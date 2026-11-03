Lào Cai: Triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế Nhà nước

Nhằm xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành, trách nhiệm và cơ chế phối hợp của cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Nghị quyết bảo đảm kịp thời, thống nhất, hiệu quả, tránh lãng phí nguồn lực; Phân công nhiệm vụ cơ quan chủ trì và cơ quan phối hợp trong việc thực hiện các hoạt động triển khai thi hành Nghị quyết theo phương châm “6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, rõ thời gian và rõ kết quả”.

Đồng thời, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các sở, ngành và địa phương, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc triển khai thi hành Nghị quyết, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, góp phần đưa các cơ chế, chính sách đặc thù, nguyên tắc, yêu cầu của Nghị quyết đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả trong thực tiễn.

Ảnh minh hoạ. Nguồn: Cổng TTĐT

Theo kế hoạch, tỉnh tập trung thực hiện 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, gồm: Tổ chức quán triệt, truyền thông, phổ biến Nghị quyết và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Nghị quyết; Xây dựng văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Nghị quyết; Rà soát, đề xuất cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật để phù hợp với Nghị quyết trong trường hợp cần thiết; Cập nhật Nghị quyết và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Nghị quyết trên Cổng thông tin điện tử tỉnh;

Tham gia Hội nghị, tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về các nội dung của Nghị quyết; Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thi hành Nghị quyết; tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị về Nghị quyết; kiểm tra, đôn đốc, theo dõi tình hình tổ chức thực hiện Nghị quyết và các văn bản hướng dẫn thi hành Nghị quyết; Rà soát, xử lý các vụ việc, vụ án thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị quyết; xây dựng cơ chế phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi lợi dụng chính sách đặc thù của Nghị quyết để tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, trục lợi, bao che vi phạm; Giám sát việc thực hiện cam kết khắc phục hậu quả thiệt hại; tổ chức thực hiện chính sách đối với tổ chức, cá nhân được áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù của Nghị quyết; Sơ kết, tổng kết và báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND cấp xã và cơ quan, tổ chức liên quan căn cứ nội dung Kế hoạch này và tình hình thực tế tại đơn vị, địa phương mình lồng ghép vào kế hoạch triển khai các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; tích cực triển khai thực hiện và hoàn thành các nội dung công việc được phân công trong Kế hoạch này theo đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả và tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí; gửi báo cáo kết quả triển khai thi hành Nghị quyết về Công an tỉnh để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.