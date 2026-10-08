Lào Cai triển khai định danh địa điểm trên toàn tỉnh

Thực hiện Văn bản số 4834/BCA-C06 ngày 11/9/2026 của Bộ Công an về triển khai Nghị định số 326/2026/NĐ-CP ngày 19/8/2026 của Chính phủ, ngày 30/9/2026, UBND tỉnh Lào Cai ban hành Kế hoạch số 457/KH-UBND Triển khai Nghị định số 326/2026/NĐ-CP ngày 19/8/2026 của Chính phủ Quy định về định danh địa điểm trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Xây dựng, chuẩn hóa và đồng bộ dữ liệu định danh địa điểm vào Cơ sở dữ liệu định danh địa điểm quốc gia

Việc triển khai nhằm xây dựng, chuẩn hóa và đồng bộ dữ liệu định danh địa điểm vào Cơ sở dữ liệu định danh địa điểm quốc gia, bảo đảm dữ liệu chính xác, đầy đủ, thống nhất và được cập nhật thường xuyên. Qua đó, phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước, bảo đảm an ninh, trật tự, phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, phòng, chống thiên tai, phát triển kinh tế - xã hội và thúc đẩy chuyển đổi số.

Theo Kế hoạch, các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang và UBND các xã, phường sẽ rà soát, lập danh mục, phân loại và chuẩn hóa dữ liệu các địa điểm thuộc phạm vi quản lý. Giai đoạn đầu tập trung rà soát những đối tượng đã có đầy đủ thông tin như mã đối tượng, địa chỉ, tọa độ, cơ quan quản lý để thực hiện kết nối, đồng bộ và cấp mã định danh. Kết quả rà soát giai đoạn 1 phải hoàn thành trước ngày 15/10/2026.

Công an tỉnh được giao chủ trì hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện; tổng hợp kết quả rà soát và phối hợp với các cơ quan, đơn vị kết nối, đồng bộ dữ liệu vào Cơ sở dữ liệu định danh địa điểm. Các sở, ngành có trách nhiệm chuẩn hóa dữ liệu chuyên ngành thuộc lĩnh vực quản lý; UBND các xã, phường rà soát, xác minh, cập nhật thông tin về địa chỉ, tên địa điểm, số nhà, công trình, tọa độ và các thông tin liên quan.

UBND tỉnh cũng yêu cầu bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân và bí mật nhà nước trong quá trình thu thập, kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu. Các hệ thống thông tin trước khi kết nối với Cơ sở dữ liệu định danh địa điểm phải đáp ứng yêu cầu an toàn hệ thống thông tin tối thiểu cấp độ 3.

Công tác định danh địa điểm được triển khai từ tháng 9/2026 và thực hiện thường xuyên, liên tục. Việc xây dựng cơ sở dữ liệu địa điểm thống nhất, chính xác sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, phục vụ người dân, doanh nghiệp và thúc đẩy chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Lào Cai.