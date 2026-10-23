Lào Cai triển khai Bản đồ an toàn thực phẩm trường học

Các đại biểu khai trương Bản đồ an toàn thực phẩm trường học (SchoolFoodSafe Map). Ảnh: Ngọc Hưng

Tham dự hội nghị có đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số ban, sở, ngành của tỉnh; đại diện các cơ sở giáo dục và đơn vị cung cấp dịch vụ suất ăn sẵn cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Triển khai Bản đồ an toàn thực phẩm trường học ở Lào Cai

Bản đồ an toàn thực phẩm trường học (SchoolFoodSafe Map) xuất phát từ ý tưởng của học sinh Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành.

Trên cơ sở đó, Sở Y tế Lào Cai chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng, đưa sáng kiến vào triển khai thí điểm tại địa chỉ: schoolfoodsafe.laocai.gov.vn.

Bản đồ được xây dựng trên nền tảng số, tích hợp các chức năng quản lý, tra cứu và công khai thông tin về bếp ăn tập thể, cơ sở tổ chức bán trú, đơn vị sử dụng suất ăn sẵn và các cơ sở cung cấp suất ăn cho trường học. Hệ thống cũng tích hợp kho văn bản pháp luật về an toàn thực phẩm, hỗ trợ người dùng tra cứu các quy định liên quan.

Mỗi cơ sở giáo dục được xác định bằng tọa độ GPS, cho phép cơ quan quản lý tra cứu thông tin về trường học, địa chỉ, số điện thoại, đơn vị cung cấp suất ăn và thực đơn hằng ngày.

Đáng chú ý, hệ thống số hóa quy trình kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn, ghi nhận các thông tin về món ăn, nguyên liệu, khối lượng, nguồn cung cấp, thời gian chế biến, người thực hiện và điều kiện bảo quản.

Dữ liệu được cập nhật, lưu trữ giúp tăng tính minh bạch, hỗ trợ truy xuất nguồn gốc và xác định nguyên nhân khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm.

Hội nghị triển khai thí điểm Bản đồ an toàn thực phẩm trường học (SchoolFoodSafe Map) trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 1. Ảnh: Ngọc Hưng

Các đại biểu bấm nút khai trương Bản đồ an toàn thực phẩm trường học ở Lào Cai. Ảnh: Ngọc Hưng

Việc triển khai bản đồ góp phần chuẩn hóa quy trình quản lý bếp ăn, giảm phụ thuộc vào sổ sách, báo cáo thủ công; đồng thời hỗ trợ ngành Y tế, ngành Giáo dục và chính quyền địa phương theo dõi, phân tích dữ liệu, kịp thời phát hiện những cơ sở có nguy cơ để tập trung kiểm tra, giám sát. Việc công khai thông tin cũng tạo điều kiện để nhà trường, phụ huynh và cộng đồng cùng tham gia giám sát chất lượng bữa ăn học đường.

Theo báo cáo của Sở Y tế Lào Cai, đến nay, 100% trường, điểm trường có bếp ăn nội trú, bán trú trên địa bàn tỉnh đã được đưa lên Bản đồ an toàn thực phẩm trường học. Chỉ sau 5 ngày triển khai tập huấn (từ ngày 18/10/2026), gần 50% số trường đã thực hiện cập nhật dữ liệu thường xuyên đủ 4 bước trên hệ thống. Đây là kết quả bước đầu đáng ghi nhận, góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch trong quản lý bữa ăn học đường, giúp phụ huynh, dù ở xa, vẫn có thể theo dõi bữa ăn hằng ngày của con em mình.