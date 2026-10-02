Lào Cai triển khai Tháng cao điểm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

Theo Kế hoạch số 406/KH-UBND của UBND tỉnh, các hoạt động hưởng ứng nhằm nâng cao nhận thức, ý thức và tinh thần thượng tôn Hiến pháp, pháp luật; từng bước xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và Nhân dân. Qua đó, góp phần đưa chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống.

Công an xã Mường Lai tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân.

Trong tháng cao điểm, tỉnh tập trung tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước; trọng tâm là các nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; hội nhập quốc tế; đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật; phát triển kinh tế tư nhân.

Cùng với đó là tuyên truyền các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua trong năm 2026 và các chương trình, đề án của tỉnh.

Người dân xã Mù Cang Chải ký cam kết thực hiện phòng, chống ma túy.

Điểm nhấn của đợt cao điểm là Lễ phát động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 9/10 tại phường Lào Cai.

Trong khuôn khổ chương trình sẽ tổng kết, trao giải cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tinh thần, danh dự, nhân phẩm con người”.

Cùng với hoạt động cấp tỉnh, các sở, ban, ngành, xã, phường căn cứ điều kiện thực tế lựa chọn hình thức hưởng ứng phù hợp, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Phụ nữ xã Tân Hợp tìm hiểu pháp luật về hôn nhân, gia đình.

Nội dung tuyên truyền được triển khai đa dạng thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, cổng/trang thông tin điện tử, mạng xã hội, hệ thống thông tin cơ sở; các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, phiên tòa giả định, tọa đàm, đối thoại chính sách, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở và giáo dục pháp luật ngoại khóa.

UBND tỉnh yêu cầu việc tổ chức tháng cao điểm phải bảo đảm thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, gắn với xây dựng, tổ chức thi hành và bảo vệ pháp luật, hướng về cơ sở và lấy người dân làm trung tâm. Các hoạt động hưởng ứng cũng được lồng ghép với cải cách hành chính, chuyển đổi số và thực hiện nhiệm vụ công vụ.

Thông qua tháng cao điểm, tỉnh hướng tới hình thành và củng cố văn hóa tuân thủ pháp luật, để thượng tôn Hiến pháp và pháp luật trở thành chuẩn mực ứng xử trong xã hội; đồng thời, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người dân trong tìm hiểu, chấp hành pháp luật, phát huy quyền làm chủ, giám sát và phản biện xã hội.