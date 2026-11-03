Lào Cai triển khai cơ chế, chính sách đặc thù xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế và đổi mới sáng tạo

Kế hoạch nhằm xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành, trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong tổ chức triển khai thi hành Nghị quyết, bảo đảm kịp thời, thống nhất, hiệu quả, tránh lãng phí nguồn lực.

Theo kế hoạch, tỉnh tập trung thực hiện 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, gồm: Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nghị quyết và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành nghị quyết; xây dựng các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành nghị quyết; rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật để phù hợp với nghị quyết trong trường hợp cần thiết; cập nhật nghị quyết và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành nghị quyết trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thi hành nghị quyết, kiểm tra, đôn đốc theo dõi tình hình tổ chức thực hiện nghị quyết và các văn bản hướng dẫn thi hành nghị quyết; rà soát, xử lý các vụ việc, vụ án thuộc phạm vi điều chỉnh của nghị quyết; xây dựng cơ chế phòng ngừa hành vi lợi dụng chính sách; giám sát việc khắc phục hậu quả thiệt hại và thực hiện sơ kết, tổng kết và báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND cấp xã và cơ quan, tổ chức liên quan căn cứ nội dung kế hoạch này và tình hình thực tế tại đơn vị, địa phương mình lồng ghép vào kế hoạch triển khai các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; tích cực triển khai thực hiện và hoàn thành các nội dung công việc được phân công trong kế hoạch này theo đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả và tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí; gửi báo cáo kết quả triển khai thi hành nghị quyết về Công an tỉnh để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

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