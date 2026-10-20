Lào Cai triển khai đánh giá diện rộng, nâng cao chất lượng giáo dục

Học sinh hứng thú, tích cực tham gia các hoạt động trên lớp nhờ đổi mới phương pháp dạy và học.

Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai đã chủ động tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai Đề án “Phát triển hệ thống đánh giá diện rộng cấp quốc gia đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hội nhập quốc tế của giáo dục phổ thông giai đoạn 2022 - 2030”; đồng thời chỉ đạo các cơ sở giáo dục chuẩn bị đầy đủ nhân lực, cơ sở vật chất, dữ liệu, thực hiện nghiêm túc quy trình khảo sát theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trong giai đoạn 2022 - 2026, tỉnh đã phối hợp triển khai các chương trình đánh giá định kỳ cấp quốc gia đối với học sinh lớp 5, lớp 9 và lớp 11; tham gia các chương trình đánh giá quốc tế như PISA, SEA-PLM. Việc tổ chức được thực hiện đúng yêu cầu về thời gian, đối tượng và quy trình kỹ thuật, bảo đảm tính khách quan, nghiêm túc và an toàn dữ liệu.

Cán bộ quản lý, giáo viên ngành giáo dục và đào tạo Lào Cai tham gia tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ.

Năm 2026, ngành giáo dục và đào tạo tổ chức tập huấn triển khai khảo sát chính thức đánh giá diện rộng cho 300 cán bộ quản lý, giáo viên.

Trước đó, năm 2025, giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông được bồi dưỡng phương pháp xây dựng câu hỏi, đề kiểm tra theo định hướng PISA, góp phần đổi mới hoạt động kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.

Tuy nhiên, việc triển khai còn gặp khó khăn do cơ sở vật chất, thiết bị công nghệ thông tin và đường truyền tại một số trường chưa đồng bộ; kinh phí và năng lực phân tích dữ liệu đánh giá còn hạn chế.

Thời gian tới, tỉnh tiếp tục đề xuất đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, tăng cường bồi dưỡng đội ngũ, khai thác hiệu quả kết quả khảo sát; từng bước vận dụng các phương pháp đánh giá hiện đại vào dạy và học, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông.