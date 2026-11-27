UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Kế hoạch hành động số 542 ngày 23/11/2026 thực hiện Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh, nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp bảo tồn phù hợp với điều kiện sinh thái, không gian phát triển và tổ chức quản lý sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Khu bảo tồn thiên nhiên Nà Hẩu.

Theo kế hoạch, tỉnh phấn đấu đến năm 2030 hoàn thành điều tra, kiểm kê, quan trắc đa dạng sinh học tại 5/5 vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên; chuẩn hóa, số hóa dữ liệu và tích hợp vào cơ sở dữ liệu đa dạng sinh học của tỉnh, kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia. Đồng thời, hoàn thành đánh giá hiệu quả quản lý tại toàn bộ 5 khu vực này.

Cùng với nhiệm vụ bảo tồn, Lào Cai định hướng phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng gắn với bảo vệ cảnh quan, giáo dục môi trường và phát huy văn hóa bản địa.

Tỉnh đặt mục tiêu duy trì ổn định tỷ lệ che phủ rừng trên 60%; bảo đảm 100% loài ưu tiên do tỉnh xác định sau điều tra có phương án giám sát.

Đối với các khu vực hệ sinh thái tự nhiên suy thoái được xác định là ưu tiên, phấn đấu có phương án, giải pháp và thực hiện phục hồi đạt 50%.

Bên cạnh đó, xây dựng, duy trì tối thiểu 5 mô hình sinh kế cộng đồng thân thiện với đa dạng sinh học tại vùng đệm các vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên.

Để thực hiện các mục tiêu trên, tỉnh tập trung bảo tồn, phục hồi hệ sinh thái tự nhiên, ưu tiên rừng tự nhiên, rừng đặc dụng, rừng phòng hộ đầu nguồn và sinh cảnh của các loài nguy cấp, quý, hiếm.

Công tác điều tra, rà soát sẽ tập trung vào các khu vực có giá trị đa dạng sinh học cao, sinh cảnh quan trọng, vùng đất ngập nước nội địa, lưu vực sông, suối đầu nguồn và những khu vực có nguy cơ suy thoái.

Để thực hiện các mục tiêu , tỉnh tập trung bảo tồn, phục hồi hệ sinh thái tự nhiên, ưu tiên rừng tự nhiên, rừng đặc dụng, rừng phòng hộ đầu nguồn.

Năm khu vực trọng điểm được xác định gồm: Vườn quốc gia Hoàng Liên, Vườn quốc gia Bát Xát, Khu bảo tồn thiên nhiên Hoàng Liên Văn Bàn, Khu bảo tồn thiên nhiên Nà Hẩu, Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Mù Cang Chải.

Tỉnh sẽ rà soát, hoàn thiện quy chế quản lý, tăng cường tuần tra, kiểm soát, phòng cháy, chữa cháy rừng và ngăn chặn các hành vi xâm hại tài nguyên thiên nhiên.

Cùng với nhiệm vụ bảo tồn, Lào Cai định hướng phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng gắn với bảo vệ cảnh quan, giáo dục môi trường và phát huy văn hóa bản địa; khuyến khích phát triển cây dược liệu dưới tán rừng, lâm sản ngoài gỗ, nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp hữu cơ và các sản phẩm đặc sản địa phương. Qua đó, tạo sinh kế bền vững, nâng cao thu nhập cho người dân vùng đệm, giảm áp lực khai thác tài nguyên tự nhiên.