nút ra mắt Trung tâm điều hành thông minh (IOC) xã Trấn Yên. (Ảnh: TTXVN phát)

Chiều 10/11, Đảng ủy xã Trấn Yên, tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị triển khai Đề án và Kế hoạch thực hiện xây dựng thí điểm mô hình “Xã xã hội chủ nghĩa” trên địa bàn.

Xã Trấn Yên là địa phương đầu tiên của Lào Cai triển khai thí điểm mô hình này.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Trấn Yên Trần Anh Tuấn khẳng định, việc được tỉnh Lào Cai lựa chọn xây dựng thí điểm mô hình “Xã xã hội chủ nghĩa” là niềm vinh dự, tự hào, đồng thời đặt ra trách nhiệm chính trị lớn đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Trấn Yên.

Đây không đơn thuần là một đề án phát triển kinh tế-xã hội mà còn là quá trình đổi mới toàn diện phương thức lãnh đạo, quản lý và tổ chức phát triển ở cơ sở, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống, sự hài lòng và hạnh phúc của nhân dân.

Trên cơ sở 60 tiêu chí chung của tỉnh Lào Cai, xã Trấn Yên đã nghiên cứu, bổ sung 8 tiêu chí đặc thù, xác định 85 nhiệm vụ trọng tâm và lựa chọn 15 mô hình thí điểm để tổ chức thực hiện. Địa phương cũng đã thành lập Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc và phân công nhiệm vụ cụ thể theo phương châm “Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả, rõ thẩm quyền.”

Thời gian qua, Trấn Yên đã chủ động triển khai nhiều nhiệm vụ thiết thực, tạo nền tảng thực hiện Đề án. Trong đó, xã chú trọng công tác an sinh xã hội, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 32 hộ có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng mô hình thôn tự quản, tổ liên gia tự quản; phát triển các vùng sản xuất hàng hóa chủ lực như dâu tằm, quế, chăn nuôi và đẩy mạnh chuyển đổi số, từng bước hình thành mô hình “Thôn số-Thôn thông minh.”

Tại hội nghị, Đảng ủy xã Trấn Yên đã phát động phong trào thi đua thực hiện Đề án với chủ đề “Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, chung sức xây dựng xã Trấn Yên phát triển nhanh, bền vững, văn minh, hạnh phúc, đạt các tiêu chí mô hình Xã xã hội chủ nghĩa vào năm 2030.”

Phong trào thi đua tập trung vào 5 nội dung trọng tâm, gồm: Phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và đời sống nhân dân; xây dựng hạ tầng đồng bộ, cảnh quan văn minh, môi trường sống an toàn; phát triển văn hóa, xã hội, chăm lo đời sống và nâng cao hạnh phúc của nhân dân; xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; triển khai các công trình, mô hình, phần việc cụ thể, bảo đảm có sản phẩm và kết quả thực chất.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai Hoàng Giang đề nghị xã Trấn Yên tập trung vào 4 quan điểm và 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Cụ thể gồm: xây dựng xã xã hội chủ nghĩa phải lấy con người làm trung tâm, chủ thể và mục tiêu của phát triển, lấy chất lượng cuộc sống, sự hài lòng và hạnh phúc của nhân dân làm thước đo kết quả; phát triển hài hòa giữa kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường và xây dựng hệ thống chính trị; phát huy nội lực, ý chí tự lực, tự cường của địa phương gắn với sự hỗ trợ của tỉnh và huy động động các nguồn lực hợp pháp khác.

Mặt trận tổ quốc xã Trấn Yên và 7 cụm thôn hưởng ứng triển khai mô hình thôn tự quản-Tổ liên gia tự quản trên địa bàn xã Trấn Yên. (Ảnh: TTXVN phát)

Đặc biệt, trong quá trình thực hiện, cần phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy, hiệu lực quản lý của chính quyền, sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị và đặc biệt là vai trò chủ thể của nhân dân.

Việc triển khai phải có trọng tâm, trọng điểm, xác định rõ lộ trình, trách nhiệm, nguồn lực; thường xuyên kiểm tra, đánh giá, kịp thời tháo gỡ khó khăn, bảo đảm các nhiệm vụ mang lại chuyển biến thực chất trong đời sống.

Trước đó, tháng 6/2026, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức Hội thảo khoa học xây dựng thí điểm mô hình “Xã, phường xã hội chủ nghĩa” trên địa bàn tỉnh.

Tại sự kiện, Lào Cai được Trung ương tin tưởng lựa chọn, giao nhiệm vụ nghiên cứu thí điểm xây dựng mô hình "Xã, phường xã hội chủ nghĩa" tại xã Trấn Yên và phường Lào Cai.

Đây là hai địa phương tiêu biểu, đại diện cho khu vực nông thôn và đô thị, hội tụ khá đầy đủ các điều kiện cần thiết để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng mô hình xã hội chủ nghĩa từ cấp cơ sở.

Việc lựa chọn 2 xã, phường tiêu biểu để tập trung xây dựng thí điểm mô hình được Lào Cai thực hiện trên tinh thần vừa làm vừa tổng kết, hoàn thiện bộ tiêu chí. Tỉnh phấn đấu đến năm 2030 định hình rõ mô hình, đến năm 2045 nhân rộng mô hình, góp phần tạo tiền đề thực tiễn để nghiên cứu, xem xét việc kết thúc thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Dịp này, xã Trấn Yên ra mắt Trung tâm điều hành thông minh (IOC), phiên bản 1.0; Mặt trận Tổ quốc xã và 7 cụm thôn đã hưởng ứng triển khai mô hình "Thôn tự quản-Tổ liên gia tự quản" trên địa bàn xã./.