Lào Cai triển khai nhiều chính sách hỗ trợ người có uy tín vùng dân tộc thiểu số

Ngày 15/10, UBND tỉnh Lào Cai ban hành Kế hoạch số 493/KH-UBND triển khai thực hiện Nghị định số 307/2026/NĐ-CP ngày 4/8/2026 của Chính phủ về lựa chọn, công nhận, chính sách đối với người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và chính sách thăm hỏi, chúc mừng, tặng quà, động viên, gặp mặt, biểu dương, tôn vinh đối với một số tổ chức, cá nhân người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch nhằm tổ chức triển khai, thực hiện đầy đủ, kịp thời, thống nhất, hiệu quả các quy định về lựa chọn, công nhận, chính sách đối với người có uy tín theo Nghị định số 307 và các quy định có liên quan.

Bên cạnh đó là tuyên truyền, vận động, phát huy vai trò của người có uy tín; bảo đảm quyền làm chủ của cộng đồng dân cư trong việc lựa chọn người có uy tín; tôn trọng tính tự quản của cộng đồng; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa, phong tục, tập quán tốt đẹp của đồng bào dân tộc thiểu số và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Triển khai chính sách đối với người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Lào Cai.

Theo Kế hoạch, việc rà soát, lựa chọn, công nhận người có uy tín phải bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, công bằng, khách quan và đúng trình tự, thủ tục quy định.

Năm 2026, việc rà soát, lựa chọn, công nhận người có uy tín phải hoàn thành chậm nhất ngày 20/10. Hằng năm, Chủ tịch UBND cấp xã chỉ đạo rà soát, đánh giá người có uy tín theo quy định.

Tỉnh đặt mục tiêu 100% người có uy tín được cung cấp thông tin, tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo. Người có uy tín đủ điều kiện được xem xét, giải quyết đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách theo quy định.

Các chính sách hỗ trợ người có uy tín tập trung vào cung cấp thông tin, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng; cấp miễn phí ấn phẩm báo chí; tổ chức tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm trong và ngoài tỉnh.

Đáng chú ý, người có uy tín được cung cấp kiến thức, kỹ năng khai thác, sử dụng, xử lý thông tin trên Internet, mạng xã hội và các kỹ năng hòa giải, tuyên truyền, vận động quần chúng.

Tỉnh cũng thực hiện thăm hỏi, tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán, Tết hoặc lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số; hỗ trợ người có uy tín khi ốm đau, gặp khó khăn đột xuất do thiên tai, sự cố, hỏa hoạn; thăm viếng, động viên khi người có uy tín hoặc thân nhân trong gia đình qua đời.

Theo mức chi quy định tại Kế hoạch, người có uy tín được thăm hỏi, tặng quà dịp Tết hoặc lễ hội truyền thống tối đa 3 lần/người/năm, mức 1 triệu đồng/người/lần. Trường hợp ốm đau, mức hỗ trợ tối đa từ 1 - 5 triệu đồng/người/lần, tùy cấp khám bệnh, chữa bệnh. Các trường hợp khác thực hiện theo điều kiện và mức chi cụ thể trong Kế hoạch.

Bên cạnh đó, tỉnh tổ chức biểu dương, khen thưởng người có uy tín có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ gìn bản sắc văn hóa và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Hội nghị biểu dương, tôn vinh, khen thưởng người có uy tín tiêu biểu cấp tỉnh được tổ chức định kỳ 5 năm một lần.

Lào Cai hiện có 2.288 người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đây là những cá nhân được cộng đồng tín nhiệm, có ảnh hưởng tích cực trong các phong trào thi đua, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường và củng cố khối đại đoàn kết.

Thông qua Kế hoạch, tỉnh Lào Cai tăng cường thực hiện chính sách dân tộc, phát huy vai trò của người có uy tín trong tuyên truyền, vận động đồng bào chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh, trật tự và bảo tồn bản sắc văn hóa các dân tộc.