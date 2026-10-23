Lào Cai triển khai thí điểm Bản đồ an toàn thực phẩm trường học Schoolfoodsafe Map

Quang cảnh hội nghị.

Tham dự hội nghị có đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số ban, sở, ngành của tỉnh; đại diện các cơ sở giáo dục và đơn vị cung cấp dịch vụ suất ăn sẵn cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Số hóa công tác quản lý an toàn thực phẩm trường học

Bản đồ an toàn thực phẩm trường học (SchoolFoodSafe Map) xuất phát từ ý tưởng của học sinh Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành. Trên cơ sở đó, Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng, đưa sáng kiến vào triển khai thí điểm tại địa chỉ: schoolfoodsafe.laocai.gov.vn.

Giao diện Bản đồ an toàn thực phẩm trường học SchoolFoodSafe Map.

Bản đồ được xây dựng trên nền tảng số, tích hợp các chức năng quản lý, tra cứu và công khai thông tin về bếp ăn tập thể, cơ sở tổ chức bán trú, đơn vị sử dụng suất ăn sẵn và các cơ sở cung cấp suất ăn cho trường học. Hệ thống cũng tích hợp kho văn bản pháp luật về an toàn thực phẩm, hỗ trợ người dùng tra cứu các quy định liên quan.

Mỗi cơ sở giáo dục được xác định bằng tọa độ GPS, cho phép cơ quan quản lý tra cứu thông tin về trường học, địa chỉ, số điện thoại, đơn vị cung cấp suất ăn và thực đơn hằng ngày. Đáng chú ý, hệ thống số hóa quy trình kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn, ghi nhận các thông tin về món ăn, nguyên liệu, khối lượng, nguồn cung cấp, thời gian chế biến, người thực hiện và điều kiện bảo quản. Dữ liệu được cập nhật, lưu trữ giúp tăng tính minh bạch, hỗ trợ truy xuất nguồn gốc và xác định nguyên nhân khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm.

Các đại biểu khai trương Bản đồ an toàn thực phẩm trường học SchoolFoodSafe Map.

Việc triển khai bản đồ góp phần chuẩn hóa quy trình quản lý bếp ăn, giảm phụ thuộc vào sổ sách, báo cáo thủ công; đồng thời hỗ trợ ngành Y tế, ngành Giáo dục và chính quyền địa phương theo dõi, phân tích dữ liệu, kịp thời phát hiện những cơ sở có nguy cơ để tập trung kiểm tra, giám sát. Việc công khai thông tin cũng tạo điều kiện để nhà trường, phụ huynh và cộng đồng cùng tham gia giám sát chất lượng bữa ăn học đường.

Các đại biểu cập nhật phần mềm SchoolFoodSafe Map.

Theo báo cáo của Sở Y tế, đến nay, 100% trường, điểm trường có bếp ăn nội trú, bán trú trên địa bàn tỉnh đã được đưa lên Bản đồ an toàn thực phẩm trường học. Chỉ sau 05 ngày triển khai tập huấn (từ ngày 18/10/2026), gần 50% số trường đã thực hiện cập nhật dữ liệu thường xuyên đủ 4 bước trên hệ thống. Đây là kết quả bước đầu đáng ghi nhận, góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch trong quản lý bữa ăn học đường, giúp phụ huynh, dù ở xa, vẫn có thể theo dõi bữa ăn hằng ngày của con em mình.

Lãnh đạo Sở Y tế phát biểu thông tin thêm về bản đồ an toàn thực phẩm trường học.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: "Lào Cai là tỉnh miền núi, địa bàn rộng, nhiều học sinh phải học tập, sinh hoạt tại các trường nội trú, bán trú. Trong khi đó, tình trạng suy dinh dưỡng, nhất là thể thấp còi, vẫn còn cao. Toàn tỉnh hiện có gần 1.600 bếp ăn tập thể trong các cơ sở giáo dục, phục vụ gần 200.000 trẻ em và học sinh. Vì vậy, bảo đảm an toàn thực phẩm và dinh dưỡng học đường có ý nghĩa quan trọng đối với sức khỏe, sự phát triển thể chất của thế hệ trẻ".

Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động của ngành Y tế, ngành Giáo dục và Đào tạo, các cấp, các ngành, cơ sở giáo dục trong công tác tổ chức bữa ăn nội trú, bán trú; đồng thời biểu dương ý tưởng sáng tạo của học sinh Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành, góp phần ứng dụng công nghệ vào giải quyết vấn đề thực tiễn.

Để bản đồ phát huy hiệu quả, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục hoàn thiện phần mềm theo hướng đơn giản, thuận tiện, dễ sử dụng; bảo đảm dữ liệu được cập nhật đầy đủ, chính xác, phản ánh đúng thực tế.

Phấn đấu đến ngày 30/10/2026, 100% cơ sở giáo dục có bếp ăn nội trú, bán trú hoàn thành việc cập nhật dữ liệu trên hệ thống. Cùng với đó, cần đẩy mạnh tuyên truyền để phụ huynh, người dân biết và sử dụng bản đồ, phát huy vai trò giám sát của cộng đồng.

UBND các xã, phường tăng cường kiểm tra, giám sát, nhất là kiểm tra đột xuất; kịp thời chấn chỉnh, xử lý vi phạm, không để xảy ra tình trạng thực đơn công khai không đúng với suất ăn thực tế hoặc bữa ăn không bảo đảm dinh dưỡng, an toàn thực phẩm.

Đối với các cơ sở giáo dục, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm toàn diện về quản lý, tổ chức bữa ăn, không khoán trắng cho đơn vị cung ứng. Các đơn vị cung cấp thực phẩm phải bảo đảm nguồn gốc, số lượng, chất lượng và an toàn theo quy định.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh lưu ý, bản đồ là công cụ hỗ trợ quản lý, không thay thế hoạt động kiểm tra, giám sát trực tiếp. Việc cập nhật dữ liệu phải trung thực, khách quan, bảo đảm mỗi thông tin công khai đều phản ánh đúng thực tế bữa ăn của học sinh.

Lan tỏa kiến thức an toàn thực phẩm trong trường học

Cũng tại hội nghị, Ban tổ chức công bố kết quả Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức về an toàn thực phẩm trong trường học” tỉnh Lào Cai năm 2026. Diễn ra từ ngày 12 đến 18/10/2026 tại địa chỉ https://thitracnghiemattp.laocai.gov.vn, hội thi dành cho học sinh THCS và THPT, thu hút 269 trường tham gia, với 31.156 tài khoản đăng ký và 51.053 lượt thi hợp lệ.

Nội dung cuộc thi tập trung vào kiến thức lựa chọn, bảo quản, chế biến và sử dụng thực phẩm an toàn; vệ sinh cá nhân, phòng ngừa nhiễm chéo; nhận biết nhãn thực phẩm và bảo đảm an toàn tại bếp ăn, căng tin trường học. Các câu hỏi chú trọng nhận diện, phòng ngừa nguy cơ ngộ độc thực phẩm, nhất là ngộ độc do nấm độc và thực phẩm chứa độc tố tự nhiên; hướng dẫn học sinh nhận biết thực phẩm không bảo đảm an toàn và cách xử trí ban đầu khi nghi ngờ ngộ độc.

Ban tổ chức trao giải cho các học sinh đạt thành tích xuất sắc tham dự hội thi.

Thông qua hình thức thi trực tuyến, hội thi góp phần nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức và kỹ năng thực hành an toàn thực phẩm cho học sinh, từng bước hình thành thói quen lựa chọn, sử dụng thực phẩm an toàn trong sinh hoạt hằng ngày.

Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 3 giải Khuyến khích cho các học sinh đạt thành tích xuất sắc.