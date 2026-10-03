Lào Cai triển khai “100 ngày đêm” đẩy nhanh giải phóng mặt bằng Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Phối cảnh Ga Lào Cai thuộc Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

Đợt thi đua được UBND tỉnh phát động nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp và Nhân dân, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác giải phóng mặt bằng, đáp ứng tiến độ triển khai dự án.

Theo kế hoạch, tỉnh phấn đấu bắt đầu bàn giao mặt bằng từng phần Dự án thành phần 2 (đầu tư xây dựng công trình đường sắt) cho chủ đầu tư từ tháng 11/2026 và hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng trước ngày 30/6/2027.

Trong đó, diện tích đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất công và đất do cơ quan nhà nước quản lý phục vụ xây dựng ga, tuyến chính và một số công trình trên tuyến phải hoàn thành giải phóng mặt bằng trước ngày 31/12/2026.

Để tạo mặt bằng phục vụ dự án, tỉnh đặt yêu cầu đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu tái định cư. Các khu tái định cư tập trung do UBND xã Bảo Hà làm chủ đầu tư phải được khởi công trước ngày 15/11/2026.

Các khu do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Lào Cai làm chủ đầu tư khởi công trước ngày 5/12/2026. Phấn đấu hoàn thành cơ bản các khu tái định cư đang đầu tư xây dựng trước ngày 31/12/2026.

Xã Châu Quế thực hiện kiểm kê hiện trạng đất đai trong phạm vi thực hiện dự án.

Các dự án san gạt mặt bằng và xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ di chuyển cơ sở sản xuất tại khu, cụm công nghiệp: Đông Phố Mới, Sơn Mãn - Vạn Hòa phấn đấu hoàn thành, bàn giao cho doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trước ngày 31/12/2026.

Công tác chuẩn bị đầu tư di dời hệ thống điện, nước, thông tin liên lạc và các công trình hạ tầng kỹ thuật khác cũng được đẩy nhanh, phấn đấu đủ điều kiện khởi công trước thời hạn trên.

Đợt thi đua cao điểm “100 ngày đêm” giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng tập trung đẩy nhanh các khâu kiểm đếm, xác định nguồn gốc đất, lập và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; chi trả kinh phí và bàn giao mặt bằng. Tỉnh đồng thời yêu cầu tăng cường cải cách thủ tục hành chính, phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương và ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý dữ liệu đất đai, hồ sơ giải phóng mặt bằng.

Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng được kỳ vọng nâng cao năng lực vận tải hàng hóa, hành khách và tăng cường kết nối liên vùng.

Cùng với giải quyết các thủ tục, Lào Cai xác định tuyên truyền, vận động và đối thoại với người dân là giải pháp quan trọng để tạo đồng thuận trong giải phóng mặt bằng. Các chính sách về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được yêu cầu phổ biến đầy đủ, kịp thời; vận động các hộ gia đình, cá nhân phối hợp kiểm đếm, nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng theo kế hoạch.

Việc giải phóng mặt bằng phải bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, ổn định đời sống, sinh kế và hoạt động sản xuất, kinh doanh của các tổ chức, doanh nghiệp bị ảnh hưởng.

Tỉnh yêu cầu việc giải phóng mặt bằng phải bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Tỉnh yêu cầu UBND các xã, phường có dự án đi qua chủ động phát động đợt thi đua phù hợp với thực tế; phân công rõ trách nhiệm, tăng cường đối thoại, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền, bảo đảm tiến độ bàn giao mặt bằng. Sở Xây dựng là cơ quan thường trực, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và tổng hợp kết quả thực hiện.

Đợt thi đua sẽ sơ kết trong tháng 11/2026 và tổng kết trong tháng 1/2027.