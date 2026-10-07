Lào Cai triển khai đề án giảm thấp còi cho trẻ vùng đồng bào dân tộc thiểu số

UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Quyết định số 3607/QĐ-UBND phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng dinh dưỡng trẻ em vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2026 - 2030”.

Theo Đề án, năm 2025, tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi vùng đồng bào DTTS và miền núi bị suy dinh dưỡng thể thấp còi là 24,3%, thể nhẹ cân 14% và thể gầy còm 4,83%.

Trong năm 2026, dự kiến có hơn 121.000 trẻ dưới 5 tuổi vùng đồng bào DTTS thuộc diện theo dõi, can thiệp dinh dưỡng, trong đó 28.040 trẻ bị suy dinh dưỡng thể thấp còi.

Công tác chăm sóc dinh dưỡng, sức khỏe trẻ em vùng đồng bào DTTS ở Lào Cai tiếp tục được quan tâm. Ảnh minh họa

Lào Cai đặt mục tiêu đưa tỷ lệ thấp còi xuống 23% trong năm 2026, còn 20,5% vào năm 2028, 19,3% năm 2029 và dưới 18% vào năm 2030. Tỷ lệ trẻ nhẹ cân được phấn đấu giảm xuống dưới 10%, trong khi tỷ lệ gầy còm duy trì dưới 5%. Số trẻ thấp còi dự kiến còn khoảng 23.099 trẻ vào năm 2030.

Việc theo dõi dinh dưỡng được triển khai từ cộng đồng. Trên 98% trẻ dưới 5 tuổi sẽ được cân, đo và đánh giá tình trạng dinh dưỡng hằng năm; 100% trẻ suy dinh dưỡng được quản lý, theo dõi tăng trưởng và tư vấn dinh dưỡng. Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng cấp tính được quản lý, can thiệp theo hướng dẫn chuyên môn đặt mục tiêu đạt 92% trong năm 2026 và 100% vào năm 2030.

Trẻ từ 6 tháng đến dưới 60 tháng tuổi tiếp tục được bổ sung vitamin A liều cao với tỷ lệ trên 98%. Trẻ có nguy cơ thiếu vi chất được bổ sung đa vi chất; phụ nữ mang thai, bà mẹ có con dưới 2 tuổi và người trực tiếp chăm sóc trẻ cũng thuộc nhóm ưu tiên của Đề án.

Tỉnh đặt mục tiêu trên 90% cha mẹ, người chăm sóc trẻ tại vùng đồng bào DTTS được tiếp cận thông tin, tư vấn về nuôi dưỡng trẻ nhỏ và chăm sóc dinh dưỡng trong 1.000 ngày đầu đời. Đến năm 2030, tỷ lệ trẻ được bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu đạt ít nhất 70%, tỷ lệ trẻ được ăn bổ sung đúng cách đạt 80%.

Tổng kinh phí thực hiện Đề án giai đoạn 2026 - 2030 dự kiến 216,396 tỷ đồng. Riêng năm 2026 dự kiến bố trí 39,475 tỷ đồng. Nguồn lực được huy động từ các chương trình mục tiêu quốc gia, ngân sách tỉnh, xã hội hóa và hợp tác quốc tế.

Trẻ dưới 5 tuổi, trẻ có nguy cơ suy dinh dưỡng cao, trẻ thuộc hộ nghèo, cận nghèo và trẻ sinh sống tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn được xác định là những nhóm ưu tiên trong quá trình triển khai.