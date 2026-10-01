Lào Cai triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia

Theo kế hoạch số 448 ngày 24/9/2026 của UBND tỉnh, các hoạt động tập trung tuyên truyền về ý nghĩa Ngày Chuyển đổi số quốc gia; chủ trương, chính sách về chuyển đổi số; kết quả chuyển đổi số của tỉnh; các mô hình, sáng kiến, giải pháp hiệu quả.

Lãnh đạo tỉnh, ngành, địa phương thực hiện nghi thức ấn nút điện tử ra mắt mô hình "thôn số" đầu tiên của tỉnh Lào Cai tại xã Bát Xát.

Nội dung tuyên truyền chú trọng kỹ năng số thiết yếu, thanh toán số, dịch vụ công trực tuyến, khai thác dữ liệu số và vai trò của trí tuệ nhân tạo, công nghệ mới trong quản lý, sản xuất, kinh doanh và đời sống.

Một trong những hoạt động nổi bật là Cuộc thi trực tuyến “Công dân số”, tổ chức từ ngày 1 - 9/10/2026, với chủ đề “Chuyển đổi số Quốc gia: Từ kiến trúc, nền tảng, dữ liệu đến kết quả thực chất, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia”.

Tỉnh cũng tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh, doanh nghiệp khởi nghiệp và cá nhân có nhu cầu. Nội dung tập trung vào ứng dụng nền tảng số trong quản trị, sản xuất, kinh doanh; ứng dụng trí tuệ nhân tạo; thương mại điện tử, marketing số, thanh toán số và khai thác dữ liệu nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả kinh doanh.

Cán bộ Công an xã Thác Bà hỗ trợ người dân nâng cấp tài khoản VNeID mức độ 2.

Đối với cộng đồng, các địa phương tổ chức hoạt động hưởng ứng “Ngày hội toàn dân học tập số”, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, nền tảng số phục vụ đời sống, sản xuất, kinh doanh; thanh toán số, thương mại điện tử; khai thác thông tin, dữ liệu an toàn, hiệu quả và sử dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo phù hợp. Hoạt động được triển khai trực tiếp và trực tuyến trong tháng 10/2026.

Cùng với đó, các sở, ban, ngành, địa phương rà soát, lựa chọn những nhiệm vụ chuyển đổi số trọng tâm có khả năng hoàn thành, đưa vào sử dụng hoặc tạo chuyển biến rõ nét.

Trọng tâm là hoàn thiện, kết nối, khai thác dữ liệu; phát huy hiệu quả các nền tảng số dùng chung; nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến; ứng dụng trí tuệ nhân tạo và các công nghệ số phù hợp trong quản lý nhà nước, sản xuất, kinh doanh và cung cấp dịch vụ. Các nhiệm vụ này được yêu cầu hoàn thành trước ngày 30/10/2026.

Công tác bảo đảm an toàn, an ninh trên không gian mạng cũng được tăng cường với các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng an toàn số; kiểm tra, đánh giá, diễn tập và thực hành xử lý sự cố, nâng cao khả năng phối hợp ứng phó sự cố an ninh mạng, an toàn thông tin.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Văn Chấn hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Tại các xã, phường, tổ công nghệ số cộng đồng tổ chức đợt cao điểm trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số và các nền tảng số phục vụ đời sống, sản xuất; khuyến khích xây dựng các điểm hướng dẫn kỹ năng số tại nhà văn hóa, khu dân cư, bộ phận phục vụ hành chính công và các địa điểm phù hợp.

Thông qua chuỗi hoạt động, Lào Cai hướng tới nâng cao nhận thức, kỹ năng số trong cộng đồng, thúc đẩy ứng dụng công nghệ trong quản lý, sản xuất, kinh doanh và đời sống, lấy kết quả thực chất, sản phẩm cụ thể và hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp làm trọng tâm.

Theo kế hoạch, chương trình hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia cấp tỉnh được tổ chức vào ngày 10/10, kết hợp giới thiệu, trình diễn các sản phẩm, giải pháp, mô hình chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo có khả năng ứng dụng, nhân rộng trên địa bàn.