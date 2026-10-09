Lào Cai triển khai mô hình “Xã an toàn giao thông” đầu tiên tại Xuân Quang

Lễ ra mắt có sự tham gia của lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an xã, cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, trường học và đại diện các thôn trên địa bàn.

Mô hình “Xã Xuân Quang an toàn giao thông” được triển khai với sự phối hợp của lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an xã và chính quyền cơ sở.

Qua rà soát, xã Xuân Quang hiện có 38 vị trí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Từ đầu năm đến ngày 25/9, trên địa bàn xảy ra 5 vụ tai nạn giao thông, làm 3 người tử vong và 5 người bị thương.

Nguy cơ mất an toàn giao thông tập trung tại các nút giao, đoạn đường cong, dốc, khuất tầm nhìn. Một số hành vi vi phạm như sử dụng rượu, bia khi điều khiển phương tiện; chạy quá tốc độ; không đội mũ bảo hiểm; điều khiển phương tiện khi chưa đủ điều kiện; lấn chiếm lòng đường, lề đường vẫn còn xảy ra.

Mô hình tập trung thực hiện các giải pháp phòng ngừa từ cơ sở, gồm tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông; xây dựng cổng trường, thôn và tuyến đường an toàn; duy trì tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm. Đồng thời, các lực lượng tiếp tục rà soát những bất cập về biển báo, hệ thống chiếu sáng và tầm nhìn để kiến nghị khắc phục.

Đại diện các thôn, trường học ký cam kết phối hợp thực hiện mô hình.

Ban Chỉ đạo xây dựng mô hình do ông Đỗ Hồng Quân - Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Quang làm Trưởng ban. Các thôn, trường học và tổ chức đoàn thể được phân công phối hợp tuyên truyền, nắm tình hình, kịp thời phản ánh những nguy cơ mất an toàn giao thông trên địa bàn.

Đại diện Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh trao phương tiện hỗ trợ hoạt động của mô hình "Xã Xuân Quang an toàn giao thông".

Tại chương trình, đại diện Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh trao 100 mũ bảo hiểm và 15 áo phao cứu hộ cho Ban Chỉ đạo, phục vụ hoạt động tuyên truyền và bảo đảm an toàn.

Việc triển khai mô hình nhằm phát huy trách nhiệm của lực lượng chức năng, chính quyền, trường học, các thôn và người dân trong phòng ngừa tai nạn giao thông, đồng thời từng bước khắc phục những nguy cơ mất an toàn đã được xác định trên địa bàn xã Xuân Quang.