Theo kế hoạch, việc triển khai nhằm cụ thể hóa định hướng phát triển Lào Cai trở thành cực tăng trưởng, trung tâm kết nối giao thương kinh tế quốc tế, phát triển theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Các mô hình sẽ được xây dựng trên cơ sở ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, từng bước hình thành phương thức quản lý, sản xuất, kinh doanh dựa trên dữ liệu, sử dụng hiệu quả tài nguyên và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Mục tiêu đặt ra đến năm 2030, tỉnh phấn đấu GRDP tăng bình quân từ 10%/năm trở lên, kinh tế số chiếm khoảng 20% GRDP. Trong đó, ít nhất 70% khu công nghiệp trên địa bàn triển khai chuyển đổi theo hướng sinh thái, thông minh. Toàn bộ khu công nghiệp có hệ thống theo dõi số về tiêu thụ năng lượng, nước, quản lý chất thải và dữ liệu hạ tầng; tối thiểu 80% doanh nghiệp tham gia cập nhật dữ liệu định kỳ.

Với lợi thế là địa phương có hoạt động giao thương biên giới sôi động, Lào Cai cũng xác định phát triển mô hình cửa khẩu xanh, thông minh.

Đối với mô hình khu công nghiệp xanh, tỉnh định hướng thúc đẩy sản xuất sạch hơn, tiết kiệm năng lượng, sử dụng hiệu quả nguồn nước và nguyên liệu. Các doanh nghiệp được khuyến khích ứng dụng tự động hóa, phân tích dữ liệu trong hoạt động sản xuất, đồng thời tăng cường liên kết để tận dụng phụ phẩm, tái sử dụng nước và năng lượng dư thừa. Tỉnh phấn đấu giảm tối thiểu 10% cường độ sử dụng năng lượng tại các đơn vị triển khai có dữ liệu nền kiểm chứng.

Trong lĩnh vực du lịch, Lào Cai đặt mục tiêu hình thành tối thiểu 3 điểm đến du lịch xanh, thông minh tiêu biểu và 2 điểm đến áp dụng từng phần các giải pháp phù hợp. Các điểm đến thí điểm sẽ được xây dựng cơ sở dữ liệu về lượng khách, mức độ hài lòng, chất lượng môi trường; ứng dụng bản đồ số, thông tin đa ngôn ngữ, kênh tiếp nhận phản ánh, đặt dịch vụ và thanh toán không dùng tiền mặt.

Đáng chú ý, mỗi điểm đến thí điểm phải hình thành ít nhất 3 sản phẩm hoặc giải pháp trải nghiệm du lịch số, xanh gắn với bản sắc văn hóa địa phương. Tỉnh phấn đấu thu hút ít nhất 50 cơ sở dịch vụ tham gia mô hình, mức độ hài lòng của du khách đạt từ 90% trở lên; đồng thời giảm tối thiểu 10% lượng điện, nước sử dụng trên một khách/đêm tại các cơ sở có dữ liệu nền phù hợp.

Với lợi thế là địa phương có hoạt động giao thương biên giới sôi động, Lào Cai cũng xác định phát triển mô hình cửa khẩu xanh, thông minh, trước mắt ưu tiên nghiên cứu, triển khai tại khu vực cửa khẩu Kim Thành. Mục tiêu đến năm 2030 hình thành tối thiểu 2 mô hình cửa khẩu xanh, ứng dụng công nghệ trong theo dõi luồng phương tiện, thời gian chờ, cảnh báo ùn tắc và điều phối hoạt động logistics.

Tỉnh phấn đấu giảm tối thiểu 15% thời gian chờ tại các công đoạn thuộc phạm vi điều phối của mô hình; thu hút ít nhất 10 doanh nghiệp logistics tham gia thử nghiệm các giải pháp quản lý kho bãi, đặt lịch, điều phối phương tiện và chia sẻ dữ liệu. Đồng thời, hướng tới giảm tối thiểu 10% cường độ sử dụng năng lượng và phát thải tại các kho bãi thí điểm có đủ dữ liệu kiểm chứng.

Theo lộ trình, năm 2026, tỉnh tập trung hoàn thiện kế hoạch, rà soát nhiệm vụ, đối tượng và điều kiện triển khai. Giai đoạn 2027-2028 sẽ tổ chức khảo sát, lựa chọn địa điểm, xây dựng dữ liệu nền và triển khai các phương án thí điểm đối với từng mô hình. Năm 2029 đánh giá kết quả, kiểm chứng các chỉ số, hoàn thiện quy trình và lựa chọn những giải pháp có khả năng nhân rộng. Đến năm 2030, tỉnh tổng kết, xây dựng phương án duy trì, vận hành và đề xuất nhân rộng các mô hình hiệu quả.

Hải quan khu vực VII thu ngân sách hơn 2.731 tỷ đồng sau 10 tháng 10 tháng năm 2026, kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn Chi cục Hải quan khu vực VII đạt hơn 3,28 tỷ USD, tăng 50% so với cùng kỳ; thu ngân sách Nhà nước đạt 2.731 tỷ đồng, vượt 45,11% chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao. Theo báo cáo của Chi cục Hải quan khu vực VII, trong tháng 10/2026, hoạt động xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu trên địa bàn diễn ra ổn định, thông suốt, không xảy ra ùn tắc phương tiện. Toàn Chi cục có 435 doanh nghiệp tham gia xuất nhập khẩu, với tổng kim ngạch hơn 317,7 triệu USD, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2025. Lũy kế 10 tháng, kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 3,284 tỷ USD, tăng 50%. Trong đó, xuất khẩu đạt gần 1,995 tỷ USD, tăng 72%; nhập khẩu đạt hơn 1,289 tỷ USD, tăng 25%. Các mặt hàng chủ yếu gồm khoáng sản, nông sản, rau củ quả, hóa chất, sắt thép, máy móc thiết bị và nguyên liệu sản xuất. Đáng chú ý, thu ngân sách Nhà nước trong 10 tháng đạt 2.731 tỷ đồng, tăng 44,81% so với cùng kỳ năm trước, bằng 145,11% chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao. Số thu tăng chủ yếu nhờ điều chỉnh thuế suất một số mặt hàng như phốt pho vàng, phân bón và tăng kim ngạch nhập khẩu nhựa nguyên sinh, hóa chất. Trong công tác chống buôn lậu, tháng 10, lực lượng Hải quan phát hiện, bắt giữ 6 vụ vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, thu giữ hơn 1.000kg thực phẩm đông lạnh cùng điện thoại, túi xách và nhiều hàng hóa khác. Đơn vị đồng thời xử phạt 23 vụ vi phạm hành chính, với số tiền hơn 157 triệu đồng. Thời gian tới, Chi cục Hải quan khu vực VII tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp; tăng cường quản lý thu, chống thất thu ngân sách và phối hợp các lực lượng chức năng đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn Lào Cai, Lai Châu và Điện Biên.